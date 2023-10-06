https://sputniknews.com.tr/20231006/osym-sinav-sureclerinde-yapay-zekaya-gecis-calismalarina-basladi-1076091333.html

ÖSYM, sınav süreçlerinde yapay zekaya geçiş çalışmalarına başladı

ÖSYM, sınav süreçlerinde yapay zekaya geçiş çalışmalarına başladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "yapay zeka" uzmanlarının da yer aldığı "Ölçme ve Değerlendirme Danışma Kurulu" oluşturduklarını, bu sayede sınav... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T16:43+0300

2023-10-06T16:43+0300

2023-10-06T16:45+0300

yaşam

ösym

yapay zeka

soru

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Ersoy, ÖSYM'nin dijital dönüşüm sürecinde "yapay zeka" ile ilgili hedeflerine ilişkin sorularını yanıtladı.Bayram Ali Ersoy, sınav görevlileri ve adayların sınav yerinin belirlenmesi, bina tercihi gibi sınav operasyonu sürecinde yapay zekayı kullanmak istediklerini söyledi.Ersoy, "Ekibimize yapay zeka uzmanlarını kattık ve bu konuda yeni bir danışma kurulu oluşturduk. ÖSYM'nin gelecek vizyonundaki politikalarını belirleme anlamında bu danışma kurulu aktif şekilde çalışmaya başladı." bilgisini verdi.Ekiplerinde yapay zeka profesörleri de bulunduğunu belirten Başkan Ersoy, "Özellikle farklı kurumların tüm birimlerinin, yapay zeka uygulamalarıyla etkileşim halinde olmasını istiyoruz. Meteoroloji, Karayolları, belediyeler gibi paydaşımız olan tüm kurumların koordine olması ana amaç." dedi.İlgili kurumlarda, sınavı etkileyecek koşullarla ilgili toplantılar yapacaklarını anlatan Ersoy, bu koordinasyon sayesinde sınavların daha sağlıklı ortamlarda yapılmasının sağlanacağını vurguladı. Başkan Ersoy, şunları kaydetti:'Makine ile insan dengesini koruyacağız'Ersoy, ÖSYM'de daha önce başlayan "yapay zeka" ile soru üretmeye dönük çalışmaların da devam ettiğini dile getirdi."Soru üretmek için yapay zeka uygulamaları konusunda yeni bir projeye daha başladık. Görev süremiz içerisinde bu projeyi tamamlamayı hedefliyoruz" diyen Ersoy, sınav değerlendirmesini de yapay zeka ile gerçekleştirmek istediklerini anlattı.ÖSYM Başkanı Ersoy, "Yapay zeka insan faktörünü ihmal ettiğimiz anlamına gelmemeli. Bu anlamda makine ile insan dengesini dikkatli bir şekilde koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230929/osym-duyurdu-ales3-basvurulari-basladi-1075866633.html

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