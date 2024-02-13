https://sputniknews.com.tr/20240213/bursada-4-yasindaki-cocuk-11-yasindaki-ablasini-bicakladi-1080667600.html
Bursa'da 4 yaşındaki çocuk 11 yaşındaki ablasını bıçakladı
Bursa'da 4 yaşındaki çocuk 11 yaşındaki ablasını bıçakladı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde bir evde meydana gelen olayda 4 yaşındaki Gönül 11 yaşındaki ablasını bıçakla yaraladı. 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T01:04+0300
2024-02-13T01:04+0300
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Hakan-Cansu K. çifti 2 çocuğunu evde bırakıp markete gitti. 12 yaşındaki Elif K., 4 yaşında kardeşi Gönül ile evde oynamaya başladı. O sırada mutfağa giden Gönül, aldığı bıçakla sinirlendiği ablasını 2 yerinden yaraladı. Eve gelen anne Cansu K., yaralı kızını kucaklayıp özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı çocuk tedavi altına alındı. Ablasını gören Gönül, önce ağladı, sonra ablasını öperek özür diledi. Olayı anlatan abla Elif K., "Ben camdan dışarıya bakıyordum. Kardeşim de mutfaktan aldığı bıçakla, dışarıya niye bakıyorsun diyerek beni bıçakladı. Bacağımın 2 yerinden bıçakladı" dedi. Olayı anlatan anne Cansu K., "Ben markete kadar gitmiştim. Bir süre sonra eve dönerken oğlum yanıma koşarak geldi. 'Küçük kardeşim ablamı bıçakladı' dedi. Eve geldiğimde kızım kanlar içindeydi. Hemen bir taksiyle hastaneye getirdim" dedi. Yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20240212/irakta-lunaparkta-donen-salincak-yere-cakildi-16-yarali----1080665637.html
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Bursa'da 4 yaşındaki çocuk 11 yaşındaki ablasını bıçakladı
Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde bir evde meydana gelen olayda 4 yaşındaki Gönül 11 yaşındaki ablasını bıçakla yaraladı.
Hakan-Cansu K. çifti 2 çocuğunu evde bırakıp markete gitti. 12 yaşındaki Elif K., 4 yaşında kardeşi Gönül ile evde oynamaya başladı. O sırada mutfağa giden Gönül, aldığı bıçakla sinirlendiği ablasını 2 yerinden yaraladı.
Eve gelen anne Cansu K., yaralı kızını kucaklayıp özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı çocuk tedavi altına alındı.
Ablasını gören Gönül, önce ağladı, sonra ablasını öperek özür diledi.
Olayı anlatan abla Elif K., "Ben camdan dışarıya bakıyordum. Kardeşim de mutfaktan aldığı bıçakla, dışarıya niye bakıyorsun diyerek beni bıçakladı. Bacağımın 2 yerinden bıçakladı" dedi.
Olayı anlatan anne Cansu K., "Ben markete kadar gitmiştim. Bir süre sonra eve dönerken oğlum yanıma koşarak geldi. 'Küçük kardeşim ablamı bıçakladı' dedi. Eve geldiğimde kızım kanlar içindeydi. Hemen bir taksiyle hastaneye getirdim" dedi.
Yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.