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https://sputniknews.com.tr/20240213/hazirliklar-basladi-turkiye-uzay-yasasi-cikarmaya-hazirlaniyor-1080686717.html
Hazırlıklar başladı: Türkiye uzay yasası çıkarmaya hazırlanıyor
Hazırlıklar başladı: Türkiye uzay yasası çıkarmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı’nın Türkiye’ye dönüşünden sonra Türkiye uzay sanayi alanında çalışma başlatıyor. Savunma sanayi gibi uzay sanayi... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T14:40+0300
2024-02-13T14:40+0300
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Türkiye uzay alanında çalışmalarına hız vermek için yasal düzenleme hazırlıklarına başladı. Türkiye ilk astronotunun uzaya çıkmasının ardından, uzay yarışında varlığını korumak için kendi uzay sanayisini oluşturmayı hedefliyor.Türkiye'yi savunma sanayinin ardından uzay sanayinde de marka haline getirme çalışmaları kapsamında düzenlenecek olan yasayla Türkiye Uzay Ajansı’nın çalışma alanları yeniden düzenlenecek. Ayrıca "Uzay Teknoloji Gelişme Bölgesi” kurulmasına ilişkin kanunu düzenlemelerde yasa içerisinde yer alacak.Uzay Sanayi’nin geliştirilmesi için uygulanacak teşvikler, uzay araştırmaları için uygulanacak prosedürler, uzay sanayi şirketlerinin çalışma yapacağı alanlar gibi teknik düzenlemelerinde yasa içerisinde değerlendirilmesi öngörülüyor.Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarının daha güçlü şekilde yapmasını sağlayacak bir taslak daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmıştı.Kabine toplantısı sonrasında taslakla ilgili çalışmalar hakkında Sputnik’e bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240213/alper-gezeravci-turkiye-uzay-ajansi-yonetim-kurulu-uyeligine-atandi-1080667175.html
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uzay yasası,uzay yasası ne zman çıkacak,uzay yasasının içeriği ne,uzay yasası çıktı mı,uzay yasasını kim hazırlıyor

Hazırlıklar başladı: Türkiye uzay yasası çıkarmaya hazırlanıyor

14:40 13.02.2024
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Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı’nın Türkiye’ye dönüşünden sonra Türkiye uzay sanayi alanında çalışma başlatıyor. Savunma sanayi gibi uzay sanayi alanından yapılacak yasal çalışmalar için bir uzay yasası çıkartılacak.
Türkiye uzay alanında çalışmalarına hız vermek için yasal düzenleme hazırlıklarına başladı. Türkiye ilk astronotunun uzaya çıkmasının ardından, uzay yarışında varlığını korumak için kendi uzay sanayisini oluşturmayı hedefliyor.
Türkiye'yi savunma sanayinin ardından uzay sanayinde de marka haline getirme çalışmaları kapsamında düzenlenecek olan yasayla Türkiye Uzay Ajansı’nın çalışma alanları yeniden düzenlenecek. Ayrıca "Uzay Teknoloji Gelişme Bölgesi” kurulmasına ilişkin kanunu düzenlemelerde yasa içerisinde yer alacak.
Uzay Sanayi’nin geliştirilmesi için uygulanacak teşvikler, uzay araştırmaları için uygulanacak prosedürler, uzay sanayi şirketlerinin çalışma yapacağı alanlar gibi teknik düzenlemelerinde yasa içerisinde değerlendirilmesi öngörülüyor.
Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarının daha güçlü şekilde yapmasını sağlayacak bir taslak daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmıştı.
Kabine toplantısı sonrasında taslakla ilgili çalışmalar hakkında Sputnik’e bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır şunları söyledi:
“Yasayla ilgili şu andan kurumların kanat ve görüşleri toplanıyor. Ona göre olgunlaşacak. Yasa daha çok Türkiye Uzay Ajansı’nın çalışma prensiplerine ilişkin bir düzenleme olacak. Düzenleme etkin bir şekilde çalışmayı sağlayacak, bir takım yetki ve sorumlulukların adreslenmesini içeriyor. Onun ötesinde insanlı uzay araştırmalarıyla ilgili TUA’nın çalışmalarını sürdürecek. TUA’nın güçlenmesi bu işlerin kolaylaşmasını da beraberinde getirecek. Uluslararası işbirliklerin artırılması açısından da kuvvetli olacak. Nitelikli iş gücünün artırılması açısından da daha kuvvetli olacak”
Alper Gezeravcı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
TÜRKİYE
Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı
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