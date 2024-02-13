Kılıç: Alternatif Refah Partisi'nin büyükşehir belediye başkan adayı Suat Kılıç'tır

"Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'da, büyükşehir belediye başkanlığını kazanacağına inanıyorum. Yeniden Refah Parti’mizin Ankara'da geçmişte olduğu gibi birçok ilçe belediyesini de kazanacağına inanıyorum. Ankara’mızın milli görüş belediyeciliğine ilgi duyduğunu, özlem duyduğunu biliyorum. Ankara'nın geri kalan hizmetleri için, yitik yılları için, kayıp zamanları için çözümün, çarenin Yeniden Refah'ta olduğunu biliyorum. Alternatifsiz kaldığını düşünen Ankaralılar için alternatif olduğunu biliyorum. Alternatif Yeniden Refah Partisi'dir. Alternatif Refah Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç'tır. Alternatif ilçelerde Yeniden Refah Partisi'nin ilçe belediye başkan adaylarıdır.

Çok iyi bir belediye yönetimi ortaya koyacağız. Şeffaf belediyeciliği gerçek anlamda göreceksiniz. Halka hizmetkarlığı gerçek anlamda göreceksiniz. Kızılay'ın üzerindeki grip toz bulutlarının ve kirli gazların Ankara'dan temizlendiğini göreceksiniz. Ankara'nın musluklarından, içilebilir kalitede içme suyu aktığını göreceksiniz ve kısa bir süre içerisinde Ankara'nın cadde ve sokaklarında delik asfalt kalmadığını göreceksiniz. Bambaşka bir Ankara göreceksiniz, enerjisi yüksek bir Ankara göreceksiniz. Genç Cumhuriyetimize, genç başkent ruhunu yansıtan bir Ankara'da yaşama fırsatını sizlere sunacağız."