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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240213/rus-mayin-tarama-gemilerinden-karadenizde-kesif-faaliyeti-1080680417.html
Rus mayın tarama gemilerinden Karadeniz'de keşif faaliyeti
Rus mayın tarama gemilerinden Karadeniz'de keşif faaliyeti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun oluşturduğu mayın tehdidi sürerken Rusya Karadeniz Filosu'na ait mayın tarama gemileri, Karadeniz havzasında mayın keşif faaliyeti yürüttü. 13.02.2024, Sputnik Türkiye
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Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre Rus mayın tarama gemileri, Kerç-Yenikalsk Kanalı ile Karadeniz'deki gemi güzergahlarında Ukrayna ordusu tarafından tuzaklanan mayınlar bulunup bulunmadığını denetledi.Karadeniz Filosu Bilgi Destek Birimi, açıklamada "Ukrayna tarafının kıyı ve havza alanlarının belirli kısımlarında yürüttüğü mayınlama faaliyeti nedeniyle fiili mayın tehlikesinin olduğu koşullarda, Karadeniz Filosu'nun mayın tarama gemileri Kerç-Yenikalsk Kanalı'nda ve Karadeniz havzasında ticari gemiciliğin yoğun olduğu güzergahlarda mayın araması gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.Birim, Karadeniz Filosu'nun mayın tarama gemilerindeki mürettebatın gündüz ve gece saatlerinde mayın tarlalarını geçmeye ve imha etmeye yönelik talimler yaptığını da bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240127/rus-uzman-montro-sozlesmesinin-uygulanmasindan-sapma-karadeniz-bolgesini-kaosa-surukleyebilir-1080086858.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus donanması, rusya karadeniz filosu, karadeniz, ukrayna, ukrayna ordusu, mayın, mayın temizleme
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Rus mayın tarama gemilerinden Karadeniz'de keşif faaliyeti

12:28 13.02.2024
© Sputnik / Константин МихальчевскийRus donanması Karadeniz Filosu
Rus donanması Karadeniz Filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Ukrayna ordusunun oluşturduğu mayın tehdidi sürerken Rusya Karadeniz Filosu'na ait mayın tarama gemileri, Karadeniz havzasında mayın keşif faaliyeti yürüttü.
Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre Rus mayın tarama gemileri, Kerç-Yenikalsk Kanalı ile Karadeniz'deki gemi güzergahlarında Ukrayna ordusu tarafından tuzaklanan mayınlar bulunup bulunmadığını denetledi.
Karadeniz Filosu Bilgi Destek Birimi, açıklamada "Ukrayna tarafının kıyı ve havza alanlarının belirli kısımlarında yürüttüğü mayınlama faaliyeti nedeniyle fiili mayın tehlikesinin olduğu koşullarda, Karadeniz Filosu'nun mayın tarama gemileri Kerç-Yenikalsk Kanalı'nda ve Karadeniz havzasında ticari gemiciliğin yoğun olduğu güzergahlarda mayın araması gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.
Birim, Karadeniz Filosu'nun mayın tarama gemilerindeki mürettebatın gündüz ve gece saatlerinde mayın tarlalarını geçmeye ve imha etmeye yönelik talimler yaptığını da bildirdi.
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