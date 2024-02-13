https://sputniknews.com.tr/20240213/kanada-rusyanin-eski-nazi-askeri-hunkanin-iadesi-talebini-geri-cevirdi-1080692813.html
Kanada, Rusya’nın eski Nazi askeri Hunka'nın iadesi talebini geri çevirdi
Kanada, Rusya’nın eski Nazi askeri Hunka'nın iadesi talebini geri çevirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada’nın Rusya’nın eski Nazi askeri Yaroslav Hunka’nın iadesi talebini geri çevirdiğini belirtti. 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T17:00+0300
2024-02-13T17:00+0300
2024-02-13T17:00+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ülkelerimiz arasında suçluların iadesi anlaşmasının bulunmamasını gerekçe göstererek iade talebimizi resmen reddettiler” ifadesine yer verildi.Rusya’nın Ottava Büyükelçisi Oleg Stepanov, Kanada parlamentosunda alkışlanan eski Nazi askeri Yaroslav Hunka’nın iadesi için ülkenin yetkili makamlarına talepte bulunulduğunu açıklamıştı.Rusya Başsavcılığı, geçen Aralık ayında Kanada’dan Hunka’nın iadesini talep etmişti. Rusya Soruşturma Komitesi, Hunka’ya karşı 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği sivillerine yönelik soykırım uygulama suçundan dava açmıştı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Kanada parlamentosunda konuşma yaparken İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulan 14. SS Waffen Grenadier Tümeni’nde görev almış 98 yaşındaki Yaroslav Hunka’yı selamlaması eleştirileri de beraberinde getirmişti.Parlamento üyelerince alkışlarla karşılanan Hunka'nın, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin tarafında savaştığının ortaya çıkması üzerine Avam Kamarası’nın Başkanı Anthony Rota ağır eleştirilere maruz kalmıştı.Zelenskiy'in 22 Eylül'de Kanada Avam Kamarasında yaptığı konuşmanın ardından Rota, salonda bulunan 98 yaşındaki Yaroslov Hunka'yı "savaş kahramanı" olarak tanıtmış ve kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240207/rusya-kanadadan-zelenskiyin-alkisladigi-nazi-askerinin-iadesini-talep-etti-1080489488.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, kanada, avam kamarası, nazi, nazi işbirlikçisi, rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna, vladimir zelenskiy, kanada, avam kamarası, nazi, nazi işbirlikçisi, rusya dışişleri bakanlığı
Kanada, Rusya’nın eski Nazi askeri Hunka'nın iadesi talebini geri çevirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada’nın Rusya’nın eski Nazi askeri Yaroslav Hunka’nın iadesi talebini geri çevirdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ülkelerimiz arasında suçluların iadesi anlaşmasının bulunmamasını gerekçe göstererek iade talebimizi resmen reddettiler” ifadesine yer verildi.
Rusya’nın Ottava Büyükelçisi Oleg Stepanov, Kanada parlamentosunda alkışlanan eski Nazi askeri Yaroslav Hunka’nın iadesi için ülkenin yetkili makamlarına talepte bulunulduğunu açıklamıştı.
Rusya Başsavcılığı, geçen Aralık ayında Kanada’dan Hunka’nın iadesini talep etmişti. Rusya Soruşturma Komitesi, Hunka’ya karşı 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği sivillerine yönelik soykırım uygulama suçundan dava açmıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Kanada parlamentosunda konuşma yaparken İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulan 14. SS Waffen Grenadier Tümeni’nde görev almış 98 yaşındaki Yaroslav Hunka’yı selamlaması eleştirileri de beraberinde getirmişti.
Parlamento üyelerince alkışlarla karşılanan Hunka'nın, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin tarafında savaştığının ortaya çıkması üzerine Avam Kamarası’nın Başkanı Anthony Rota ağır eleştirilere maruz kalmıştı.
Zelenskiy'in 22 Eylül'de Kanada Avam Kamarasında yaptığı konuşmanın ardından Rota, salonda bulunan 98 yaşındaki Yaroslov Hunka'yı "savaş kahramanı" olarak tanıtmış ve kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür etmişti.