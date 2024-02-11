https://sputniknews.com.tr/20240211/iran-islam-devriminin-45inci-yili-kutlaniyor--1080619389.html
İran İslam Devrimi'nin 45'inci yılı kutlanıyor
İran İslam Devrimi'nin 45'inci yılı kutlanıyor
Tahran'da İslam Devrimi zaferinin 45. yıldönümünde tüm ülkede kutlamalar gerçekleştirildi. 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T12:36+0300
2024-02-11T12:36+0300
2024-02-11T12:36+0300
dünya
iran
imam humeyni havalimanı
iran islam devrimi
1979 islam devrimi
kutlama
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1979 yılında Humeyni'nin ülkeye dönmesiyle birlikte halkın da desteğiyle yönetimi ele geçiren Devrim Muhafızları, 45'inci yılını kutluyor. İran sokaklarında kutlamalar ve askeri gösteriler yapılırken, törene Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlandı ve ardından tüm İran'da milli marş toplu olarak söylendi.Ana kutlamanın yapıldığı Azadi Meydanı çevresinde askeri teçhizat ve roket bilimindeki başarılardan oluşan bir sergi yer alıyor. Tahran sakinleri uçaksavar silahları, füzeler, İHA'lar gibi askeri endüstri ürünlerini inceliyor.İran, devrimle ilgili kutlamaların 70'ten fazla ülkede yapılacağını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240206/iran-petrol-gelirlerini-yaptirimlara-ragmen-artiriyor-1080457593.html
iran
imam humeyni havalimanı
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iran, imam humeyni havalimanı, iran islam devrimi, 1979 islam devrimi, kutlama
iran, imam humeyni havalimanı, iran islam devrimi, 1979 islam devrimi, kutlama
İran İslam Devrimi'nin 45'inci yılı kutlanıyor
Tahran'da İslam Devrimi zaferinin 45. yıldönümünde tüm ülkede kutlamalar gerçekleştirildi.
1979 yılında Humeyni'nin ülkeye dönmesiyle birlikte halkın da desteğiyle yönetimi ele geçiren Devrim Muhafızları, 45'inci yılını kutluyor. İran sokaklarında kutlamalar ve askeri gösteriler yapılırken, törene Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlandı ve ardından tüm İran'da milli marş toplu olarak söylendi.
Ana kutlamanın yapıldığı Azadi Meydanı çevresinde askeri teçhizat ve roket bilimindeki başarılardan oluşan bir sergi yer alıyor. Tahran sakinleri uçaksavar silahları, füzeler, İHA'lar gibi askeri endüstri ürünlerini inceliyor.
İran, devrimle ilgili kutlamaların 70'ten fazla ülkede yapılacağını açıkladı.