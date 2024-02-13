https://sputniknews.com.tr/20240213/chpnin-kadikoy-adayi-mesut-kosedagi-kimdir-1080702339.html

CHP'nin Kadıköy adayı Mesut Kösedağı kimdir?

CHP'nin Kadıköy adayı Mesut Kösedağı kimdir?

Sputnik Türkiye

CHP'nin Kadıköy adayı Mesut Kösedağı oldu. Bunun üzerine Mesut Kösedağı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Mesut Kösedağı kimdir, kaç yaşında ve... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T22:22+0300

2024-02-13T22:22+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

seçim

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

mesut kösedağı

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CHP'nin İstanbul'un ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Kentte CHP'li 14 ilçe belediyesinden 9'u için yeni adaylar belirlenirken 5 ilçede mevcut belediye başkanları tekrar aday gösterildi. CHP'nin Kadıköy adayı da Mesut Kösedağı oldu.Mesut Kösedağı kimdir?1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mesut Kösedağı ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları bölümünde yaptı.Askerlik hizmetini 2011 yılında kısa dönem olarak yerine getirdi. Reklam, satış ve organizasyon alanlarında uluslararası firmalarda çalıştı. 2013 yılında gıda sektörüne girdi ve bir şirketin ortağı oldu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde CHP Grup Sözcüsü ve Kadıköy Belediye Meclis üyesi olan Mesut Kösedağ gıda alanında işletmecilik yapıyor.Siyasi kariyeri2003 yılında CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi olarak görev yaptı.2004 yılında Kadıköy Gençlik Kolları başkanlığı, 2005 yılında ise İstanbul il gençlik kolları yöneticiliği görevini üstlendi.

https://sputniknews.com.tr/20240213/chpnin-istanbulun-ilce-belediye-baskan-adaylari-aciklandi-1080701828.html

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mesut kösedağı kimdir? chp'nin kadıköy adayı, mesut kösedağı nereki? chp kadıköy belediyesine kimi gösterdi,mesut kösedağı ne iş yapıyor?