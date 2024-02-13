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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240213/kilic-alternatif-refah-partisinin-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-suat-kilictir-1080700162.html
Kılıç: Alternatif Refah Partisi'nin büyükşehir belediye başkan adayı Suat Kılıç'tır
Kılıç: Alternatif Refah Partisi'nin büyükşehir belediye başkan adayı Suat Kılıç'tır
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç "Alternatifsiz kaldığını düşünen Ankaralılar için... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T20:18+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
yeniden refah partisi
suat kılıç
ankara
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası parti genel merkezinde yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik çalışmalara başladığını söyledi."Ankaralı Refah Partisi eliyle yapılan belediyecilik hizmetlerini biliyor Ankaralı Refah'ı tanıyor, inşallah 31 Mart'ta sandıktan çıkacak netice sonrasında Ankaralıya Yeniden Refah Belediyeciliğini de tanıtma imkanını bizler yakalamış olacağız" diyen Kılıç sözlerine şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20240210/yeniden-refah-partisi-istanbul-ankara-ve-izmir-adaylarini-acikliyor-1080600203.html
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yeniden refah partisi, suat kılıç, ankara
yeniden refah partisi, suat kılıç, ankara

Kılıç: Alternatif Refah Partisi'nin büyükşehir belediye başkan adayı Suat Kılıç'tır

20:18 13.02.2024
© AA / Abdullah GüçlüYeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AA / Abdullah Güçlü
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç "Alternatifsiz kaldığını düşünen Ankaralılar için alternatif olduğunu biliyorum. Alternatif Yeniden Refah Partisi'dir. Alternatif Refah Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç'tır” dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası parti genel merkezinde yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik çalışmalara başladığını söyledi.
"Ankaralı Refah Partisi eliyle yapılan belediyecilik hizmetlerini biliyor Ankaralı Refah'ı tanıyor, inşallah 31 Mart'ta sandıktan çıkacak netice sonrasında Ankaralıya Yeniden Refah Belediyeciliğini de tanıtma imkanını bizler yakalamış olacağız" diyen Kılıç sözlerine şöyle devam etti:

"Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'da, büyükşehir belediye başkanlığını kazanacağına inanıyorum. Yeniden Refah Parti’mizin Ankara'da geçmişte olduğu gibi birçok ilçe belediyesini de kazanacağına inanıyorum. Ankara’mızın milli görüş belediyeciliğine ilgi duyduğunu, özlem duyduğunu biliyorum. Ankara'nın geri kalan hizmetleri için, yitik yılları için, kayıp zamanları için çözümün, çarenin Yeniden Refah'ta olduğunu biliyorum. Alternatifsiz kaldığını düşünen Ankaralılar için alternatif olduğunu biliyorum. Alternatif Yeniden Refah Partisi'dir. Alternatif Refah Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç'tır. Alternatif ilçelerde Yeniden Refah Partisi'nin ilçe belediye başkan adaylarıdır.

Çok iyi bir belediye yönetimi ortaya koyacağız. Şeffaf belediyeciliği gerçek anlamda göreceksiniz. Halka hizmetkarlığı gerçek anlamda göreceksiniz. Kızılay'ın üzerindeki grip toz bulutlarının ve kirli gazların Ankara'dan temizlendiğini göreceksiniz. Ankara'nın musluklarından, içilebilir kalitede içme suyu aktığını göreceksiniz ve kısa bir süre içerisinde Ankara'nın cadde ve sokaklarında delik asfalt kalmadığını göreceksiniz. Bambaşka bir Ankara göreceksiniz, enerjisi yüksek bir Ankara göreceksiniz. Genç Cumhuriyetimize, genç başkent ruhunu yansıtan bir Ankara'da yaşama fırsatını sizlere sunacağız."

Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı
10 Şubat, 14:23
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