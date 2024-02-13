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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240213/israilden-abye-mesaj-hamasi-ortadan-kaldirmaya-kararli-oldugumuz-konusunda-musterih-olun-1080681498.html
İsrail'den AB'ye mesaj: 'Hamas'ı ortadan kaldırmaya kararlı olduğumuz konusunda müsterih olun'
İsrail'den AB'ye mesaj: 'Hamas'ı ortadan kaldırmaya kararlı olduğumuz konusunda müsterih olun'
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in İsrail'e askeri yardımın sınırlandırılması... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e resmi X hesabından etiketleyerek yazdığı mesajında, İsrail'in, Gazze'deki sivillerin güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlayan uluslararası savaş yasalarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu dile getirdi.Katz mesajında şu cümleleri kaydetti:Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail’e silah ihracatına devam eden ABD’yi eleştirerek, “Eğer çok fazla insanın öldürüldüğüne inanıyorsanız, belki de bu kadar çok insanın öldürülmesini önlemek için daha az silah sağlamalısınız” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20240213/ab-diplomati-borrell-israile-silah-satan-abdye-tepki-gosterdi-orantisiz-bir-sekilde-olduruyor-1080673938.html
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İsrail'den AB'ye mesaj: 'Hamas'ı ortadan kaldırmaya kararlı olduğumuz konusunda müsterih olun'

13:04 13.02.2024 (güncellendi: 13:05 13.02.2024)
© AFP 2023 / SEBASTIAN SCHEINERİsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AFP 2023 / SEBASTIAN SCHEINER
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İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in İsrail'e askeri yardımın sınırlandırılması çağrısının Hamas'ın ekmeğine yağ sürdüğünü söyleyerek Hamas'ı ortadan kaldırmaya kararlı olduklarının altını çizdi.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e resmi X hesabından etiketleyerek yazdığı mesajında, İsrail'in, Gazze'deki sivillerin güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlayan uluslararası savaş yasalarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu dile getirdi.
Katz mesajında şu cümleleri kaydetti:

Yüksek Temsilci Josep Borrell, İsrail uluslararası savaş hukukuna sıkı sıkıya bağlı kalarak Gazze'deki sivillerin güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlamaktadır. Bunun tam aksine Hamas onların güvenli geçişini engellemektedir. Gazzeli sivillerin yaşamlarına olan bağlılığımız Hamas'ınkinden daha fazladır. İsrail'in savunmasını kısıtlamaya yönelik çağrılar sadece Hamas'ı güçlendirir. Hamas'ı ortadan kaldırma misyonunda kararlı olduğumuz hususunda müsterih olun.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail’e silah ihracatına devam eden ABD’yi eleştirerek, “Eğer çok fazla insanın öldürüldüğüne inanıyorsanız, belki de bu kadar çok insanın öldürülmesini önlemek için daha az silah sağlamalısınız” demişti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
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AB Diplomatı Borrell, İsrail'e silah satan ABD'ye tepki gösterdi: 'Orantısız bir şekilde öldürüyor'
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