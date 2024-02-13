https://sputniknews.com.tr/20240213/chpnin-istanbulun-ilce-belediye-baskan-adaylari-aciklandi-1080701828.html

CHP'nin İstanbul'un ilçe belediye başkan adayları açıklandı

CHP'nin İstanbul'un ilçe belediye başkan adayları açıklandı

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul'un ilçelerindeki adayları tanıtıldı. Kentte CHP'li 14 ilçe... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T19:09+0300

2024-02-13T19:09+0300

2024-02-13T22:15+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

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cumhuriyet halk partisi (chp)

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Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'nde, "CHP İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi.İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, programda, İstanbul'da ve 39 ilçede yeni bir yola çıktıklarını belirterek, ilçe adaylarını Parti Meclisinin belirlediğini söyledi.Çok hassas bir aday belirleme süreci gerçekleştirdiklerini, 4 ilçede kadın aday olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:"İstanbul'da çok sayıda genç arkadaşımız, 31 Mart'tan sonra belediye başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil edecek. Gençlik kollarında yetişmiş arkadaşlarımız, İstanbul'da partimizin çeşitli kademelerinde görev yapmış arkadaşlarımız belediye başkanı olarak partimizi İstanbul'da temsil edecekler. İstanbul'da, son yıllarda takip ettiğim kadarıyla çok kıymetli bir örgüt temsiliyeti var. 10'un üzerinde ilçe başkanlığı yapmış yol arkadaşım, İstanbul'da belediye başkanlığı yapacak. Gençlik kolu başkanlığı yapmış arkadaşlarımız belediye başkanlığı yapacak."Programda, konuşmaların ardından alfabetik sırayla ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.Adalar'da Ali Ercan Akpolat, Arnavutköy'de Tekin Aras, Ataşehir'de Onursal Adıgüzel, Avcılar'da Utku Caner Çaykara, Bağcılar'da Cem Kılıç, Bahçelievler'de Emine Gülizar Emecan, Bakırköy'de Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Başakşehir'de Mesut Öksüz, Bayrampaşa'da Hasan Mutlu, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat, Beykoz'da Alaattin Köseler, Beylikdüzü'nde Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu'nda İnan Güney, Büyükçekmece'de Hasan Akgün, Çatalca'da Erhan Güzel, Çekmeköy'de Orhan Çerkez, Esenler'de Hasan Dalkıran, Esenyurt'ta Ali Gökmen, Eyüpsultan'da Mithat Bülent Özmen, Fatih'te Mahir Polat, Gaziosmanpaşa'da Hakan Bahçetepe, Güngören'de Temel Akkoç, Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Kağıthane'de Tonguç Çoban, Kartal'da Gökhan Yüksel, Küçükçekmece'de Kemal Çebi, Maltepe'de Esin Köymen, Pendik'te Tarık Balyalı, Sancaktepe'de Alper Yeğin, Sarıyer'de Mustafa Oktay Aksu, Şile'de Özgür Kabadayı, Silivri'de Bora Balcıoğlu, Şişli'de Resul Emrah Şahan, Sultanbeyli'de Ayhan Koç, Sultangazi'de Ferhat Epözdemir, Tuzla'da Eren Ali Bingöl, Ümraniye'de Aykut Erdoğdu, Üsküdar'da Sinem Dedetaş ve Zeytinburnu'nda Onur Soytürk aday olarak açıklandı.Buna göre, CHP mevcut belediye başkanları Adalar'dan Erdem Gül, Ataşehir'den Battal İlgezdi, Avcılar'dan Turan Hançerli, Bakırköy'den Bülent Kerimoğlu, Esenyurt'tan Kemal Deniz Bozkurt, Kadıköy'den Şerdil Dara Odabaşı, Maltepe'den Ali Kılıç, Sarıyer'den Şükrü Genç ve Şişli'den Muammer Keskin'in yerine yeni adaylar belirlendi.Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Kartal belediye başkanları ise yeniden aday olarak açıklandı.

https://sputniknews.com.tr/20240212/chpden-haluk-levent-aciklamasi-1080663873.html

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