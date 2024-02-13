https://sputniknews.com.tr/20240213/ermenistan-sinirda-olen-asker-sayisi-4e-yukseldi-1080685975.html

Ermenistan: Sınırda ölen asker sayısı 4’e yükseldi

Ermenistan: Sınırda ölen asker sayısı 4’e yükseldi

Sputnik Türkiye

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren asker sayısının 4’e yükseldiğini duyurdu. 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T14:22+0300

2024-02-13T14:22+0300

2024-02-13T14:22+0300

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silahlı çatışma

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Daha önce ölen asker sayısının 2 olduğu bildirilmişti.Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “13 Şubat günü, Azerbaycan ordusunun Sünik ilinin Nerkin Kend köyü yakınlarındaki Ermeni mevzilerine açtığı ateş sonucu Ermeni tarafında dört ölü ve bir yaralı var” ifadesi kullanıldı.Yaralı askerin durumu orta ağırlıkta olarak değerlendirilirken hayati tehlikenin olmadığı belirtildi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Ermenistan’dan açılan ateş sonucu sınırda nöbet tutan Azerbaycan askerinin yaralanması üzerine bugün 'kısas operasyonu' başlatıldığını duyurmuştu.Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, Azerbaycan askerlerine ateş açılan mevzinin tamamen imha edildiği, Ermenistan askerleri arasında kayıplar bulunduğu aktarılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240213/kremlinden-ermenistan-ve-azerbaycana-itidal-cagrisi-1080683549.html

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ermenistan, azerbaycan, sınır, ermenistan savunma bakanlığı, çatışma, silahlı çatışma