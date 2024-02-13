https://sputniknews.com.tr/20240213/israilden-abye-mesaj-hamasi-ortadan-kaldirmaya-kararli-oldugumuz-konusunda-musterih-olun-1080681498.html

İsrail'den AB'ye mesaj: 'Hamas'ı ortadan kaldırmaya kararlı olduğumuz konusunda müsterih olun'

İsrail'den AB'ye mesaj: 'Hamas'ı ortadan kaldırmaya kararlı olduğumuz konusunda müsterih olun'

Sputnik Türkiye

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in İsrail'e askeri yardımın sınırlandırılması... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T13:04+0300

2024-02-13T13:04+0300

2024-02-13T13:05+0300

israil- filistin çatışması

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israil

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israil dışişleri bakanlığı

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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e resmi X hesabından etiketleyerek yazdığı mesajında, İsrail'in, Gazze'deki sivillerin güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlayan uluslararası savaş yasalarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu dile getirdi.Katz mesajında şu cümleleri kaydetti:Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail’e silah ihracatına devam eden ABD’yi eleştirerek, “Eğer çok fazla insanın öldürüldüğüne inanıyorsanız, belki de bu kadar çok insanın öldürülmesini önlemek için daha az silah sağlamalısınız” demişti.

https://sputniknews.com.tr/20240213/ab-diplomati-borrell-israile-silah-satan-abdye-tepki-gosterdi-orantisiz-bir-sekilde-olduruyor-1080673938.html

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avrupa birliği

filistin

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