https://sputniknews.com.tr/20240213/haluk-levent-duyurdu-bir-isci-gocukten-kendi-imkanlariyla-cikti-1080701364.html

Haluk Levent duyurdu: Bir işçi göçükten kendi imkanlarıyla çıktı

Haluk Levent duyurdu: Bir işçi göçükten kendi imkanlarıyla çıktı

Sputnik Türkiye

Ahbap’ın kurucusu Haluk Levent, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen faciada bir işçinin göçük altından kendi imkanlarıyla çıktığını ve hastanede tedavi... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T21:35+0300

2024-02-13T21:35+0300

2024-02-13T21:38+0300

türkiye

ahbap derneği

haluk levent

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0d/1080701207_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_0f1abcfc8e24d9c8107ce9e8982d52fb.jpg

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde meydana gelen göçükten bir işçinin kendi imkanlarıyla çıktığı bildirildi.Söz konusu haberi AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabınından duyurdu. Levent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Levent, 9 kişinin toprak altında kaldığını da ekledi.Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak kayması meydana gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240213/bakanlik-acikladi-sabirli-deresinin-firat-nehrine-ulastigi-menfezin-kapaklari-kapatildi-1080698687.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahbap derneği, haluk levent