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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240213/bryansk-bolgesinde-ukraynaya-ait-ucak-tipi-bir-iha-dusuruldu-1080703527.html
Bryansk bölgesinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir İHA düşürüldü
Bryansk bölgesinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir İHA düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi. 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T23:12+0300
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ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rus hava savunma sistemleri Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını imha etti.Bakanlığın açıklamasında, “13 Şubat'ta Moskova saatiyle 20.30 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi insansız hava aracı kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Hava savunma sistemleri Bryansk bölgesi üzerinde insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Diğer yandan Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda İHA’nın imha edilmesi sonucu herhangi bir yaralanma ya da hasarın yaşanmadığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240213/ukrayna-ordusu-gorlovkayi-vurdu-yine-yasakli-misket-bombalari-kullanildi-1080676694.html
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bryansk, iha, ukrayna krizi
bryansk, iha, ukrayna krizi

Bryansk bölgesinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir İHA düşürüldü

23:12 13.02.2024
© Sputnik / Станислав Красильниковinsansız hava aracı (İHA) drone drone İHA
insansız hava aracı (İHA) drone drone İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rus hava savunma sistemleri Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını imha etti.
Bakanlığın açıklamasında, “13 Şubat'ta Moskova saatiyle 20.30 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi insansız hava aracı kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Hava savunma sistemleri Bryansk bölgesi üzerinde insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.
Diğer yandan Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda İHA’nın imha edilmesi sonucu herhangi bir yaralanma ya da hasarın yaşanmadığını bildirdi.
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