https://sputniknews.com.tr/20230929/osym-duyurdu-ales3-basvurulari-basladi-1075866633.html

ÖSYM duyurdu: ALES/3 başvuruları başladı

ÖSYM duyurdu: ALES/3 başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) başvuruları... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T12:17+0300

2023-09-29T12:17+0300

2023-09-29T12:17+0300

yaşam

ösym

ales

sınav

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar sınava başvurabilecek.Sınava başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.Adaylar, 19 Kasım'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230911/osym-duyurdu-dikey-gecis-sinavi-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1075376750.html

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ösym, ales, sınav