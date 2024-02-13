https://sputniknews.com.tr/20240213/nato-uyesi-ulkeler-yeni-genel-sekreteri-secme-kararini-yilin-ilk-ceyreginde-alabilir-1080703424.html

‘NATO üyesi ülkeler yeni genel sekreteri seçme kararını yılın ilk çeyreğinde alabilir’

‘NATO üyesi ülkeler yeni genel sekreteri seçme kararını yılın ilk çeyreğinde alabilir’

Sputnik Türkiye

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Smith, NATO’nun yeni genel sekreterinin seçilmesi kararının bu yılın ilk çeyreğinde alınabileceğini belirtti. 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T22:54+0300

2024-02-13T22:54+0300

2024-02-13T22:54+0300

dünya

jens stoltenberg

nato

genel sekreter

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ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, düzenlediği basın toplantısında Kuzey Atlantik İttifakı üyesi ülkelerin yeni bir genel sekreter seçme kararını bu yılın ilk çeyreğinde almalarının beklendiğini söyledi.Smith , “Müttefiklerin seçim sürecini mümkün olduğu kadar bu takvim yılının ilk çeyreğinde tamamlamaya istekli olduklarını düşünüyorum” dedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 1 Ekim 2022'de genel sekreterlik görevinden ayrılması gerekiyordu, ancak Mart 2022'de ittifak ülkelerinin liderleri Ukrayna'daki durum nedeniyle görev süresinin 30 Eylül 2023'e kadar uzatılmasına karar vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20240213/trumptan-nato-ulkelerine-kiev-yardimlarini-abd-duzeyine-cikarma-talebi-1080672461.html

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jens stoltenberg, nato, genel sekreter