https://sputniknews.com.tr/20240210/yeniden-refah-partisi-istanbul-ankara-ve-izmir-adaylarini-acikliyor-1080600203.html
Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı
Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı
Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Altınöz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Suat Kılıç, İzmir Büyükşehir... 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T14:23+0300
2024-02-10T14:23+0300
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Yeniden Refah Partisi'nin aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Genel Başkan Fatih Erbakan, Yeniden Refah'ın İstanbul, Ankara ve İzmir'in belediye başkan adaylarını açıkladı.Erbakan'ın açıkladığı adaylar şu şekilde:
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yeniden refah partisi, seçim
yeniden refah partisi, seçim
Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı
14:23 10.02.2024 (güncellendi: 14:46 10.02.2024)
Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Altınöz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Suat Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cemal Arıkan oldu.
Yeniden Refah Partisi'nin aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Genel Başkan Fatih Erbakan, Yeniden Refah'ın İstanbul, Ankara ve İzmir'in belediye başkan adaylarını açıkladı.
Erbakan'ın açıkladığı adaylar şu şekilde:
Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Suat Kılıç oldu.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz oldu.
Yeniden Refah Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemal Arıkan oldu