Hamza Dağ'dan İzmir için projeler: Körfez geçidi, yeni çevre yolu, Urla'da turizm adası...

"Gözlerimizi kapatalım ve hayal edelim; Konak'tan Karşıyaka'ya 10 dakikada gidebildiğimizi, trafikte değil sevdiklerimizle zaman geçirdiğimizi, mis gibi kokan körfezin kıyısında yürüdüğümüzü, Küçük Menderes'ten Bakırçay Havzası'na tüm ilçelerimizde modern şehircilik hizmetleriyle erişilebilir bir İzmir'in, nasıl da bir yıldız gibi parladığını görün. İzmir Körfez geçişi sadece bir proje değil şehrimizi dünya standartlarına döndürecek bir vizyon projesidir. 6.9 km deniz geçişi olmak üzere 35 proje kapsamında Binali Yıldırım tarafından 2011 yılında kamuoyuyla paylaşılmıştı. Proje bugüne kadar hayata geçirilmedi. İki yakada yaşayan hemşerimizin ısrarları üzerine göreve geldiğimizde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız."