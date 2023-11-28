https://sputniknews.com.tr/20231128/rus-buyukelci-yerhov-rusya-turkiye-suriye-normallesmesi-icin-her-turlu-cabayi-gostermeye-hazir-1077877503.html

Rus Büyükelçi Yerhov: Rusya, Türkiye-Suriye normalleşmesi için her türlü çabayı göstermeye hazır

Rus Büyükelçi Yerhov: Rusya, Türkiye-Suriye normalleşmesi için her türlü çabayı göstermeye hazır

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov, Rusya'nın Türkiye-Suriye normalleşmesini teşvik etmek için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu söyledi. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T17:33+0300

2023-11-28T17:33+0300

2023-11-28T17:33+0300

türkiye

rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

aleksey yerhov

rusya

türkiye

suriye

türkiye-suriye ilişkileri

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Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya'nın Türkiye-Suriye normalleşmesini teşvik etmek için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu söyledi.Yerhov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Rus Büyükelçi: Batılılar sevdiklerinin günahlarını ve suçlarını asla fark etmezRusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Batı'nın Gazze'deki duruma sessiz kaldığını, sevdiklerinin günahlarını ve suçlarını asla fark etmediklerini söyledi.Açıklamalarında Büyükelçi Yerhov şu cümleleri kaydetti:Yerhov: Tahıl anlaşmasının canlandırılmasında ilerleme yokAleksey Yerhov, Karadeniz tahıl girişiminin canlandırılmasında ilerleme olmadığını, Batı'nın Rus gıdalarına karşı yaptırımlarını sürdürdüğünü söyledi.Yerhov açıklamasında, "Birleşmiş Milletler'in çabalarına rağmen tahıl girişiminin canlandırılması konusunda hala bir ilerleme yok. BM çaba sarf ediyor ama sonuçsuz kalıyor. Sorun, Batı'nın Rusya'dan gelen gıda ve gübreye yaptırım uygulamaya ve bunu sürdürmeye devam etmesi" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230816/rus-buyukelci-yerhov-taleplerimiz-yerine-getirilirse-tahil-girisimden-yeniden-soz-etmek-mumkun-1074691102.html

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rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, rusya, türkiye, suriye, türkiye-suriye ilişkileri