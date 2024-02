https://sputniknews.com.tr/20240213/kremlinden-ermenistan-ve-azerbaycana-itidal-cagrisi-1080683549.html

Kremlin’den Ermenistan ve Azerbaycan'a itidal çağrısı

Bakü ile Erivan arasındaki sınır gerilimini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova’nın Ermenistan ve Azerbaycan'a itidal çağrısında bulunduğunu... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

İki ülke sınırındaki temas hattından rahatsız edici haberler geldiğinin altını çizen Peskov, “Kuşkusuz bu temas hattından gelen rahatsız edici bir haberdir, her iki tarafa da itidalli davranmaları, diğer tarafın provokatif olarak değerlendirebileceği diğer eylemlerden mümkün olan her şekilde kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.Peskov, Kremlin’in Bakü ve Erivan arasında yaşanan gelişmeleri çok yakından izlediğini de sözlerine ekledi.Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında Estonya Başbakanı Kaja Kallas’ın Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından ‘arananlar listesine’ dahil edilmesini de değerlendiren Kremlin Sözcüsü, Kallas ve listeye alınan yetkilikerin Sovyet anıtlarına zarar vererek tarihi değiştirme amacı taşıyan karardan sorumlu olan kişiler olduğunun altını çizdi.‘Putin seçim mitingi düzenlemeyecek’Seçimlere aday olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seçim kampanyası ile ilgili soruları yanıtlayan Peskov, Rus liderin yoğun programı nedeniyle seçim mitingine katılamayacağını duyururken, sözlerini, "Ruslar, Putin'in Rus yaşamının tüm yönlerine ilişkin açıklamalarını neredeyse her gün görme fırsatına sahip. Putin, çok yoğun bir program altında çalışmasını sürdüren görevdeki bir devlet başkanıdır. Bu da onu diğer adaylardan önemli ölçüde ayırıyor” ifadeleriyle sonlandırdı.

