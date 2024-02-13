https://sputniknews.com.tr/20240213/osym-baskani-ersoy-yurt-disindan-ogrenci-kabul-sinavi-yaklasik-50-ulkede-yapilacak-1080692626.html

ÖSYM Başkanı Ersoy: 'Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı' yaklaşık 50 ülkede yapılacak

ÖSYM Başkanı Ersoy: 'Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı' yaklaşık 50 ülkede yapılacak

Sputnik Türkiye

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Ersoy, ÖSYM Başkanlığınca bu yıl yapılacak sınav uygulamaları ve yeni projelerin değerlendirildiği Genel İstişare ve Eğitim... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T17:00+0300

2024-02-13T17:00+0300

2024-02-13T17:00+0300

türkiye

ösym

yapay zeka

sınav soruları

sınav

yabancı öğrenci

dijital

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077651139_0:201:2925:1846_1920x0_80_0_0_fe56584772abc4b58abde32bba6fff6a.jpg

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, çalışmaların temelini adayların oluşturduğuna işaret ederek, en verimli ölçmeyi sağlamak, yerleştirmeyi yapmak ve adaylara en uygun şartları oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti. Bu kapsamda, merkez çalışanları ve koordinatörlüklerde görevli personel ile bir araya geldiklerini, merkezdeki çalışmaları ve yeni projeleri kendilerine detaylıca aktardıklarını ifade eden Ersoy, uyguladıkları sınavlarda sahanın durumunu en iyi bilen koordinatörlerden aldıkları bildirimler ve raporlar doğrultusunda ihtiyaçları daha sağlıklı ve verimli şekilde belirleme imkanı bulduklarını anlattı.Yapay zeka vurgusuErsoy, ÖSYM uygulamalarında yapay zekayı aktif şekilde kullanmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti: Dijital tabanlı sınavların sayısı artacakBayram Ali Ersoy, elektronik sınav (e-sınav) olarak gerçekleştirdikleri yabancı dil sınavlarına iki yeni sınav daha eklediklerini ve STS Eczacılık ve 2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı dijital ortamda gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "İlerleyen süreçte dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz yeni sınavlarımız da olacak. Kağıt tabanlı sınavlardan dijital tabanlı uygulamalara geçiş noktasında çalışmalarımız devam edecek. Dijital uygulamalar beraberinde hem tasarrufu getirecek hem de adaylara sınav sonuçlarını çok daha hızlı kullanma imkanı sunacak" değerlendirmesinde bulundu.'Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yaklaşık 50 ülkede yapılacak'ÖSYM Başkanı Ersoy, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nı (TR-YÖS) 13 yıl aradan sonra geçen yıl iki kez gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bu alanda da standartlaşmayı sağladıklarını bildiren Ersoy, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231006/osym-sinav-sureclerinde-yapay-zekaya-gecis-calismalarina-basladi-1076091333.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ösym, yapay zeka, sınav soruları, sınav, yabancı öğrenci, dijital