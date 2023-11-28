https://sputniknews.com.tr/20231128/rus-buyukelci-yerhov-rusya-turkiye-suriye-normallesmesi-icin-her-turlu-cabayi-gostermeye-hazir-1077877503.html
Rus Büyükelçi Yerhov: Rusya, Türkiye-Suriye normalleşmesi için her türlü çabayı göstermeye hazır
Rus Büyükelçi Yerhov: Rusya, Türkiye-Suriye normalleşmesi için her türlü çabayı göstermeye hazır
Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov, Rusya'nın Türkiye-Suriye normalleşmesini teşvik etmek için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu söyledi. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T17:33+0300
2023-11-28T17:33+0300
2023-11-28T17:33+0300
türkiye
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
aleksey yerhov
rusya
türkiye
suriye
türkiye-suriye ilişkileri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/0a/1047385669_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_7edff97430b5df4626f59ea36c5654e2.jpg
Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya'nın Türkiye-Suriye normalleşmesini teşvik etmek için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu söyledi.Yerhov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Rus Büyükelçi: Batılılar sevdiklerinin günahlarını ve suçlarını asla fark etmezRusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Batı'nın Gazze'deki duruma sessiz kaldığını, sevdiklerinin günahlarını ve suçlarını asla fark etmediklerini söyledi.Açıklamalarında Büyükelçi Yerhov şu cümleleri kaydetti:Yerhov: Tahıl anlaşmasının canlandırılmasında ilerleme yokAleksey Yerhov, Karadeniz tahıl girişiminin canlandırılmasında ilerleme olmadığını, Batı'nın Rus gıdalarına karşı yaptırımlarını sürdürdüğünü söyledi.Yerhov açıklamasında, "Birleşmiş Milletler'in çabalarına rağmen tahıl girişiminin canlandırılması konusunda hala bir ilerleme yok. BM çaba sarf ediyor ama sonuçsuz kalıyor. Sorun, Batı'nın Rusya'dan gelen gıda ve gübreye yaptırım uygulamaya ve bunu sürdürmeye devam etmesi" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230816/rus-buyukelci-yerhov-taleplerimiz-yerine-getirilirse-tahil-girisimden-yeniden-soz-etmek-mumkun-1074691102.html
türkiye
rusya
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/0a/1047385669_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_f4a216cb58aa04d9b9601a525eb8f317.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, rusya, türkiye, suriye, türkiye-suriye ilişkileri
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, rusya, türkiye, suriye, türkiye-suriye ilişkileri
Rus Büyükelçi Yerhov: Rusya, Türkiye-Suriye normalleşmesi için her türlü çabayı göstermeye hazır
Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov, Rusya'nın Türkiye-Suriye normalleşmesini teşvik etmek için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu söyledi.
Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya'nın Türkiye-Suriye normalleşmesini teşvik etmek için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu söyledi.
Yerhov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Türkiye-Suriye normalleşmesini teşvik etmek için azami çaba göstermeye hazırız. Bu amaçla Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'dan oluşan özel bir dörtlü format oluşturduk ve bu format çerçevesinde çalışmaya başladık. Anlaşmazlıklar mı var? Belki, ama müzakerelerin ve temasların ülkelerin çıkarına olduğunu da belirtelim.
Rus Büyükelçi: Batılılar sevdiklerinin günahlarını ve suçlarını asla fark etmez
Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Batı'nın Gazze'deki duruma sessiz kaldığını, sevdiklerinin günahlarını ve suçlarını asla fark etmediklerini söyledi.
Açıklamalarında Büyükelçi Yerhov şu cümleleri kaydetti:
Çifte standart kullanımı her zaman Batı'nın ikiyüzlülüğünün ve tarafsızlıktan yoksunluğunun en şaşırtıcı örneklerinden biri olmuştur. Sevdikleri kişinin günahlarını ve suçlarını asla fark etmezler. Hatta sevdiklerinin yalanlarını ve iftiralarını saf gerçekmiş gibi göstermeye çalışıyorlar.
Yerhov: Tahıl anlaşmasının canlandırılmasında ilerleme yok
Aleksey Yerhov, Karadeniz tahıl girişiminin canlandırılmasında ilerleme olmadığını, Batı'nın Rus gıdalarına karşı yaptırımlarını sürdürdüğünü söyledi.
Yerhov açıklamasında, "Birleşmiş Milletler'in çabalarına rağmen tahıl girişiminin canlandırılması konusunda hala bir ilerleme yok. BM çaba sarf ediyor ama sonuçsuz kalıyor. Sorun, Batı'nın Rusya'dan gelen gıda ve gübreye yaptırım uygulamaya ve bunu sürdürmeye devam etmesi" dedi.