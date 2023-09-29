https://sputniknews.com.tr/20230929/osym-duyurdu-ales3-basvurulari-basladi-1075866633.html
ÖSYM duyurdu: ALES/3 başvuruları başladı
ÖSYM duyurdu: ALES/3 başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) başvuruları... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T12:17+0300
2023-09-29T12:17+0300
2023-09-29T12:17+0300
yaşam
ösym
ales
sınav
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar sınava başvurabilecek.Sınava başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.Adaylar, 19 Kasım'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230911/osym-duyurdu-dikey-gecis-sinavi-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1075376750.html
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ösym, ales, sınav
ÖSYM duyurdu: ALES/3 başvuruları başladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar sınava başvurabilecek.
Sınava başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr
" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.
Adaylar, 19 Kasım'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.