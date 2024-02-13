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AB Diplomatı Borrell, İsrail'e silah satan ABD'ye tepki gösterdi: 'Orantısız bir şekilde öldürüyor'
AB Diplomatı Borrell, İsrail'e silah satan ABD'ye tepki gösterdi: 'Orantısız bir şekilde öldürüyor'
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail’e silah ihracatına devam eden ABD’yi eleştirerek, “Eğer çok... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T10:33+0300
2024-02-13T10:33+0300
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AB ülkelerinin kalkınma bakanları, Belçika’nın başkenti Brüksel'de gayri resmi olarak toplandı. Toplantıya Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de katıldı. Toplantıda Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve İsrail’in UNRWA’ya yapılan yardımların kesilmesi isteği ele alındı.Toplantı sonrasında AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Konseyi Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Belçika Kalkınma Bakanı Caroline Gennez ve UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ortak basın toplantısı düzenledi. Borrell, İsrail’in orantısız bir şekilde Filistinlileri öldürmeye devam ettiğini, bu duruma son vermek için öncelikle silah sağlayanların bundan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta İsrail'in Hamas’a verdiği karşılığın 'aşırı' olduğunu söylediğini ve ABD'li ve diğer Batılı yetkililerin Gazze'de çok fazla sivilin öldürüldüğünü defalarca dile getirdiğini hatırlatan Borrell, “ABD dış politikasından sorumlu değilim, Avrupa Birliği'nin dış politikası bana yetiyor. Ama mantıklı olalım. Dünyanın en önde gelen liderlerinin ve dışişleri bakanlarının ‘Çok fazla insan öldürülüyor’ dediğini kaç kez duydunuz? ABD Başkanı Joe Biden, bunun çok fazla olduğunu, orantılı olmadığını söyledi. Eğer çok fazla insanın öldürüldüğüne inanıyorsanız, belki de bu kadar çok insanın öldürülmesini önlemek için daha az silah sağlamalısınız. Mantıklı değil mi?” dedi.'Ay’a mı tahliye edilecekler?'İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’yu da eleştiren Borrell, sivilleri korumak için daha fazlasını yapması yönünde gelen çağrıları dinlemediğini belirterek, "Herkes Tel Aviv'e gidip 'Lütfen bunu yapmayın, sivilleri koruyun, bu kadar çok insanı öldürmeyin' diye yalvarıyor. Netanyahu kimseyi dinlemiyor" dedi.Netanyahu'nun Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin sığındığı son yer olan Refah kentinin de tahliye edilmesi yönündeki çağrısına sert tepki gösteren Borrell, "Tahliye edecekler. Nereye? Ay'a mı? Bu insanları nereye tahliye edecekler? Dolayısıyla uluslararası toplum bunun bir katliam olduğuna, çok fazla insanın öldürüldüğüne inanıyorsa, belki de silah tedarikini yeniden düşünmek zorundalar. Her üye devlet, kendi dış politikasının sahibidir. Ancak çok fazla insanın öldürüldüğünü söylemeye devam etmek biraz çelişkili. Lütfen demeyi bırak ve bir şeyler yap’’ ifadelerini kullandı
https://sputniknews.com.tr/20240213/abd-kongresinde-netanyahu-tepkisi-buyuyor-1080673601.html
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josep borrell, abd, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı

AB Diplomatı Borrell, İsrail'e silah satan ABD'ye tepki gösterdi: 'Orantısız bir şekilde öldürüyor'

10:33 13.02.2024
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINAvrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell,
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail’e silah ihracatına devam eden ABD’yi eleştirerek, “Eğer çok fazla insanın öldürüldüğüne inanıyorsanız, belki de bu kadar çok insanın öldürülmesini önlemek için daha az silah sağlamalısınız” dedi.
AB ülkelerinin kalkınma bakanları, Belçika’nın başkenti Brüksel'de gayri resmi olarak toplandı. Toplantıya Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de katıldı. Toplantıda Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve İsrail’in UNRWA’ya yapılan yardımların kesilmesi isteği ele alındı.
Toplantı sonrasında AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Konseyi Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Belçika Kalkınma Bakanı Caroline Gennez ve UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ortak basın toplantısı düzenledi. Borrell, İsrail’in orantısız bir şekilde Filistinlileri öldürmeye devam ettiğini, bu duruma son vermek için öncelikle silah sağlayanların bundan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta İsrail'in Hamas’a verdiği karşılığın 'aşırı' olduğunu söylediğini ve ABD'li ve diğer Batılı yetkililerin Gazze'de çok fazla sivilin öldürüldüğünü defalarca dile getirdiğini hatırlatan Borrell, “ABD dış politikasından sorumlu değilim, Avrupa Birliği'nin dış politikası bana yetiyor. Ama mantıklı olalım. Dünyanın en önde gelen liderlerinin ve dışişleri bakanlarının ‘Çok fazla insan öldürülüyor’ dediğini kaç kez duydunuz? ABD Başkanı Joe Biden, bunun çok fazla olduğunu, orantılı olmadığını söyledi. Eğer çok fazla insanın öldürüldüğüne inanıyorsanız, belki de bu kadar çok insanın öldürülmesini önlemek için daha az silah sağlamalısınız. Mantıklı değil mi?” dedi.

'Ay’a mı tahliye edilecekler?'

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’yu da eleştiren Borrell, sivilleri korumak için daha fazlasını yapması yönünde gelen çağrıları dinlemediğini belirterek, "Herkes Tel Aviv'e gidip 'Lütfen bunu yapmayın, sivilleri koruyun, bu kadar çok insanı öldürmeyin' diye yalvarıyor. Netanyahu kimseyi dinlemiyor" dedi.
Netanyahu'nun Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin sığındığı son yer olan Refah kentinin de tahliye edilmesi yönündeki çağrısına sert tepki gösteren Borrell, "Tahliye edecekler. Nereye? Ay'a mı? Bu insanları nereye tahliye edecekler? Dolayısıyla uluslararası toplum bunun bir katliam olduğuna, çok fazla insanın öldürüldüğüne inanıyorsa, belki de silah tedarikini yeniden düşünmek zorundalar. Her üye devlet, kendi dış politikasının sahibidir. Ancak çok fazla insanın öldürüldüğünü söylemeye devam etmek biraz çelişkili. Lütfen demeyi bırak ve bir şeyler yap’’ ifadelerini kullandı
ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
ABD Kongresi'nde 'Netanyahu' tepkisi büyüyor
10:22
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