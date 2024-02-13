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Haluk Levent duyurdu: Bir işçi göçükten kendi imkanlarıyla çıktı
Haluk Levent duyurdu: Bir işçi göçükten kendi imkanlarıyla çıktı
Sputnik Türkiye
Ahbap’ın kurucusu Haluk Levent, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen faciada bir işçinin göçük altından kendi imkanlarıyla çıktığını ve hastanede tedavi... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
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ahbap derneği
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Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde meydana gelen göçükten bir işçinin kendi imkanlarıyla çıktığı bildirildi.Söz konusu haberi AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabınından duyurdu. Levent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Levent, 9 kişinin toprak altında kaldığını da ekledi.Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak kayması meydana gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240213/bakanlik-acikladi-sabirli-deresinin-firat-nehrine-ulastigi-menfezin-kapaklari-kapatildi-1080698687.html
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ahbap derneği, haluk levent
ahbap derneği, haluk levent

Haluk Levent duyurdu: Bir işçi göçükten kendi imkanlarıyla çıktı

21:35 13.02.2024 (güncellendi: 21:38 13.02.2024)
© İHA / AHMET AKBUĞAErzincan'ın İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak kayması meydana geldi. En az 9 kişinin toprak altında kaldığı ifade edildi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak kayması meydana geldi. En az 9 kişinin toprak altında kaldığı ifade edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© İHA / AHMET AKBUĞA
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Ahbap’ın kurucusu Haluk Levent, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen faciada bir işçinin göçük altından kendi imkanlarıyla çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.
Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde meydana gelen göçükten bir işçinin kendi imkanlarıyla çıktığı bildirildi.
Söz konusu haberi AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabınından duyurdu. Levent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ahbaplar bildirdi. İhsak Demir adlı işçi kardeşimiz göçük altından kendi imkanları ile çıkmış. Şu anda hastanede tedavi altında. Umarım diğer arkadaşlar da sağ salim kurtulurlar

Levent, 9 kişinin toprak altında kaldığını da ekledi.
Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak kayması meydana gelmişti.
Erzincan'da altın madeninin bulunduğu alanda toprak kayması - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
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