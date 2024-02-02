https://sputniknews.com.tr/20240202/ajda-pekkan-ameliyat-daha-oldu-1080305416.html

Ajda Pekkan ameliyat daha oldu

Ajda Pekkan ameliyat daha oldu

Geçen yıl kalçasını kıran ve ameliyat olan Ajda Pekkan, bir ameliyat da omuzundan oldu. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T11:45+0300

2024-02-02T11:45+0300

2024-02-02T11:45+0300

yaşam

ajda pekkan

ameliyat

şarkıcı

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Pekkan, yaz aylarından beri omuz ağrısıyla mücadele ediyordu. Sonunda, 3 gün önce sağ omzundan geçirdiği bir operasyonla bu sorunu çözmeye karar verdi. Süperstar, İstanbul'daki özel bir hastanede gerçekleştirilen bu ameliyat sonrasında taburcu edilerek evine döndü.Ajda Pekkan, geçirdiği operasyon nedeniyle önümüzdeki 3 hafta boyunca düzenli olarak fizik tedavi sürecine girecek. Bu süreçte, daha önceki bir kaza sonucu kırılan kalçasının yanı sıra omzundaki kas yırtılması sorununa odaklanacak.Sanatçı, sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, hayranlarından gelen geçmiş olsun mesajlarına teşekkür etti.

https://sputniknews.com.tr/20240130/beyin-kanamasi-gecirmisti-settar-tanriogen-bir-ameliyat-daha-gecirdi-1080176032.html

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ajda pekkan, ameliyat, şarkıcı