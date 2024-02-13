https://sputniknews.com.tr/20240213/rus-uzman-turkiye-filistinlilere-yonelik-toplu-garanti-girisimi-baslatabilir-1080698087.html

Rus uzman: Türkiye, Filistinlilere yönelik toplu garanti girişimi başlatabilir

Rus uzman: Türkiye, Filistinlilere yönelik toplu garanti girişimi başlatabilir

Sputnik Türkiye

Filistin halkına güvenlik garantileri sağlamanın önemine vurgu yapan Rus uzman Semenov, aynı zamanda bu görevin uygulanması ile ilgili mekanizmaların sınırlı... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T19:10+0300

2024-02-13T19:10+0300

2024-02-13T19:10+0300

israil- filistin çatışması

kirill semenov

türkiye

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

gazze

gazze şeridi

recep tayyip erdoğan

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafın çözümünde arabulucu ve garantör olarak devreye girmeye hazır olduğunu söyledi.Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi (RIAC) üyesi ve uluslararası çatışmalar uzmanı Kirill Semenov, Sputnik’e demecinde söz konusu öneriyi hayata geçirmenin perspektiflerini değerlendirerek, Filistin halkına güvenlik garantileri sağlamanın önemine vurgu yaptı, fakat aynı zamanda bu görevin uygulanması ile ilgili mekanizmaların sınırlı olmasına dikkat çekti.Semenov, “Türkiye’nin garantör olma çabası çok önemli. Ve eğer Türkiye gerçekten Filistin halkının güvenliğini bir şekilde garanti edebilirse, bu gelecekteki barışın önemli bir unsuru olacak. Ancak görünen o ki, şu anda bu görevi hayata geçirecek çok fazla mekanizma yok. Çünkü Filistinlilere yönelik güvenlik garantileri ile ilgili koşulların yerine getirilmesi için, bu kişileri İsrail’in gelecekteki operasyonlarından korumak için Filistin topraklarına doğrudan askeri birliklerin konuşlandırılmasını gerekiyor. Sanırım sözlü olarak veya çeşitli belgelerde yer alan diğer tüm garanti seçenekleri pek uygulanabilir gibi görünmüyor” diye konuştu.İsrail’in Filistin topraklarına asker konuşlandırmaya yönelik her türlü girişime şiddetle karşı çıkacağını öngören Semenov, şunları söyledi:Rus uzmana göre Türkiye, Filistin-İsrail çözüm sürecinin başlatılması amacı ile ortak bir girişim başlatıp, ona öncülük edebilir.Semenov, “Türkiye’nin diğer Müslüman ve Arap devletleriyle birlikte çatışmanın sona erdirilmesi ve Filistinliler için garantilerin kabul edilmesi amacıyla Netanyahu rejimini etkilemek için etkili mekanizmaları oluşturmaya yönelik bir süreci başlatıp uygulayabileceğini düşünüyorum. Bana göre sadece Türkiye’nin garanti ve arabuluculuk çabaları yetersiz gelebilir. Bir sonuç elde etmek için bir grup devletin konsolide çabalarına ihtiyaç var ve bu çabalara elbette ki Türkiye öncülük edebilir” ifadelerini kullandı.

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filistin

israil

gazze

gazze şeridi

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kirill semenov, türkiye, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi, recep tayyip erdoğan