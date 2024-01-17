https://sputniknews.com.tr/20240117/rus-buyukelci-yerhov-banka-odemeleri-ile-ilgili-sorunu-cozmeye-yonelik-temaslarimiz-suruyor-1079753935.html
Rus Büyükelçi Yerhov: Banka ödemeleri ile ilgili sorunu çözmeye yönelik temaslarımız sürüyor
Rus Büyükelçi Yerhov: Banka ödemeleri ile ilgili sorunu çözmeye yönelik temaslarımız sürüyor
Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rus Büyükelçiliğinin ve Ticaret Mümessilliğinin bazı Türk bankalarının Rus ticari işletmelerin çıkarları adına... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T20:15+0300
2024-01-17T20:15+0300
2024-01-17T20:15+0300
dünya
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
aleksey yerhov
rusya
türkiye
ticaret
ödeme
banka
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Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov, Sputnik’e demecinde son dönemde iki ülke arasındaki ticari işlemlerde yaşanan ödeme sorunu çözmeye yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.Büyükelçi Yerhov, “Rus Büyükelçiliği ve Ticaret Mümessilliği, bazı Türk bankalarının Rus ticari işletmelerin çıkarları adına ödeme yapmayı reddetmesi ile ilgili olarak yetkili Türk makamlarıyla yoğun temas halindedir. Aynı zamanda bazı bankacılık kurumları, geçtiğimiz aralık ayının sonunda sıkılaştırma kararı alınan Batı yaptırımlarına doğrudan atıfta bulunuyor. Şu anda ortaya konulan çabalar sonucunda hem yaptırımlardan tamamen muaf olan ürünleri satan Türk ihracatçılarımızı, hem de Rus ortaklarını memnun edebilecek bir çözüme ulaşacağımızı umuyoruz” açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231128/rus-buyukelci-yerhov-rusya-turkiye-suriye-normallesmesi-icin-her-turlu-cabayi-gostermeye-hazir-1077877503.html
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rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, rusya, türkiye, ticaret, ödeme, banka
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, rusya, türkiye, ticaret, ödeme, banka
Rus Büyükelçi Yerhov: Banka ödemeleri ile ilgili sorunu çözmeye yönelik temaslarımız sürüyor
Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rus Büyükelçiliğinin ve Ticaret Mümessilliğinin bazı Türk bankalarının Rus ticari işletmelerin çıkarları adına ödeme yapmayı reddetmesi ile ilgili olarak yetkili Türk makamlarıyla yoğun temas halinde olduğunu belirtti.
Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov, Sputnik’e demecinde son dönemde iki ülke arasındaki ticari işlemlerde yaşanan ödeme sorunu çözmeye yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Büyükelçi Yerhov, “Rus Büyükelçiliği ve Ticaret Mümessilliği, bazı Türk bankalarının Rus ticari işletmelerin çıkarları adına ödeme yapmayı reddetmesi ile ilgili olarak yetkili Türk makamlarıyla yoğun temas halindedir. Aynı zamanda bazı bankacılık kurumları, geçtiğimiz aralık ayının sonunda sıkılaştırma kararı alınan Batı yaptırımlarına doğrudan atıfta bulunuyor. Şu anda ortaya konulan çabalar sonucunda hem yaptırımlardan tamamen muaf olan ürünleri satan Türk ihracatçılarımızı, hem de Rus ortaklarını memnun edebilecek bir çözüme ulaşacağımızı umuyoruz” açıklamasını yaptı.