https://sputniknews.com.tr/20240213/guney-afrika-cumhuriyeti-israilin-refah-saldirisi-nedeniyle-adalet-divanina-basvurdu-1080692199.html
Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail'in Refah saldırısı nedeniyle Adalet Divanı'na başvurdu
Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail'in Refah saldırısı nedeniyle Adalet Divanı'na başvurdu
Sputnik Türkiye
Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) İsrail'in, Refah kentine planladığı kara operasyonunu durdurması için tüm yetkisini acil... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T16:39+0300
2024-02-13T16:39+0300
2024-02-13T17:04+0300
israil- filistin çatışması
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Güney Afrika Cumhuriyeti hükümeti yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'in Refah'taki askeri operasyonlarını genişletme kararına ilişkin, mahkemenin Filistinlilerin haklarının daha fazla ihlal edilmesini önlemek üzere yetkisini kullanmasını gerektirip gerektirmediğini değerlendirmesini istediğini dile getirdi.Açıklamada, hükümetin UAD'ye yaptığı başvuruda, Refah kentine yönelik saldırıların şimdiden ölümlere yol açtığı ve daha fazla ölüm, zarar ve yıkıma neden olacağının hatırlatıldığı ifade edildi.Refah'a saldırıların 'Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesini' ve mahkemenin 26 Ocak 2024'de İsrail'e karşı aldığı 'tedbir kararlarını' ciddi ve onarılamaz şekilde ihlal edeceğine işaret edilen açıklamada, hükümetin, mahkemenin Gazze'deki günlük ölüm sayılarını göz önüne alarak konuya gerekli aciliyeti göstereceğine inandığı kaydedildi.İsrail ordusunun Refah'a düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı; planlanan kara saldırısı insani felaket endişelerini tetikledi.
https://sputniknews.com.tr/20240212/ulkeler-felaket-olur-demisti-israil-refaha-saldirdi-100den-fazla-sivil-olum-var-1080636730.html
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güney afrika cumhuriyeti, uluslararası adalet divanı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, refah
güney afrika cumhuriyeti, uluslararası adalet divanı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, refah
Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail'in Refah saldırısı nedeniyle Adalet Divanı'na başvurdu
16:39 13.02.2024 (güncellendi: 17:04 13.02.2024)
Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) İsrail'in, Refah kentine planladığı kara operasyonunu durdurması için tüm yetkisini acil kullanması başvurusunda bulundu.
Güney Afrika Cumhuriyeti hükümeti yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'in Refah'taki askeri operasyonlarını genişletme kararına ilişkin, mahkemenin Filistinlilerin haklarının daha fazla ihlal edilmesini önlemek üzere yetkisini kullanmasını gerektirip gerektirmediğini değerlendirmesini istediğini dile getirdi.
Açıklamada, hükümetin UAD'ye yaptığı başvuruda, Refah kentine yönelik saldırıların şimdiden ölümlere yol açtığı ve daha fazla ölüm, zarar ve yıkıma neden olacağının hatırlatıldığı ifade edildi.
Refah'a saldırıların 'Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesini' ve mahkemenin 26 Ocak 2024'de İsrail'e karşı aldığı 'tedbir kararlarını' ciddi ve onarılamaz şekilde ihlal edeceğine işaret edilen açıklamada, hükümetin, mahkemenin Gazze'deki günlük ölüm sayılarını göz önüne alarak konuya gerekli aciliyeti göstereceğine inandığı kaydedildi.
İsrail ordusunun Refah'a düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı; planlanan kara saldırısı insani felaket endişelerini tetikledi.