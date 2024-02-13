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İran'a yapılan dış yatırımlar: Zirve Rusya'nın
İran'a yapılan dış yatırımlar: Zirve Rusya'nın
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Aleksey Dedov, 2023 yılında İran'a yapılan dış yatırımlarda Rusya'nın lider ülke olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Tam... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T10:35+0300
2024-02-13T10:35+0300
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Batı'nın yıllardır yaptırım ve tecrit kıskacında tuttuğu Tahran, çok kutupluluğa doğru şekillenen yeni dünya düzeninde BRICS üyeliğiyle birlikte kendisine daha fazla ticaret alanı sağlarken, İran'a en fazla yatırım götüren ülke 2023 yılında da Rusya oldu.Sputnik'e demeç veren Büyükelçi Dedov, "Rus enerji şirketleri İran pazarında başarılı bir şekilde faaliyet yürütüyor ve Rusya geçen yıl İran'daki yabancı yatırımlarda ilk sırayı aldı" dedi.Dedov, Rusya'nın İran'a yönelik dış yatırımlarda lider konumda bulunmasının ikili ilişkilerin gerçek düzeyinin sadece bir örneği olduğunu vurguladı.Büyükelçi, Rusya'nın 2022 yılında İran'a en fazla dış yatırım götüren ülke olduğunu da anımsattı.'Tam teşekküllü stratejik ortaklık anlaşması son aşamada'Rusya ve İran arasında imzalanması planlanan tam teşekküllü stratejik ortaklık anlaşmasına ilişkin bilgi veren Dedov, Moskova-Tahran ilişkilerinin temelini teşkil edecek bu çok önemli belgenin önümüzdeki on yıllar boyunca ikili etkileşimde etkili olacağını kaydetti.Anlaşmaya son halini vermek için çalışmaların sürdüğünü anlatan Dedov, iki ülke arasında yeni bir devletlerarası anlaşma niteliğindeki belgenin yakın gelecekte imzalanmasının beklendiğini sözlerine ekledi.İran'ın BRICS üyeliği 1 Ocak itibariyle başlamıştıİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, “BRICS, yeni üyesinin katılımıyla uluslararası dengelerde yeni bir konum elde etti. İran, BRICS’in çok yönlülüğü, potansiyel ve fırsatlarından yararlanmayı her zaman ciddiyetle takip etmiş ve BRICS çok yönlü işlevselliğiyle uluslararası alanda İran’a çok yönlü fırsatlar sunmuştur” dedi.Rusya, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinden oluşan BRICS ülkelerinin liderleri 24 Ağustos 2023 tarihinde 15'incisi düzenlenen zirvede üye ülke sayısını artırma kararı almış, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Arjantin ve Etiyopya BRICS üyeliğine davet edilmişti.Arjantin, daha sonra üyelik sürecinden geri çekildiğini duyurdu.
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iran, rusya, ekonomi, abd, yaptırım, abd yaptırım, abd'nin iran'a uyguladığı yaptırım, ticari yaptırım

İran'a yapılan dış yatırımlar: Zirve Rusya'nın

10:35 13.02.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREİran'ın başkenti Tahran'da günlük yaşam
İran'ın başkenti Tahran'da günlük yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Aleksey Dedov, 2023 yılında İran'a yapılan dış yatırımlarda Rusya'nın lider ülke olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Tam teşekküllü stratejik ortaklık anlaşmasının hazırlık çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirtti.
Batı'nın yıllardır yaptırım ve tecrit kıskacında tuttuğu Tahran, çok kutupluluğa doğru şekillenen yeni dünya düzeninde BRICS üyeliğiyle birlikte kendisine daha fazla ticaret alanı sağlarken, İran'a en fazla yatırım götüren ülke 2023 yılında da Rusya oldu.
Sputnik'e demeç veren Büyükelçi Dedov, "Rus enerji şirketleri İran pazarında başarılı bir şekilde faaliyet yürütüyor ve Rusya geçen yıl İran'daki yabancı yatırımlarda ilk sırayı aldı" dedi.
Dedov, Rusya'nın İran'a yönelik dış yatırımlarda lider konumda bulunmasının ikili ilişkilerin gerçek düzeyinin sadece bir örneği olduğunu vurguladı.
Büyükelçi, Rusya'nın 2022 yılında İran'a en fazla dış yatırım götüren ülke olduğunu da anımsattı.

'Tam teşekküllü stratejik ortaklık anlaşması son aşamada'

Rusya ve İran arasında imzalanması planlanan tam teşekküllü stratejik ortaklık anlaşmasına ilişkin bilgi veren Dedov, Moskova-Tahran ilişkilerinin temelini teşkil edecek bu çok önemli belgenin önümüzdeki on yıllar boyunca ikili etkileşimde etkili olacağını kaydetti.
Anlaşmaya son halini vermek için çalışmaların sürdüğünü anlatan Dedov, iki ülke arasında yeni bir devletlerarası anlaşma niteliğindeki belgenin yakın gelecekte imzalanmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

İran'ın BRICS üyeliği 1 Ocak itibariyle başlamıştı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, “BRICS, yeni üyesinin katılımıyla uluslararası dengelerde yeni bir konum elde etti. İran, BRICS’in çok yönlülüğü, potansiyel ve fırsatlarından yararlanmayı her zaman ciddiyetle takip etmiş ve BRICS çok yönlü işlevselliğiyle uluslararası alanda İran’a çok yönlü fırsatlar sunmuştur” dedi.
Rusya, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinden oluşan BRICS ülkelerinin liderleri 24 Ağustos 2023 tarihinde 15'incisi düzenlenen zirvede üye ülke sayısını artırma kararı almış, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Arjantin ve Etiyopya BRICS üyeliğine davet edilmişti.
Arjantin, daha sonra üyelik sürecinden geri çekildiğini duyurdu.
İran İslam Devrimi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2024
DÜNYA
İran İslam Devrimi'nin 45'inci yılı kutlanıyor
11 Şubat, 12:36
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