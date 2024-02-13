Haluk Levent duyurdu: Bir işçi göçükten kendi imkanlarıyla çıktı
21:35 13.02.2024 (güncellendi: 21:38 13.02.2024)
© İHA / AHMET AKBUĞAErzincan'ın İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak kayması meydana geldi. En az 9 kişinin toprak altında kaldığı ifade edildi.
© İHA / AHMET AKBUĞA
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Ahbap’ın kurucusu Haluk Levent, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen faciada bir işçinin göçük altından kendi imkanlarıyla çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.
Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde meydana gelen göçükten bir işçinin kendi imkanlarıyla çıktığı bildirildi.
Söz konusu haberi AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabınından duyurdu. Levent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Ahbaplar bildirdi. İhsak Demir adlı işçi kardeşimiz göçük altından kendi imkanları ile çıkmış. Şu anda hastanede tedavi altında. Umarım diğer arkadaşlar da sağ salim kurtulurlar
Ahbaplar bildirdi.— Haluk Levent (@haluklevent) February 13, 2024
İhsak Demir adlı işçi kardeşimiz göçük altından kendi imkanları ile çıkmış.
Şu anda hastanede tedavi altında.
Umarım diğer arkadaşlar da sağ salim kurtulurlar 🙏#erzincan
Levent, 9 kişinin toprak altında kaldığını da ekledi.
Göçük altında 9 kişi olduğu bilgisi geldi.— Haluk Levent (@haluklevent) February 13, 2024
Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak kayması meydana gelmişti.