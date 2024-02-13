https://sputniknews.com.tr/20240213/deniz-tekin-muzigi-biraktigini-duyurdu-1080700717.html

Deniz Tekin müziği bıraktığını duyurdu

Deniz Tekin müziği bıraktığını duyurdu

Sputnik Türkiye

Şarkıcı ve söz yazarı Deniz Tekin, 2015 yılında başladığı müzik kariyerini sonlandırdığını belirterek, "Şimdi başka bir yol çizmek istiyorum. Artık ticari... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T21:02+0300

2024-02-13T21:02+0300

2024-02-13T21:04+0300

yaşam

şarkıcı

deniz tekin

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0d/1080700443_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_771a95dc310e1e9e1bb53eabacf090e8.jpg

Müzisyen ve söz yazarı Deniz Tekin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla müziği bıraktığını duyurdu.2015 yılında başladığı 'yolculuğu' sonlandırma kararı aldığını ifade eden 26 yaşındaki şarkıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Sevgili dinleyici, 2015-2024 arası süren yolculuğun jübilesi Dorock XL konserimiz oldu. bu süreçte müzik içinde defalarca düştüm ve kalktım, hayat indi ve çıktı, bu sefer indiğim yerden başka bir yöne çıkacağım. bir süredir önceden birkaç sefer ve daha sert olduğu gibi bir tükenme halindeyim, bu noktadan sonra kendimi zorlarsam konserlerde işlevsel kalamadığımı biliyorum. On seneye yakındır bu müziği sahnede çalındığı ve stüdyoda kaydedildiği haliyle, benim ve sayamayacağım kadar çok insanın emeğiyle birçok yönden geliştirdik. 'Artık ticari müzik yapmayacağım'Her haliyle ve halimizle kabul ettiniz. Bunun için çok teşekkür ederim. Buraya, sahne üstüne ve arkasına, dinleyiciler arasına uğrayan herkesle bu müziği paylaştık, ben de bunun parçası olmaktan çoğunlukla mutluydum.16 yaşından 26 yaşına kadar sahnede müzik yapmak bayağı kapsamlı bir tecrübeydi. Çoğu yola göre stresli ama öğretici bir yoldu.Şimdi başka bir yol çizmek istiyorum. Artık ticari müzik yapmayacağım. Belki kaydettiklerimi sizinle bir gün yine paylaşırım, ama hayatımı bundan kazanmayacağım.'Şu anki tempoyu zihnen kaldırabilecek güçte değilim'Müziğin, şiirin içinden giden bir yol vardır, hayatımızı kökten değiştirecek kadar güçlüdür. Akışta olanı ticari bir metaya indirgemek, seri üretmek ve günümüz serbest piyasa koşullarındaki hızda işlemek benim yaptığım işlevle müzik yapan birisi için sürdürülebilir değil. Yoruluyorum...Yakın zamanda kocaman bir albüm yaptık ve 9 senedir neredeyse aralıksız hem okudum hem çalıştım. Şu anki tempoyu zihnen kaldırabilecek güçte değilim. Sahneye geri dönmeyi düşünmüyorum. Bugünkü koşullarda istenilen şey müzisyenliğim değil. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Şimdiye kadar anlattıklarım hayat yolculuğunuzda bir karşılık bulduysa bu beni mutlu eder.

https://sputniknews.com.tr/20240202/ajda-pekkan-ameliyat-daha-oldu-1080305416.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şarkıcı ve söz yazarı deniz tekin şarkıları ile ilgi odağı oluyor. son açıklamaları sonrası deniz tekin artık şarkı yapmayacak mı, deniz tekin müziği bıraktı mı?