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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240213/guney-afrika-cumhuriyeti-israilin-refah-saldirisi-nedeniyle-adalet-divanina-basvurdu-1080692199.html
Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail'in Refah saldırısı nedeniyle Adalet Divanı'na başvurdu
Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail'in Refah saldırısı nedeniyle Adalet Divanı'na başvurdu
Sputnik Türkiye
Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) İsrail'in, Refah kentine planladığı kara operasyonunu durdurması için tüm yetkisini acil... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T16:39+0300
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israil- filistin çatışması
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Güney Afrika Cumhuriyeti hükümeti yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'in Refah'taki askeri operasyonlarını genişletme kararına ilişkin, mahkemenin Filistinlilerin haklarının daha fazla ihlal edilmesini önlemek üzere yetkisini kullanmasını gerektirip gerektirmediğini değerlendirmesini istediğini dile getirdi.Açıklamada, hükümetin UAD'ye yaptığı başvuruda, Refah kentine yönelik saldırıların şimdiden ölümlere yol açtığı ve daha fazla ölüm, zarar ve yıkıma neden olacağının hatırlatıldığı ifade edildi.Refah'a saldırıların 'Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesini' ve mahkemenin 26 Ocak 2024'de İsrail'e karşı aldığı 'tedbir kararlarını' ciddi ve onarılamaz şekilde ihlal edeceğine işaret edilen açıklamada, hükümetin, mahkemenin Gazze'deki günlük ölüm sayılarını göz önüne alarak konuya gerekli aciliyeti göstereceğine inandığı kaydedildi.İsrail ordusunun Refah'a düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı; planlanan kara saldırısı insani felaket endişelerini tetikledi.
https://sputniknews.com.tr/20240212/ulkeler-felaket-olur-demisti-israil-refaha-saldirdi-100den-fazla-sivil-olum-var-1080636730.html
güney afrika cumhuriyeti
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güney afrika cumhuriyeti, uluslararası adalet divanı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, refah
güney afrika cumhuriyeti, uluslararası adalet divanı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, refah

Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail'in Refah saldırısı nedeniyle Adalet Divanı'na başvurdu

16:39 13.02.2024 (güncellendi: 17:04 13.02.2024)
© AFP 2023 / REMKO DE WAALUluslararası Adalet Divanı International Court of Justice ICJ
Uluslararası Adalet Divanı International Court of Justice ICJ - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AFP 2023 / REMKO DE WAAL
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Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) İsrail'in, Refah kentine planladığı kara operasyonunu durdurması için tüm yetkisini acil kullanması başvurusunda bulundu.
Güney Afrika Cumhuriyeti hükümeti yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'in Refah'taki askeri operasyonlarını genişletme kararına ilişkin, mahkemenin Filistinlilerin haklarının daha fazla ihlal edilmesini önlemek üzere yetkisini kullanmasını gerektirip gerektirmediğini değerlendirmesini istediğini dile getirdi.
Açıklamada, hükümetin UAD'ye yaptığı başvuruda, Refah kentine yönelik saldırıların şimdiden ölümlere yol açtığı ve daha fazla ölüm, zarar ve yıkıma neden olacağının hatırlatıldığı ifade edildi.
Refah'a saldırıların 'Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesini' ve mahkemenin 26 Ocak 2024'de İsrail'e karşı aldığı 'tedbir kararlarını' ciddi ve onarılamaz şekilde ihlal edeceğine işaret edilen açıklamada, hükümetin, mahkemenin Gazze'deki günlük ölüm sayılarını göz önüne alarak konuya gerekli aciliyeti göstereceğine inandığı kaydedildi.
İsrail ordusunun Refah'a düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı; planlanan kara saldırısı insani felaket endişelerini tetikledi.
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Şabura Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, gece karanlığında ellerindeki cep telefonlarının ışığıyla enkaz arasında arama kurtarma çalışması başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
Ülkeler 'felaket olur' demişti: İsrail, Refah'a saldırdı, 100'den fazla sivil ölüm var
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