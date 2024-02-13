https://sputniknews.com.tr/20240213/rusya-batidaki-varliklarimizin-calinmasina-sert-karsilik-verecegiz-1080686445.html

Rusya: Batı’daki varlıklarımızın çalınmasına sert karşılık vereceğiz

Rusya: Batı’daki varlıklarımızın çalınmasına sert karşılık vereceğiz

Sputnik Türkiye

Rusya’nın varlıklarına Batı’da el konulmasına verecekleri karşılığın sert olacağını kaydeden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu hırsızlık sürecini... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T14:29+0300

2024-02-13T14:29+0300

2024-02-13T14:29+0300

ukrayna krizi

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

avrupa birliği

rusya merkez bankası

avrupa birliği komisyonu

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/12/1079778232_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_e4265cb26b20846d4833248a8f6a8775.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına açıklamasında, Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nin Rus varlıklarından elde edilen varlıkların Ukrayna’nın çıkarları doğrultusunda kullanma kararını değerlendirdi.Zaharova, “Karşılık son derece sert olacak. Köşeleri nerde yumuşatabileceklerini düşünme fırsatını bile vermeyiz. Sert karşılık verilecek” ifadesini kullandı.Batılı ülkelerin, eylemleriyle “kanlı Ukrayna ihtilafını ve Kiev rejimine desteğini sürdürmenin maliyetlerini” telafi etmeye çalıştığını söyleyen Rus diplomat, “Ülkemiz bunu hırsızlık olarak nitelendirdiği için onlara hırsız muamelesi yapılacak. Siyasi manipülatör veya oyunu abartan teknolojiler değil hırsız muamelesi yapılacak. Hırsızlara nasıl muamele yapılır? Hırsız, tüm sonuçlarıyla birlikte hapiste olmalı” dedi.AB, dondurulan Rus varlıklarının gelirlerini ayırıyorAB üyesi ülkelerin temsilcileri, 29 Ocak’ta, Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa’da dondurulan Rus varlıklardan elde edilen gelirleri Ukrayna’nın finansmanı için kullanma önerisine onay vermişti.Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yaptırımlar kapsamında dondurulan Rusya Merkez Bankası varlık ve rezervlerinden sağlanan gelirlerin farklı hesaba ayrılmasına karar verdi.Açıklamada, Rusya-Ukrayna geriliminin başlamasıyla AB'nin uluslararası ortaklarla birlikte, Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yönetimiyle ilgili her türlü işlemi yasaklama kararı aldığı anımsatıldı.Yasağın bir sonucu olarak AB ve üye ülkelerdeki finans kuruluşlarının elinde bulunan Rus varlıklarının dondurulduğu hatırlatılan açıklamada, alınan son kararla dondurulan varlıkların elde tutulmasıyla bağlantılı olarak merkezi saklama kurullarının elde ettiği gelirlere yeni kurallar getirildiği ifade edildi.Açıklamada, özellikle 1 milyon Euro’dan fazla Rusya Merkez Bankası varlığına sahip olan saklama kurullarının AB yaptırımları nedeniyle biriken olağanüstü nakit bakiyeleri ayrı olarak muhasebeleştirmesi ve karşılık gelen gelirleri de ayrı tutması gerektiğine karar verildiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240206/g7-ulkeleri-ukraynanin-yeniden-insasi-icin-rus-varliklarini-teminat-olarak-kullanmak-istiyor-1080481377.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa birliği, rusya merkez bankası, avrupa birliği komisyonu