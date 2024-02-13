https://sputniknews.com.tr/20240213/bakanlik-acikladi-sabirli-deresinin-firat-nehrine-ulastigi-menfezin-kapaklari-kapatildi-1080698687.html

Bakanlık açıkladı: Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapakları kapatıldı

Bakanlık açıkladı: Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapakları kapatıldı

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T19:18+0300

2024-02-13T19:18+0300

2024-02-13T19:24+0300

türkiye

siyanür

fırat nehri

erzincan

toprak kayması

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'te maden ocağında meydana gelen toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapattırıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan işçilere bir an evvel sağ salim ulaşılmasının temenni edildiği belirtilerek, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğu ifade edildi.Arama kurtarma çalışmalarının AFAD koordinasyonunda devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20240213/erzincanda-maden-coktu-cok-sayida-isci-gocuk-altinda-kaldi-1080690482.html

türkiye

fırat nehri

erzincan

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