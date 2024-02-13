https://sputniknews.com.tr/20240213/rus-mayin-tarama-gemilerinden-karadenizde-kesif-faaliyeti-1080680417.html

Rus mayın tarama gemilerinden Karadeniz'de keşif faaliyeti

Rus mayın tarama gemilerinden Karadeniz'de keşif faaliyeti

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun oluşturduğu mayın tehdidi sürerken Rusya Karadeniz Filosu'na ait mayın tarama gemileri, Karadeniz havzasında mayın keşif faaliyeti yürüttü. 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T12:28+0300

2024-02-13T12:28+0300

2024-02-13T12:28+0300

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Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre Rus mayın tarama gemileri, Kerç-Yenikalsk Kanalı ile Karadeniz'deki gemi güzergahlarında Ukrayna ordusu tarafından tuzaklanan mayınlar bulunup bulunmadığını denetledi.Karadeniz Filosu Bilgi Destek Birimi, açıklamada "Ukrayna tarafının kıyı ve havza alanlarının belirli kısımlarında yürüttüğü mayınlama faaliyeti nedeniyle fiili mayın tehlikesinin olduğu koşullarda, Karadeniz Filosu'nun mayın tarama gemileri Kerç-Yenikalsk Kanalı'nda ve Karadeniz havzasında ticari gemiciliğin yoğun olduğu güzergahlarda mayın araması gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.Birim, Karadeniz Filosu'nun mayın tarama gemilerindeki mürettebatın gündüz ve gece saatlerinde mayın tarlalarını geçmeye ve imha etmeye yönelik talimler yaptığını da bildirdi.

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