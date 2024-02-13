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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240213/birlesmis-milletler-dunyanin-en-ac-700-bin-insaninin-besinden-dordu-gazzede-yasiyor-1080697426.html
Birleşmiş Milletler: Dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördü Gazze'de yaşıyor
Birleşmiş Milletler: Dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördü Gazze'de yaşıyor
Sputnik Türkiye
BM Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen 'İklim Değişiminin Gıda Güvensizliğine Etkisi' konulu üst düzey oturumda konuştu. Guterres... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T18:54+0300
2024-02-13T18:54+0300
israil- filistin çatışması
antonio guterres
bm genel sekreteri antonio guterres
birleşmiş milletler (bm)
israil
israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin
gazze
gazze şeridi
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen yılın kayda geçen en sıcak yıl olduğunu belirterek, bu koşulların barışı baltaladığını ve açlığın kargaşayı tetiklediğini dile getirdi.İklim faciaları ile çatışmaların ise eşitsizliği beslediğini, yaşam koşullarını zorlaştırdığını ve insanları evlerinden ettiğini vurgulayan Guterres, "Aynı zamanda iklim ve çatışma küresel iklim krizini tetikliyor. Savaşların olduğu yerlerde açlık hakim geliyor" değerlendirmesinde bulundu.Guterres, iklim kaosunun dünya genelinde gıda üretimini de olumsuz etkilediğini kaydederek, "2022'de iklim ve çatışma 174 milyon insan için akut gıda güvensizliğinin temel nedenleri olarak ön plana çıktı" bilgisini paylaştı.'Gazze'de kimsenin yeterli yiyeceği yok'Dünyanın çatışma ve açlık arasındaki yıkıcı ilişkinin örnekleriyle dolu olduğuna işaret eden Guterres, "Gazze'de kimsenin yeterli yiyeceği yok. Dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördü bu küçük toprak parçasında yaşıyor" dedi.Guterres, Panama Kanalı'ndaki kuraklık ile Kızıldeniz'deki çatışmaların tedarik zincirlerine büyük zarar verdiğini belirterek, gıda enflasyonunu artırdığını ifade ederek, "Çatışmalar çoğalıyor, iklim krizi büyüyor ve her yıl akut gıda güvensizliği artıyor" diye konuştu.Çatışma ve gıda güvensizliği arasındaki ölümcül bağı kırmak için harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizerek, öncelikli olarak çatışmaya taraf olanların uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiğini vurgulayan Guterres, aynı zamanda çatışmaları çözmek ve barışı muhafaza etmek için gerekli koşulların oluşturulması gerektiğini kaydetti.Guterres, iklim krizinin kontrol altına alınması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin finanse edilmesi gerektiğinin altını çizdi.BM Güvenlik Konseyi'nin iklim krizi, gıda güvensizliği ve uluslararası barış ile güvenliğe etkisini ele alması ve gerekli çözümleri üretmesi gerektiğini ifade eden Guterres, "Mesaj çok açık. Açlık, iklim krizi ve çatışma arasındaki ölümcül bağı kırabilir, bunların uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlerini bastırabiliriz. Açlık ve savaşın yıkımı olmayan, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için birlikte hareket edelim" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240213/guney-afrika-cumhuriyeti-israilin-refah-saldirisi-nedeniyle-adalet-divanina-basvurdu-1080692199.html
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antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, gazze, gazze şeridi, açlık, iklim krizi, iklim kriziyle mücadele
antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, gazze, gazze şeridi, açlık, iklim krizi, iklim kriziyle mücadele

Birleşmiş Milletler: Dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördü Gazze'de yaşıyor

18:54 13.02.2024
© AA / Doaa Albazİsrail Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor
İsrail Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AA / Doaa Albaz
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BM Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen 'İklim Değişiminin Gıda Güvensizliğine Etkisi' konulu üst düzey oturumda konuştu. Guterres, dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördünün Gazze'de yaşadığını dile getirdi. açıklamasında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen yılın kayda geçen en sıcak yıl olduğunu belirterek, bu koşulların barışı baltaladığını ve açlığın kargaşayı tetiklediğini dile getirdi.
İklim faciaları ile çatışmaların ise eşitsizliği beslediğini, yaşam koşullarını zorlaştırdığını ve insanları evlerinden ettiğini vurgulayan Guterres, "Aynı zamanda iklim ve çatışma küresel iklim krizini tetikliyor. Savaşların olduğu yerlerde açlık hakim geliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Guterres, iklim kaosunun dünya genelinde gıda üretimini de olumsuz etkilediğini kaydederek, "2022'de iklim ve çatışma 174 milyon insan için akut gıda güvensizliğinin temel nedenleri olarak ön plana çıktı" bilgisini paylaştı.

'Gazze'de kimsenin yeterli yiyeceği yok'

Dünyanın çatışma ve açlık arasındaki yıkıcı ilişkinin örnekleriyle dolu olduğuna işaret eden Guterres, "Gazze'de kimsenin yeterli yiyeceği yok. Dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördü bu küçük toprak parçasında yaşıyor" dedi.
Guterres, Panama Kanalı'ndaki kuraklık ile Kızıldeniz'deki çatışmaların tedarik zincirlerine büyük zarar verdiğini belirterek, gıda enflasyonunu artırdığını ifade ederek, "Çatışmalar çoğalıyor, iklim krizi büyüyor ve her yıl akut gıda güvensizliği artıyor" diye konuştu.
Çatışma ve gıda güvensizliği arasındaki ölümcül bağı kırmak için harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizerek, öncelikli olarak çatışmaya taraf olanların uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiğini vurgulayan Guterres, aynı zamanda çatışmaları çözmek ve barışı muhafaza etmek için gerekli koşulların oluşturulması gerektiğini kaydetti.
Guterres, iklim krizinin kontrol altına alınması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin finanse edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
BM Güvenlik Konseyi'nin iklim krizi, gıda güvensizliği ve uluslararası barış ile güvenliğe etkisini ele alması ve gerekli çözümleri üretmesi gerektiğini ifade eden Guterres, "Mesaj çok açık. Açlık, iklim krizi ve çatışma arasındaki ölümcül bağı kırabilir, bunların uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlerini bastırabiliriz. Açlık ve savaşın yıkımı olmayan, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için birlikte hareket edelim" değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası Adalet Divanı International Court of Justice ICJ - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
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