https://sputniknews.com.tr/20231212/cumhurbaskani-erdogan-fatih-erbakan-ile-ak-parti-genel-merkezinde-gorustu-1078379734.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan ile AK Parti Genel Merkezi’nde görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan ile AK Parti Genel Merkezi’nde görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T18:37+0300
2023-12-12T18:37+0300
2023-12-12T18:40+0300
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recep tayyip erdoğan, fatih erbakan
recep tayyip erdoğan, fatih erbakan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan ile AK Parti Genel Merkezi’nde görüştü
18:37 12.12.2023 (güncellendi: 18:40 12.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.