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ÖSYM Başkanı Ersoy: 'Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı' yaklaşık 50 ülkede yapılacak
ÖSYM Başkanı Ersoy: 'Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı' yaklaşık 50 ülkede yapılacak
Sputnik Türkiye
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Ersoy, ÖSYM Başkanlığınca bu yıl yapılacak sınav uygulamaları ve yeni projelerin değerlendirildiği Genel İstişare ve Eğitim... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T17:00+0300
2024-02-13T17:00+0300
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yapay zeka
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, çalışmaların temelini adayların oluşturduğuna işaret ederek, en verimli ölçmeyi sağlamak, yerleştirmeyi yapmak ve adaylara en uygun şartları oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti. Bu kapsamda, merkez çalışanları ve koordinatörlüklerde görevli personel ile bir araya geldiklerini, merkezdeki çalışmaları ve yeni projeleri kendilerine detaylıca aktardıklarını ifade eden Ersoy, uyguladıkları sınavlarda sahanın durumunu en iyi bilen koordinatörlerden aldıkları bildirimler ve raporlar doğrultusunda ihtiyaçları daha sağlıklı ve verimli şekilde belirleme imkanı bulduklarını anlattı.Yapay zeka vurgusuErsoy, ÖSYM uygulamalarında yapay zekayı aktif şekilde kullanmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti: Dijital tabanlı sınavların sayısı artacakBayram Ali Ersoy, elektronik sınav (e-sınav) olarak gerçekleştirdikleri yabancı dil sınavlarına iki yeni sınav daha eklediklerini ve STS Eczacılık ve 2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı dijital ortamda gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "İlerleyen süreçte dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz yeni sınavlarımız da olacak. Kağıt tabanlı sınavlardan dijital tabanlı uygulamalara geçiş noktasında çalışmalarımız devam edecek. Dijital uygulamalar beraberinde hem tasarrufu getirecek hem de adaylara sınav sonuçlarını çok daha hızlı kullanma imkanı sunacak" değerlendirmesinde bulundu.'Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yaklaşık 50 ülkede yapılacak'ÖSYM Başkanı Ersoy, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nı (TR-YÖS) 13 yıl aradan sonra geçen yıl iki kez gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bu alanda da standartlaşmayı sağladıklarını bildiren Ersoy, şunları kaydetti:
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ösym, yapay zeka, sınav soruları, sınav, yabancı öğrenci, dijital
ösym, yapay zeka, sınav soruları, sınav, yabancı öğrenci, dijital

ÖSYM Başkanı Ersoy: 'Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı' yaklaşık 50 ülkede yapılacak

17:00 13.02.2024
© AA / Utku UçrakÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AA / Utku Uçrak
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Ersoy, ÖSYM Başkanlığınca bu yıl yapılacak sınav uygulamaları ve yeni projelerin değerlendirildiği Genel İstişare ve Eğitim Toplantısı'nda yaptığı sunumda, uygulamada olan sınavlara ve hazırlık aşamasında olan projelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, çalışmaların temelini adayların oluşturduğuna işaret ederek, en verimli ölçmeyi sağlamak, yerleştirmeyi yapmak ve adaylara en uygun şartları oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.
Bu kapsamda, merkez çalışanları ve koordinatörlüklerde görevli personel ile bir araya geldiklerini, merkezdeki çalışmaları ve yeni projeleri kendilerine detaylıca aktardıklarını ifade eden Ersoy, uyguladıkları sınavlarda sahanın durumunu en iyi bilen koordinatörlerden aldıkları bildirimler ve raporlar doğrultusunda ihtiyaçları daha sağlıklı ve verimli şekilde belirleme imkanı bulduklarını anlattı.

Yapay zeka vurgusu

Ersoy, ÖSYM uygulamalarında yapay zekayı aktif şekilde kullanmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:
Ekibimizde yapay zeka uzmanları var. Bu hocalarımızdan en verimli şekilde faydalanmayı hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarımızı başlattık. Atacağımız bu adım, tüm kurumların sınav süreçlerinde çok daha etkili koordinasyon kurmasını sağlayacak. Yapay zeka ile soru üreteceğiz, değerlendirmeler yapacağız ve bu alanda çok önemli bir başlangıç olacak. Sınavları çok daha verimli ortamlarda gerçekleştirmemize büyük katkı sağlayacak. Yapay zekadan faydalanırken insan faktörünü de göz ardı etmeyeceğiz, makine ile insan dengesini koruyacağız.

Dijital tabanlı sınavların sayısı artacak

Bayram Ali Ersoy, elektronik sınav (e-sınav) olarak gerçekleştirdikleri yabancı dil sınavlarına iki yeni sınav daha eklediklerini ve STS Eczacılık ve 2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı dijital ortamda gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "İlerleyen süreçte dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz yeni sınavlarımız da olacak. Kağıt tabanlı sınavlardan dijital tabanlı uygulamalara geçiş noktasında çalışmalarımız devam edecek. Dijital uygulamalar beraberinde hem tasarrufu getirecek hem de adaylara sınav sonuçlarını çok daha hızlı kullanma imkanı sunacak" değerlendirmesinde bulundu.

'Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yaklaşık 50 ülkede yapılacak'

ÖSYM Başkanı Ersoy, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nı (TR-YÖS) 13 yıl aradan sonra geçen yıl iki kez gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bu alanda da standartlaşmayı sağladıklarını bildiren Ersoy, şunları kaydetti:
2024 TR-YÖS/1 uygulamasını 18 Mayıs'ta yaklaşık 50 ülkede 80'e yakın merkezde yapacağız. Türkiye'ye her yıl 70-80 bin arasında uluslararası öğrenci kaydı gerçekleşiyor. Bu sayıyı artırarak üniversitelerimizin uluslararası öğrenci kabulüne yardımcı olmak istiyoruz. TR-YÖS'ün sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da geçerliliği olmasını istiyoruz. TR-YÖS'ü ülkemizin tanıtımında önemli bir faktör olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki uluslararasılaşma vizyonuna katkıda bulunmak istiyoruz.
ÖSYM Başkanı Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2023
YAŞAM
ÖSYM, sınav süreçlerinde yapay zekaya geçiş çalışmalarına başladı
6 Ekim 2023, 16:43
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