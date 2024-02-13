https://sputniknews.com.tr/20240213/bodrumda-gorulen-kizil-cin-nedir-1080688504.html

Bodrum'da görülen 'kızıl cin' nedir?

Bodrum'da görülen 'kızıl cin' nedir?

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında ''Kızıl cin'' olarak adlandırılan yıldırım fotoğraflandı. Peki, 'kızıl Cin' (Red Sprite) nedir, ne zaman görülür? 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T15:19+0300

2024-02-13T15:19+0300

2024-02-13T15:19+0300

yaşam

kızıl cin

gökyüzü

yıldırım

doğa

bodrum

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Bodrum'da kızıl cin görüntülendi. Türkiye'de 2023 yılında da Ege Denizi'nde görülen kızıl cin, merak konusu oldu.Red Sprite bilinen adıyla Kızıl Cin, yıldırım deşarjlarının atmosferin üst katmanlarına kadar ulaştığı bir atmosferik olaydır. Kırmızımsı renkte bir ışık patlaması ile kendisini gösterir. Red Sprite'lar, genellikle çok kısa bir süre için (milisaniyeler içinde) meydana gelen parlak ve karmaşık bir şekil alabilirler.Genellikle altta yatan bir fırtına bulutu ile yer arasındaki pozitif yıldırım deşarjlarıyla tetiklenirler.Kızıl cin ilk kez ne zaman görüldü?Kızıl cin ilk kez 1980'lerde gözlemlendi. Ancak genellikle fotoğrafik veya görsel bir yanılsama olarak görüldüğünden üzerinde durulmadı.

https://sputniknews.com.tr/20240117/hakkaride-mercek-bulutu-goruntulendi-1079759314.html

doğa

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kızıl cin hava olayı nedir, neden olur, neyin habercisi? türkiye’de kuzey işıkları’ndan sonra bu kez de ‘kızıl cin’ görüntülendi,kızıl cin ne demek,kızıl cin nerede,kızıl cin deprem mi yapar