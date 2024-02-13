https://sputniknews.com.tr/20240213/chpnin-cankaya-adayi-huseyin-can-guner-kimdir-1080703272.html
CHP'nin Çankaya adayı Hüseyin Can Güner kimdir?
CHP'nin Çankaya adayı Hüseyin Can Güner kimdir?
Sputnik Türkiye
CHP Çankaya adayı Hüseyin Can Güner oldu Peki, CHP'nin Çankaya adayı Hüseyin Can Güner kimdir, kaç yaşında? 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T22:40+0300
2024-02-13T22:40+0300
2024-02-13T22:40+0300
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CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) kabul edilen ve Parti Meclisi'nden (PM) geçen il ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı.CHP’de dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından daha önce belirlenmeyen il ve ilçe belediye başkan adayları belirlendi. Uzun süren MYK ve PM’nin ardından 3 Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak üzere toplam 125 adayının ismini duyurdu.Ankara'nın Çankaya ilçesindeki mevcut Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yerine Hüseyin Can Güner aday gösterildi. Hüseyin Can Güner 1993 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2012 yılında kaydoldu. Ankara İl Gençlik Kolları Üniversite Komisyonunda, Sosyal Demokrat Öğrenciler örgütlenmesinde ve Çankaya İlçe Gençlik Kolunda çalışmalar yürüttü. 2013-2014 yıllarında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı görevinde bulundu. 2014-2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonunda görev aldı. 2018-2020 yılları arasında Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2020-2023 yılları arasında CHP’yi temsilen İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulundu. 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölgeden Milletvekili adayı oldu. İkinci Yüzyıl Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ve Türkiye Tenis Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği üyesidir.
https://sputniknews.com.tr/20240213/chpnin-kadikoy-adayi-mesut-kosedagi-kimdir-1080702339.html
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hüseyin can güner kimdir? chp'nin çankaya adayı, hüseyin can güner nereki? chp çankayabelediyesine kimi gösterdi,hüseyin can güner ne iş yapıyor? hüseyin can güner kimdir, kaç yaşında?
hüseyin can güner kimdir? chp'nin çankaya adayı, hüseyin can güner nereki? chp çankayabelediyesine kimi gösterdi,hüseyin can güner ne iş yapıyor? hüseyin can güner kimdir, kaç yaşında?
CHP'nin Çankaya adayı Hüseyin Can Güner kimdir?
CHP Çankaya adayı Hüseyin Can Güner oldu Peki, CHP'nin Çankaya adayı Hüseyin Can Güner kimdir, kaç yaşında?
CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) kabul edilen ve Parti Meclisi'nden (PM) geçen il ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı.
CHP’de dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından daha önce belirlenmeyen il ve ilçe belediye başkan adayları belirlendi. Uzun süren MYK ve PM’nin ardından 3 Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak üzere toplam 125 adayının ismini duyurdu.
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki mevcut Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yerine Hüseyin Can Güner aday gösterildi.
Hüseyin Can Güner 1993 yılında Ankara'da doğdu.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2012 yılında kaydoldu. Ankara İl Gençlik Kolları Üniversite Komisyonunda, Sosyal Demokrat Öğrenciler örgütlenmesinde ve Çankaya İlçe Gençlik Kolunda çalışmalar yürüttü. 2013-2014 yıllarında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı görevinde bulundu. 2014-2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonunda görev aldı.
2018-2020 yılları arasında Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2020-2023 yılları arasında CHP’yi temsilen İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulundu.
14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölgeden Milletvekili adayı oldu.
İkinci Yüzyıl Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ve Türkiye Tenis Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği üyesidir.