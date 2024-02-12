https://sputniknews.com.tr/20240212/irakta-lunaparkta-donen-salincak-yere-cakildi-16-yarali----1080665637.html

Irak’ta lunaparkta dönen salıncak yere çakıldı: 16 yaralı

Irak’ta lunaparkta dönen salıncak yere çakıldı: 16 yaralı

Sputnik Türkiye

Irak’ta bir lunaparktaki dönen salıncağın yere çakılması sonucu meydana gelen kazada 14’ü çocuk olmak üzere 16 kişi yaralandı. 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T22:47+0300

2024-02-12T22:47+0300

2024-02-12T22:47+0300

dünya

lunapark

irak

kaza

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Irak’ın güneyindeki Vasıt kentindeki Hayaller Şehri adlı lunaparkta dönen salıncak yere çakıldı. Kazada 14’ü çocuk olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.Kaza hakkında soruşturma başlatılırken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Kazanın ardından Vasıt Valiliği lunaparkı ziyarete kapattı. Ülkenin güneyindeki Basra kentinde geçen ay meydana gelen benzer bir kazada da 7 öğrenci yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230809/izmirdeki-lunapark-kazasina-ait-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-1074503817.html

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