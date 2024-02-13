Hamza Dağ'dan İzmir için projeler: Körfez geçidi, yeni çevre yolu, Urla'da turizm adası...
12:07 13.02.2024 (güncellendi: 12:22 13.02.2024)
© AAHamza Dağ
© AA
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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, vaatlerini açıklıyor. 11 başlıktan oluşan projeler için Dağ, "İzmir'in sahadan gelen önceliklerine göre baktık. Ulaşılabilir, sosyal belediyecilik, çevre altyapısı, dönüşüm, turizm, eğitim ve istihdam, akıllı şehircilik, sağlık altyapısı, tarım, spor altyapısı, kültürüyle eşsiz İzmir" dedi.
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. "Projelerimizi 11 başlıkta topladık. Bu başlıkları toplarken İzmir'in sahadan gelen önceliklerine göre baktık. Ulaşılabilir, sosyal belediyecilik, çevre altyapısı, dönüşüm, turizm, eğitim ve istihdam, akıllı şehircilik, sağlık altyapısı, tarım, spor altyapısı, kültürüyle eşsiz İzmir. Uyumlu bir şekilde hareket edeceğiz" diyen Dağ sözlerine şöyle devam etti:
'İzmir'in kültürel mirası ile uyum içinde olmasını sağlayacağız'
"Hizmetlerimiz, şehrin ihtiyaçlarına cevap verirken, kentin tarihi cazibesini tamamlayacak ve kalkınmanın, İzmir'in kültürel mirası ile uyum içinde olmasını sağlayacağız. İzmirlilerin ortak aklı İzmir'in ortak aklı olacak. Çözüm odaklı olacağız. Vatandaşlarımızın her anında yanında olacağız. İzmir'de her alanda hizmet sunacağız."
Yeni çevre yolu
İzmir'in en can alıcı sorunlardan biri olan trafik sorununu yeni çevre yolu projesini hayata geçirerek çözeceklerini belirten Dağ'ın diğer vaatleri ise şöyle:
"Bu yol şehrin içindeki ulaşımı azaltacak. Yeni çevre yoluna 9 alandan bağlantı yolu yapacağız. İzmir'e çevre yolu projesiyle şehrimizde yeni dönem başlayacak."
'Tramvay hatlarını birleştireceğiz'
"Raylı sistem projelerimizle İzmir'in taşıma hattını çiziyoruz. 2 tane tramvay hattımız var. Karşıyaka ve Konak hatlarımızı birleştirerek raylı hattımızı bütünleştireceğiz."
'Yeni metrolar gelecek'
"Buca metrosunu tamamlama çalışmasını yaparken Gaziemir ve Karalar metro çalışmalarına da başlayacağız."
'İZBAN büyüyecek, akıllı durak sistemi gelecek'
"İZBAN'ı 9 vagona çıkararak buradaki izdihamı sona erdireceğiz. Orta vadeli hedeflerimizde İZBAN'ı bazı ilçelerde yerin altına almaya planlıyoruz. Genç İzmir'in kart sahiplerinde bu seriyi 120 dakikaya çıkaracağız. Akıllı durak sistemi, otobüsüm nerede gibi uygulamalarda vatandaşlarımızın yolculuk süresini daha hesaplanabilir hale getireceğiz."
'Yeni otopark alanları'
"İzmir gibi her bir köşesi ayrı değer olan şehirde otopark çilesi nedeniyle vatandaşlarımız planlama yapamamakta. Aktarma merkezlerine yakın otoparklar inşa edeceğiz."
Körfeze geçit: Balçova-Çiğli arası 5 dakika olacak
"Gözlerimizi kapatalım ve hayal edelim; Konak'tan Karşıyaka'ya 10 dakikada gidebildiğimizi, trafikte değil sevdiklerimizle zaman geçirdiğimizi, mis gibi kokan körfezin kıyısında yürüdüğümüzü, Küçük Menderes'ten Bakırçay Havzası'na tüm ilçelerimizde modern şehircilik hizmetleriyle erişilebilir bir İzmir'in, nasıl da bir yıldız gibi parladığını görün. İzmir Körfez geçişi sadece bir proje değil şehrimizi dünya standartlarına döndürecek bir vizyon projesidir. 6.9 km deniz geçişi olmak üzere 35 proje kapsamında Binali Yıldırım tarafından 2011 yılında kamuoyuyla paylaşılmıştı. Proje bugüne kadar hayata geçirilmedi. İki yakada yaşayan hemşerimizin ısrarları üzerine göreve geldiğimizde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız."