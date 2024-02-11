https://sputniknews.com.tr/20240211/iran-islam-devriminin-45inci-yili-kutlaniyor--1080619389.html

İran İslam Devrimi'nin 45'inci yılı kutlanıyor

İran İslam Devrimi'nin 45'inci yılı kutlanıyor

Tahran'da İslam Devrimi zaferinin 45. yıldönümünde tüm ülkede kutlamalar gerçekleştirildi. 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T12:36+0300

2024-02-11T12:36+0300

2024-02-11T12:36+0300

dünya

iran

imam humeyni havalimanı

iran islam devrimi

1979 islam devrimi

kutlama

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1979 yılında Humeyni'nin ülkeye dönmesiyle birlikte halkın da desteğiyle yönetimi ele geçiren Devrim Muhafızları, 45'inci yılını kutluyor. İran sokaklarında kutlamalar ve askeri gösteriler yapılırken, törene Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlandı ve ardından tüm İran'da milli marş toplu olarak söylendi.Ana kutlamanın yapıldığı Azadi Meydanı çevresinde askeri teçhizat ve roket bilimindeki başarılardan oluşan bir sergi yer alıyor. Tahran sakinleri uçaksavar silahları, füzeler, İHA'lar gibi askeri endüstri ürünlerini inceliyor.İran, devrimle ilgili kutlamaların 70'ten fazla ülkede yapılacağını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20240206/iran-petrol-gelirlerini-yaptirimlara-ragmen-artiriyor-1080457593.html

iran

imam humeyni havalimanı

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iran, imam humeyni havalimanı, iran islam devrimi, 1979 islam devrimi, kutlama