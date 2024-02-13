https://sputniknews.com.tr/20240213/bakanlik-acikladi-sabirli-deresinin-firat-nehrine-ulastigi-menfezin-kapaklari-kapatildi-1080698687.html
Bakanlık açıkladı: Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapakları kapatıldı
Bakanlık açıkladı: Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapakları kapatıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T19:18+0300
2024-02-13T19:18+0300
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'te maden ocağında meydana gelen toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapattırıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan işçilere bir an evvel sağ salim ulaşılmasının temenni edildiği belirtilerek, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğu ifade edildi.Arama kurtarma çalışmalarının AFAD koordinasyonunda devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20240213/erzincanda-maden-coktu-cok-sayida-isci-gocuk-altinda-kaldi-1080690482.html
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siyanür, fırat nehri, erzincan, toprak kayması
siyanür, fırat nehri, erzincan, toprak kayması
Bakanlık açıkladı: Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapakları kapatıldı
19:18 13.02.2024 (güncellendi: 19:24 13.02.2024)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık" açıklamasında bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'te maden ocağında meydana gelen toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapattırıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan işçilere bir an evvel sağ salim ulaşılmasının temenni edildiği belirtilerek, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğu ifade edildi.
Arama kurtarma çalışmalarının AFAD koordinasyonunda devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bununla birlikte toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve il müdürlüğümüz denetim ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz."