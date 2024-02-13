https://sputniknews.com.tr/20240213/putin-yabanci-ulkelerle-ortak-saglik-projelerine-acigiz-1080677126.html
Putin: Yabancı ülkelerle ortak sağlık projelerine açığız
Putin: Yabancı ülkelerle ortak sağlık projelerine açığız
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerle sağlık alanında işbirliğine ve ortak projelerin uygulanmasına her zaman açık olduklarını belirtti. 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T11:58+0300
2024-02-13T11:58+0300
2024-02-13T11:58+0300
dünya
rusya
vladimir putin
sağlık
işbirliği
yapay zeka
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Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve sağlık alanında yenilikçi gelişmeleri konu alan 2. İleri Teknoloji Forumu’nun katılımcılarına, organizatörlerine ve konuklarına hitap eden Putin, bilimdeki hızlı ilerlemenin biyotıp, genetik, genomik ve nörolojik teknolojilerle yapay zeka teknolojileri gibi alanlarda yarattığı muazzam fırsatlara dikkat çekti.Rusya’nın, birinci basamak sağlık hizmetlerinden büyük federal merkezlere kadar tüm seviyelerdeki sağlık hizmetlerinin yerli ileri teknolojik temel üzerinde gelişeceğini vurgulayan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:Tıp camiasının tüm temsilcilerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Putin, forum katılımcılarına başarılar diledi.
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rusya, vladimir putin, sağlık, işbirliği, yapay zeka
rusya, vladimir putin, sağlık, işbirliği, yapay zeka
Putin: Yabancı ülkelerle ortak sağlık projelerine açığız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerle sağlık alanında işbirliğine ve ortak projelerin uygulanmasına her zaman açık olduklarını belirtti.
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve sağlık alanında yenilikçi gelişmeleri konu alan 2. İleri Teknoloji Forumu’nun katılımcılarına, organizatörlerine ve konuklarına hitap eden Putin, bilimdeki hızlı ilerlemenin biyotıp, genetik, genomik ve nörolojik teknolojilerle yapay zeka teknolojileri gibi alanlarda yarattığı muazzam fırsatlara dikkat çekti.
Rusya’nın, birinci basamak sağlık hizmetlerinden büyük federal merkezlere kadar tüm seviyelerdeki sağlık hizmetlerinin yerli ileri teknolojik temel üzerinde gelişeceğini vurgulayan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu alanda temel önceliğimiz, bir kişi, belli bir hasta etrafında tıbbi bakım sistemi oluşturmak. Bu, tehlikeli hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisinin etkinliğini ve dolayısıyla insanların kalitesini ve yaşam beklentisini artıracak. Böylesine karmaşık ve büyük ölçekli bir görev, devletin, tıbbi ve bilimsel kuruluşların ve teknoloji şirketlerinin çabalarının birleştirilmesini gerektiriyor. Elbette yabancı ortaklarla işbirliğine ve ortak projelerin hayata geçirilmesine her zaman açığız.
Tıp camiasının tüm temsilcilerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Putin, forum katılımcılarına başarılar diledi.