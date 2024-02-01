https://sputniknews.com.tr/20240201/kremlinden-bazi-turk-bankalarinda-yasanan-sorunlara-iliskin-ilk-degerlendirme-1080267124.html

Kremlin'den bazı Türk bankalarında yaşanan sorunlara ilişkin ilk değerlendirme

Kremlin'den bazı Türk bankalarında yaşanan sorunlara ilişkin ilk değerlendirme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus şirketlerin ve özel kişilerin Türkiye'deki bazı bankalarda yaşadığı sorunlardan haberdar olduklarını ve Moskova'nın bu... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T13:13+0300

2024-02-01T13:13+0300

2024-02-01T13:26+0300

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yaptırım

ekonomik yaptırım

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Kremlin Sözcüsü Peskov, günlük basın toplantısında, son dönemde Rusya ve Türkiye arasındaki ticari işlemlerde yaşanan ödeme sorununa ilişkin bilgi verdi.Peskov, konuyla ilgili sorular karşısında "Evet, bilgimiz var. Türk ortak ve meslektaşlarımızla aktif diyalog içindeyiz ve bu sorunları istişare ediyoruz" dedi.Yaşanan sorunların kaynağının anlaşılır olduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü, "Bunlar kesinlikle ABD'li temsilcilerin en başta Türkiye'ye, finans alanındakiler de dahil Türk şirketlere uyguladığı eşsiz, aleni ve agresif baskıdan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.ABD'nin baskısını da Türk tarafıyla konuştuklarını anlatan Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rus Büyükelçiliği ile Ticaret Mümessilliği'nin bazı Türk bankalarının Rus ticari işletmelerin çıkarları adına ödeme yapmayı reddetmesi ile ilgili olarak yetkili Türk makamlarıyla yoğun temas halinde olduğunu belirtmişti.Sputnik'e konuşan Büyükelçi Yerhov, “Rus Büyükelçiliği ve Ticaret Mümessilliği, bazı Türk bankalarının Rus ticari işletmelerin çıkarları adına ödeme yapmayı reddetmesi ile ilgili olarak yetkili Türk makamlarıyla yoğun temas halindedir. Aynı zamanda bazı bankacılık kurumları, geçtiğimiz aralık ayının sonunda sıkılaştırma kararı alınan Batı yaptırımlarına doğrudan atıfta bulunuyor. Şu anda ortaya konulan çabalar sonucunda hem yaptırımlardan tamamen muaf olan ürünleri satan Türk ihracatçılarımızı, hem de Rus ortaklarını memnun edebilecek bir çözüme ulaşacağımızı umuyoruz” açıklamasını yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240129/kremlin-putinin-turkiyeye-ne-zaman-gelecegini-acikladi-1080160428.html

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rusya, türkiye, ödeme, ödeme sistemi, ihracat, ithalat, bankacılık sektörü, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd, kremlin, dmitriy peskov