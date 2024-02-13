Hazırlıklar başladı: Türkiye uzay yasası çıkarmaya hazırlanıyor

“Yasayla ilgili şu andan kurumların kanat ve görüşleri toplanıyor. Ona göre olgunlaşacak. Yasa daha çok Türkiye Uzay Ajansı’nın çalışma prensiplerine ilişkin bir düzenleme olacak. Düzenleme etkin bir şekilde çalışmayı sağlayacak, bir takım yetki ve sorumlulukların adreslenmesini içeriyor. Onun ötesinde insanlı uzay araştırmalarıyla ilgili TUA’nın çalışmalarını sürdürecek. TUA’nın güçlenmesi bu işlerin kolaylaşmasını da beraberinde getirecek. Uluslararası işbirliklerin artırılması açısından da kuvvetli olacak. Nitelikli iş gücünün artırılması açısından da daha kuvvetli olacak”