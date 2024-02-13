https://sputniknews.com.tr/20240213/putin-yabanci-ulkelerle-ortak-saglik-projelerine-acigiz-1080677126.html

Putin: Yabancı ülkelerle ortak sağlık projelerine açığız

Putin: Yabancı ülkelerle ortak sağlık projelerine açığız

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerle sağlık alanında işbirliğine ve ortak projelerin uygulanmasına her zaman açık olduklarını belirtti. 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T11:58+0300

2024-02-13T11:58+0300

2024-02-13T11:58+0300

dünya

rusya

vladimir putin

sağlık

işbirliği

yapay zeka

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Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve sağlık alanında yenilikçi gelişmeleri konu alan 2. İleri Teknoloji Forumu’nun katılımcılarına, organizatörlerine ve konuklarına hitap eden Putin, bilimdeki hızlı ilerlemenin biyotıp, genetik, genomik ve nörolojik teknolojilerle yapay zeka teknolojileri gibi alanlarda yarattığı muazzam fırsatlara dikkat çekti.Rusya’nın, birinci basamak sağlık hizmetlerinden büyük federal merkezlere kadar tüm seviyelerdeki sağlık hizmetlerinin yerli ileri teknolojik temel üzerinde gelişeceğini vurgulayan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:Tıp camiasının tüm temsilcilerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Putin, forum katılımcılarına başarılar diledi.

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rusya, vladimir putin, sağlık, işbirliği, yapay zeka