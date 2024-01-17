https://sputniknews.com.tr/20240117/hakkaride-mercek-bulutu-goruntulendi-1079759314.html

Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi

Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi

Hakkari semalarında oluşan mercek bulutu, karlı dağlarla güzel görüntüler oluşturdu. 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T23:45+0300

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multimedya

bulut

hakkari

gökyüzü

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Hakkari'de gökyüzünde meydana gelen mercek bulutu görüntüleri kaydedildi. Mercek bulutu, 2 bin metre ile 5 bin metre arasındaki irtifada oluşur. Bulutu oluşturan hava hızlı hareket etse de mercek bulutları uzun süre aynı konumda kalıyormuş gibi görünebilir.

hakkari

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bulut, hakkari, gökyüzü, фото