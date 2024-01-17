https://sputniknews.com.tr/20240117/rus-buyukelci-yerhov-banka-odemeleri-ile-ilgili-sorunu-cozmeye-yonelik-temaslarimiz-suruyor-1079753935.html

Rus Büyükelçi Yerhov: Banka ödemeleri ile ilgili sorunu çözmeye yönelik temaslarımız sürüyor

Rus Büyükelçi Yerhov: Banka ödemeleri ile ilgili sorunu çözmeye yönelik temaslarımız sürüyor

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rus Büyükelçiliğinin ve Ticaret Mümessilliğinin bazı Türk bankalarının Rus ticari işletmelerin çıkarları adına... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T20:15+0300

2024-01-17T20:15+0300

2024-01-17T20:15+0300

dünya

rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

aleksey yerhov

rusya

türkiye

ticaret

ödeme

banka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060660214_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_669c71ce7d9b969099318921171b1319.jpg

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov, Sputnik’e demecinde son dönemde iki ülke arasındaki ticari işlemlerde yaşanan ödeme sorunu çözmeye yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.Büyükelçi Yerhov, “Rus Büyükelçiliği ve Ticaret Mümessilliği, bazı Türk bankalarının Rus ticari işletmelerin çıkarları adına ödeme yapmayı reddetmesi ile ilgili olarak yetkili Türk makamlarıyla yoğun temas halindedir. Aynı zamanda bazı bankacılık kurumları, geçtiğimiz aralık ayının sonunda sıkılaştırma kararı alınan Batı yaptırımlarına doğrudan atıfta bulunuyor. Şu anda ortaya konulan çabalar sonucunda hem yaptırımlardan tamamen muaf olan ürünleri satan Türk ihracatçılarımızı, hem de Rus ortaklarını memnun edebilecek bir çözüme ulaşacağımızı umuyoruz” açıklamasını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231128/rus-buyukelci-yerhov-rusya-turkiye-suriye-normallesmesi-icin-her-turlu-cabayi-gostermeye-hazir-1077877503.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, rusya, türkiye, ticaret, ödeme, banka