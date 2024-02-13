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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240213/rusya-batidaki-varliklarimizin-calinmasina-sert-karsilik-verecegiz-1080686445.html
Rusya: Batı’daki varlıklarımızın çalınmasına sert karşılık vereceğiz
Rusya: Batı’daki varlıklarımızın çalınmasına sert karşılık vereceğiz
Sputnik Türkiye
Rusya’nın varlıklarına Batı’da el konulmasına verecekleri karşılığın sert olacağını kaydeden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu hırsızlık sürecini... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T14:29+0300
2024-02-13T14:29+0300
ukrayna krizi
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
avrupa birliği
rusya merkez bankası
avrupa birliği komisyonu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/12/1079778232_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_e4265cb26b20846d4833248a8f6a8775.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına açıklamasında, Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nin Rus varlıklarından elde edilen varlıkların Ukrayna’nın çıkarları doğrultusunda kullanma kararını değerlendirdi.Zaharova, “Karşılık son derece sert olacak. Köşeleri nerde yumuşatabileceklerini düşünme fırsatını bile vermeyiz. Sert karşılık verilecek” ifadesini kullandı.Batılı ülkelerin, eylemleriyle “kanlı Ukrayna ihtilafını ve Kiev rejimine desteğini sürdürmenin maliyetlerini” telafi etmeye çalıştığını söyleyen Rus diplomat, “Ülkemiz bunu hırsızlık olarak nitelendirdiği için onlara hırsız muamelesi yapılacak. Siyasi manipülatör veya oyunu abartan teknolojiler değil hırsız muamelesi yapılacak. Hırsızlara nasıl muamele yapılır? Hırsız, tüm sonuçlarıyla birlikte hapiste olmalı” dedi.AB, dondurulan Rus varlıklarının gelirlerini ayırıyorAB üyesi ülkelerin temsilcileri, 29 Ocak’ta, Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa’da dondurulan Rus varlıklardan elde edilen gelirleri Ukrayna’nın finansmanı için kullanma önerisine onay vermişti.Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yaptırımlar kapsamında dondurulan Rusya Merkez Bankası varlık ve rezervlerinden sağlanan gelirlerin farklı hesaba ayrılmasına karar verdi.Açıklamada, Rusya-Ukrayna geriliminin başlamasıyla AB'nin uluslararası ortaklarla birlikte, Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yönetimiyle ilgili her türlü işlemi yasaklama kararı aldığı anımsatıldı.Yasağın bir sonucu olarak AB ve üye ülkelerdeki finans kuruluşlarının elinde bulunan Rus varlıklarının dondurulduğu hatırlatılan açıklamada, alınan son kararla dondurulan varlıkların elde tutulmasıyla bağlantılı olarak merkezi saklama kurullarının elde ettiği gelirlere yeni kurallar getirildiği ifade edildi.Açıklamada, özellikle 1 milyon Euro’dan fazla Rusya Merkez Bankası varlığına sahip olan saklama kurullarının AB yaptırımları nedeniyle biriken olağanüstü nakit bakiyeleri ayrı olarak muhasebeleştirmesi ve karşılık gelen gelirleri de ayrı tutması gerektiğine karar verildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240206/g7-ulkeleri-ukraynanin-yeniden-insasi-icin-rus-varliklarini-teminat-olarak-kullanmak-istiyor-1080481377.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa birliği, rusya merkez bankası, avrupa birliği komisyonu
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa birliği, rusya merkez bankası, avrupa birliği komisyonu

Rusya: Batı’daki varlıklarımızın çalınmasına sert karşılık vereceğiz

14:29 13.02.2024
© Sputnik / Рамиль СитдиковMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya’nın varlıklarına Batı’da el konulmasına verecekleri karşılığın sert olacağını kaydeden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu hırsızlık sürecini başlatanlara karşı ‘hırsız’ muamelesi yapılacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına açıklamasında, Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nin Rus varlıklarından elde edilen varlıkların Ukrayna’nın çıkarları doğrultusunda kullanma kararını değerlendirdi.
Zaharova, “Karşılık son derece sert olacak. Köşeleri nerde yumuşatabileceklerini düşünme fırsatını bile vermeyiz. Sert karşılık verilecek” ifadesini kullandı.
Batılı ülkelerin, eylemleriyle “kanlı Ukrayna ihtilafını ve Kiev rejimine desteğini sürdürmenin maliyetlerini” telafi etmeye çalıştığını söyleyen Rus diplomat, “Ülkemiz bunu hırsızlık olarak nitelendirdiği için onlara hırsız muamelesi yapılacak. Siyasi manipülatör veya oyunu abartan teknolojiler değil hırsız muamelesi yapılacak. Hırsızlara nasıl muamele yapılır? Hırsız, tüm sonuçlarıyla birlikte hapiste olmalı” dedi.

AB, dondurulan Rus varlıklarının gelirlerini ayırıyor

AB üyesi ülkelerin temsilcileri, 29 Ocak’ta, Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa’da dondurulan Rus varlıklardan elde edilen gelirleri Ukrayna’nın finansmanı için kullanma önerisine onay vermişti.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yaptırımlar kapsamında dondurulan Rusya Merkez Bankası varlık ve rezervlerinden sağlanan gelirlerin farklı hesaba ayrılmasına karar verdi.
Açıklamada, Rusya-Ukrayna geriliminin başlamasıyla AB'nin uluslararası ortaklarla birlikte, Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yönetimiyle ilgili her türlü işlemi yasaklama kararı aldığı anımsatıldı.
Yasağın bir sonucu olarak AB ve üye ülkelerdeki finans kuruluşlarının elinde bulunan Rus varlıklarının dondurulduğu hatırlatılan açıklamada, alınan son kararla dondurulan varlıkların elde tutulmasıyla bağlantılı olarak merkezi saklama kurullarının elde ettiği gelirlere yeni kurallar getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, özellikle 1 milyon Euro’dan fazla Rusya Merkez Bankası varlığına sahip olan saklama kurullarının AB yaptırımları nedeniyle biriken olağanüstü nakit bakiyeleri ayrı olarak muhasebeleştirmesi ve karşılık gelen gelirleri de ayrı tutması gerektiğine karar verildiği belirtildi.
Ruble- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
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