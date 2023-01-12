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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230112/estonya-basbakani-kallas-ukraynaya-silah-sevkiyati-barisa-giden-yol-1065693001.html
Estonya Başbakanı Kallas: Ukrayna’ya silah sevkiyatı barışa giden yol
Estonya Başbakanı Kallas: Ukrayna’ya silah sevkiyatı barışa giden yol
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Ukrayna’ya ek silah sevkiyatlarını 'barışa giden yol' olarak nitelendirdi. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T23:50+0300
2023-01-12T23:50+0300
ukrayna krizi
estonya
silah
kaja kallas
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Estonya’nın başkenti Tallinn’de Hırvatistanlı mevkidaşı Andrej Plenkovic ile görüşen Estonya Başbakanı Kaja Kallas, “Birçok ülkenin Ukrayna’ya yeni ve etkili askeri yardım sevkiyatı duyurduğunu gördük. Müttefiklere ve ortaklara çağrımı yinelemeye devam ediyorum, stoklarınıza bakın ve silahları Ukrayna’ya gönderin. Bu, barışa giden yol” ifadesini kullandı.Rusya’ya yeni yaptırım uygulama çağrısında da bulunan Estonya lideri, “Buradaki kilit konu, Rus enerji kaynaklarına uygulanan yaptırımların güçlendirilmesi. Örneğin, Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanının daha da indirilmesi gerekiyor. Tavanın gözden geçirilmesi en yakın zamanda başlamalı” dedi.
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estonya, silah, kaja kallas
estonya, silah, kaja kallas

Estonya Başbakanı Kallas: Ukrayna’ya silah sevkiyatı barışa giden yol

23:50 12.01.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDKaja Kallas
Kaja Kallas - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Ukrayna’ya ek silah sevkiyatlarını 'barışa giden yol' olarak nitelendirdi.
Estonya’nın başkenti Tallinn’de Hırvatistanlı mevkidaşı Andrej Plenkovic ile görüşen Estonya Başbakanı Kaja Kallas, “Birçok ülkenin Ukrayna’ya yeni ve etkili askeri yardım sevkiyatı duyurduğunu gördük. Müttefiklere ve ortaklara çağrımı yinelemeye devam ediyorum, stoklarınıza bakın ve silahları Ukrayna’ya gönderin. Bu, barışa giden yol” ifadesini kullandı.
Rusya’ya yeni yaptırım uygulama çağrısında da bulunan Estonya lideri, “Buradaki kilit konu, Rus enerji kaynaklarına uygulanan yaptırımların güçlendirilmesi. Örneğin, Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanının daha da indirilmesi gerekiyor. Tavanın gözden geçirilmesi en yakın zamanda başlamalı” dedi.
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