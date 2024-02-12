https://sputniknews.com.tr/20240212/irakta-lunaparkta-donen-salincak-yere-cakildi-16-yarali----1080665637.html
Irak’ta lunaparkta dönen salıncak yere çakıldı: 16 yaralı
Irak’ta lunaparkta dönen salıncak yere çakıldı: 16 yaralı
Sputnik Türkiye
Irak’ta bir lunaparktaki dönen salıncağın yere çakılması sonucu meydana gelen kazada 14’ü çocuk olmak üzere 16 kişi yaralandı. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T22:47+0300
2024-02-12T22:47+0300
2024-02-12T22:47+0300
dünya
lunapark
irak
kaza
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Irak’ın güneyindeki Vasıt kentindeki Hayaller Şehri adlı lunaparkta dönen salıncak yere çakıldı. Kazada 14’ü çocuk olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.Kaza hakkında soruşturma başlatılırken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Kazanın ardından Vasıt Valiliği lunaparkı ziyarete kapattı. Ülkenin güneyindeki Basra kentinde geçen ay meydana gelen benzer bir kazada da 7 öğrenci yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230809/izmirdeki-lunapark-kazasina-ait-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-1074503817.html
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lunapark, irak, kaza
Irak’ta lunaparkta dönen salıncak yere çakıldı: 16 yaralı
Irak’ta bir lunaparktaki dönen salıncağın yere çakılması sonucu meydana gelen kazada 14’ü çocuk olmak üzere 16 kişi yaralandı.
Irak’ın güneyindeki Vasıt kentindeki Hayaller Şehri adlı lunaparkta dönen salıncak yere çakıldı. Kazada 14’ü çocuk olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.
Kaza hakkında soruşturma başlatılırken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Kazanın ardından Vasıt Valiliği lunaparkı ziyarete kapattı.
Ülkenin güneyindeki Basra kentinde geçen ay meydana gelen benzer bir kazada da 7 öğrenci yaralanmıştı.