https://sputniknews.com.tr/20240127/rus-uzman-montro-sozlesmesinin-uygulanmasindan-sapma-karadeniz-bolgesini-kaosa-surukleyebilir-1080086858.html

Rus uzman: Montrö Sözleşmesi'nin uygulanmasından sapma, Karadeniz bölgesini kaosa sürükleyebilir

Rus uzman: Montrö Sözleşmesi'nin uygulanmasından sapma, Karadeniz bölgesini kaosa sürükleyebilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pentagon'un Türk yetkililerden Karadeniz'e savaş gemilerinin girişi için kuralların değiştirilmesi konusunda herhangi bir... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T00:13+0300

2024-01-27T00:13+0300

2024-01-27T00:13+0300

montrö

montrö anlaşması

montrö sözleşmesi

montrö boğazlar sözleşmesi

montrö sözleşmesi

montrö boğazlar sözleşmesi

sergey lavrov

miras

miras

abd savunma bakanlığı

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Lavrov, yaptığı görüşmelerde Türk meslektaşlarının kendisine 'Montrö Sözleşmesi'nin mirasının emanetçileri' olarak bu sözleşmenin hükümlerine bağlı kalacaklarını dile getirdiğini belirtti.Lavrov, ABD’nin savaş koşullarında kıyısı olmayan ülkelerden gelen savaş gemilerinin Karadeniz'e giremediği mevcut şartlara göre Türkiye’den boğazlar düzenlemesini yumuşatılmasını isteyeceklerini, ancak Washington'un bu yöndeki girişiminin somut sonuçlara yol açacağından şüphe duyduğunu dile getirdi.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, ABD'nin Karadeniz'de seyrüsefer konusunda Türkiye ile birlikte çalışma niyetinde olduğunu söylemişti. Wallander, bölgede Karadeniz'in ticari deniz taşımacılığına tamamen açık olacağı elverişli bir ortamın sağlanması gerektiğini belirtmişti.ABD, Karadeniz dışı güçlerin savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine ilişkin kuralların gevşetilmesi konusunda neden bu kadar istekli? Mevcut kurallarda bir değişiklik nelere yol açabilir?Askeri Siyaset Bilimciler Derneği Üyesi ve Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyasi Analiz ve Sosyal-Psikolojik Süreçler Bölüm Başkanı Andrey Koşkin, Sputnik’e verdiği demeçte dünyada yaşanan güncel jeopolitik değişimlere dikkat çekerek, bölgesel güvenliğin uluslararası hukuki güvencesi olarak Karadeniz bölgesinin ve Montrö Sözleşmesinin önemine vurgu yaptı. Rus uzman, şu değerlendirmede bulundu:Montrö Sözleşmesi'nin uygulanmasından sapmanın Türkiye'nin çıkarına olmadığını ve bunun bölgeyi kaosa sürükleyebileceğini belirten Rus uzman, şöyle devam etti:--

https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-disisleri-bakani-lavrovdan-montro-aciklamasi-1080011009.html

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