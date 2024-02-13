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https://sputniknews.com.tr/20240213/kizildeniz-gerilimi-nedeniyle-ingiltereyi-cay-korkusu-saldi-1080689925.html
Kızıldeniz gerilimi nedeniyle İngiltere'yi çay korkusu saldı
Kızıldeniz gerilimi nedeniyle İngiltere'yi çay korkusu saldı
Sputnik Türkiye
Dünyanın beşinci en büyük çay ithalatçısı olan İngiltere'nin siyah çay tedarikinde Kızıldeniz'deki gerilim sonrası gemilerin daha uzun rotalardan seyahat... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T16:05+0300
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çay
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İngiliz Perakendeciler Birliğinin (BRC) konuya ilişkin açıklamasında ifadelerine yer verilen BRC Gıda ve Sürdürülebilirlik Direktörü Andrew Opie, siyah çay tedarikinde geçici aksamalar gördüklerini belirterek, "Bunun tüketicilere etkisinin kısıtlı olacağını düşünüyoruz çünkü perakendeciler büyük çaplı bir zorluk beklemiyor" değerlendirmesinde bulundu.Ülkenin en büyük market zincirlerinden biri olan Sainsbury's de ülke genelinde çay tedarikinde aksaklık yaşandığı yönünde tüketicileri uyardı.İran'ın desteklediği iddia edilen Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemilere yönelik başlattığı saldırılar sonrası bölgede tansiyon tırmanmaya devam ediyor.Söz konusu saldırıların ardından denizcilik şirketlerinin çoğunun alternatif rotaları tercih etmesi, teslimat sürelerinde aksamalara yol açıyor. Gemilerin rotalarını Ümit Burnu'na kaydırmasının seyahat sürelerini 10-14 gün uzattığı tahmin ediliyor.Dünyanın en büyük beşinci çay ithalatçısı olan İngiltere'nin çay tedarikinin büyük kısmı Kenya ve Hindistan'dan sağlanıyor.Bu ülkelerden tedarik için Kızıldeniz rotası kullanılıyor ancak yaşanan gerilim nedeniyle bu rotanın yerini Ümit Burnu'nun alması geçici aksaklıkları beraberinde getiriyor.Kızıldeniz'deki durumYemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240212/husilerden-bir-fuze-saldirisi-daha-kizildenizde-abd-gemisini-tam-isabetle-vurduk-1080646776.html
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ingiltere, çay, siyah çay, kızıldeniz, büyük britanya, ticaret
ingiltere, çay, siyah çay, kızıldeniz, büyük britanya, ticaret

Kızıldeniz gerilimi nedeniyle İngiltere'yi çay korkusu saldı

16:05 13.02.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSENİngiltere çay
İngiltere çay - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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Dünyanın beşinci en büyük çay ithalatçısı olan İngiltere'nin siyah çay tedarikinde Kızıldeniz'deki gerilim sonrası gemilerin daha uzun rotalardan seyahat etmesi nedeniyle geçici aksaklık yaşandığı belirtildi.
İngiliz Perakendeciler Birliğinin (BRC) konuya ilişkin açıklamasında ifadelerine yer verilen BRC Gıda ve Sürdürülebilirlik Direktörü Andrew Opie, siyah çay tedarikinde geçici aksamalar gördüklerini belirterek, "Bunun tüketicilere etkisinin kısıtlı olacağını düşünüyoruz çünkü perakendeciler büyük çaplı bir zorluk beklemiyor" değerlendirmesinde bulundu.
Ülkenin en büyük market zincirlerinden biri olan Sainsbury's de ülke genelinde çay tedarikinde aksaklık yaşandığı yönünde tüketicileri uyardı.
İran'ın desteklediği iddia edilen Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemilere yönelik başlattığı saldırılar sonrası bölgede tansiyon tırmanmaya devam ediyor.
Söz konusu saldırıların ardından denizcilik şirketlerinin çoğunun alternatif rotaları tercih etmesi, teslimat sürelerinde aksamalara yol açıyor. Gemilerin rotalarını Ümit Burnu'na kaydırmasının seyahat sürelerini 10-14 gün uzattığı tahmin ediliyor.
Dünyanın en büyük beşinci çay ithalatçısı olan İngiltere'nin çay tedarikinin büyük kısmı Kenya ve Hindistan'dan sağlanıyor.
Bu ülkelerden tedarik için Kızıldeniz rotası kullanılıyor ancak yaşanan gerilim nedeniyle bu rotanın yerini Ümit Burnu'nun alması geçici aksaklıkları beraberinde getiriyor.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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