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Deniz Tekin müziği bıraktığını duyurdu
Deniz Tekin müziği bıraktığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Şarkıcı ve söz yazarı Deniz Tekin, 2015 yılında başladığı müzik kariyerini sonlandırdığını belirterek, "Şimdi başka bir yol çizmek istiyorum. Artık ticari... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T21:02+0300
2024-02-13T21:04+0300
yaşam
şarkıcı
deniz tekin
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Müzisyen ve söz yazarı Deniz Tekin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla müziği bıraktığını duyurdu.2015 yılında başladığı 'yolculuğu' sonlandırma kararı aldığını ifade eden 26 yaşındaki şarkıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Sevgili dinleyici, 2015-2024 arası süren yolculuğun jübilesi Dorock XL konserimiz oldu. bu süreçte müzik içinde defalarca düştüm ve kalktım, hayat indi ve çıktı, bu sefer indiğim yerden başka bir yöne çıkacağım. bir süredir önceden birkaç sefer ve daha sert olduğu gibi bir tükenme halindeyim, bu noktadan sonra kendimi zorlarsam konserlerde işlevsel kalamadığımı biliyorum. On seneye yakındır bu müziği sahnede çalındığı ve stüdyoda kaydedildiği haliyle, benim ve sayamayacağım kadar çok insanın emeğiyle birçok yönden geliştirdik. 'Artık ticari müzik yapmayacağım'Her haliyle ve halimizle kabul ettiniz. Bunun için çok teşekkür ederim. Buraya, sahne üstüne ve arkasına, dinleyiciler arasına uğrayan herkesle bu müziği paylaştık, ben de bunun parçası olmaktan çoğunlukla mutluydum.16 yaşından 26 yaşına kadar sahnede müzik yapmak bayağı kapsamlı bir tecrübeydi. Çoğu yola göre stresli ama öğretici bir yoldu.Şimdi başka bir yol çizmek istiyorum. Artık ticari müzik yapmayacağım. Belki kaydettiklerimi sizinle bir gün yine paylaşırım, ama hayatımı bundan kazanmayacağım.'Şu anki tempoyu zihnen kaldırabilecek güçte değilim'Müziğin, şiirin içinden giden bir yol vardır, hayatımızı kökten değiştirecek kadar güçlüdür. Akışta olanı ticari bir metaya indirgemek, seri üretmek ve günümüz serbest piyasa koşullarındaki hızda işlemek benim yaptığım işlevle müzik yapan birisi için sürdürülebilir değil. Yoruluyorum...Yakın zamanda kocaman bir albüm yaptık ve 9 senedir neredeyse aralıksız hem okudum hem çalıştım. Şu anki tempoyu zihnen kaldırabilecek güçte değilim. Sahneye geri dönmeyi düşünmüyorum. Bugünkü koşullarda istenilen şey müzisyenliğim değil. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Şimdiye kadar anlattıklarım hayat yolculuğunuzda bir karşılık bulduysa bu beni mutlu eder.
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şarkıcı ve söz yazarı deniz tekin şarkıları ile ilgi odağı oluyor. son açıklamaları sonrası deniz tekin artık şarkı yapmayacak mı, deniz tekin müziği bıraktı mı?
şarkıcı ve söz yazarı deniz tekin şarkıları ile ilgi odağı oluyor. son açıklamaları sonrası deniz tekin artık şarkı yapmayacak mı, deniz tekin müziği bıraktı mı?

Deniz Tekin müziği bıraktığını duyurdu

21:02 13.02.2024 (güncellendi: 21:04 13.02.2024)
© InstagramDeniz Tekin
Deniz Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© Instagram
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Şarkıcı ve söz yazarı Deniz Tekin, 2015 yılında başladığı müzik kariyerini sonlandırdığını belirterek, "Şimdi başka bir yol çizmek istiyorum. Artık ticari müzik yapmayacağım. Belki kaydettiklerimi sizinle bir gün yine paylaşırım, ama hayatımı bundan kazanmayacağım" dedi.
Müzisyen ve söz yazarı Deniz Tekin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla müziği bıraktığını duyurdu.
2015 yılında başladığı 'yolculuğu' sonlandırma kararı aldığını ifade eden 26 yaşındaki şarkıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Sevgili dinleyici,
2015-2024 arası süren yolculuğun jübilesi Dorock XL konserimiz oldu. bu süreçte müzik içinde defalarca düştüm ve kalktım, hayat indi ve çıktı, bu sefer indiğim yerden başka bir yöne çıkacağım. bir süredir önceden birkaç sefer ve daha sert olduğu gibi bir tükenme halindeyim, bu noktadan sonra kendimi zorlarsam konserlerde işlevsel kalamadığımı biliyorum. On seneye yakındır bu müziği sahnede çalındığı ve stüdyoda kaydedildiği haliyle, benim ve sayamayacağım kadar çok insanın emeğiyle birçok yönden geliştirdik.

'Artık ticari müzik yapmayacağım'

Her haliyle ve halimizle kabul ettiniz. Bunun için çok teşekkür ederim. Buraya, sahne üstüne ve arkasına, dinleyiciler arasına uğrayan herkesle bu müziği paylaştık, ben de bunun parçası olmaktan çoğunlukla mutluydum.
16 yaşından 26 yaşına kadar sahnede müzik yapmak bayağı kapsamlı bir tecrübeydi. Çoğu yola göre stresli ama öğretici bir yoldu.
Şimdi başka bir yol çizmek istiyorum. Artık ticari müzik yapmayacağım. Belki kaydettiklerimi sizinle bir gün yine paylaşırım, ama hayatımı bundan kazanmayacağım.

'Şu anki tempoyu zihnen kaldırabilecek güçte değilim'

Müziğin, şiirin içinden giden bir yol vardır, hayatımızı kökten değiştirecek kadar güçlüdür. Akışta olanı ticari bir metaya indirgemek, seri üretmek ve günümüz serbest piyasa koşullarındaki hızda işlemek benim yaptığım işlevle müzik yapan birisi için sürdürülebilir değil. Yoruluyorum...
Yakın zamanda kocaman bir albüm yaptık ve 9 senedir neredeyse aralıksız hem okudum hem çalıştım. Şu anki tempoyu zihnen kaldırabilecek güçte değilim.
Sahneye geri dönmeyi düşünmüyorum. Bugünkü koşullarda istenilen şey müzisyenliğim değil. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Şimdiye kadar anlattıklarım hayat yolculuğunuzda bir karşılık bulduysa bu beni mutlu eder.
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