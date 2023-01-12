https://sputniknews.com.tr/20230112/estonya-basbakani-kallas-ukraynaya-silah-sevkiyati-barisa-giden-yol-1065693001.html

Estonya Başbakanı Kallas: Ukrayna’ya silah sevkiyatı barışa giden yol

Estonya Başbakanı Kallas: Ukrayna’ya silah sevkiyatı barışa giden yol

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Ukrayna’ya ek silah sevkiyatlarını 'barışa giden yol' olarak nitelendirdi. 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T23:50+0300

2023-01-12T23:50+0300

2023-01-12T23:50+0300

ukrayna krizi

estonya

silah

kaja kallas

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Estonya’nın başkenti Tallinn’de Hırvatistanlı mevkidaşı Andrej Plenkovic ile görüşen Estonya Başbakanı Kaja Kallas, “Birçok ülkenin Ukrayna’ya yeni ve etkili askeri yardım sevkiyatı duyurduğunu gördük. Müttefiklere ve ortaklara çağrımı yinelemeye devam ediyorum, stoklarınıza bakın ve silahları Ukrayna’ya gönderin. Bu, barışa giden yol” ifadesini kullandı.Rusya’ya yeni yaptırım uygulama çağrısında da bulunan Estonya lideri, “Buradaki kilit konu, Rus enerji kaynaklarına uygulanan yaptırımların güçlendirilmesi. Örneğin, Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanının daha da indirilmesi gerekiyor. Tavanın gözden geçirilmesi en yakın zamanda başlamalı” dedi.

estonya

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estonya, silah, kaja kallas