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Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi
Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi
Hakkari semalarında oluşan mercek bulutu, karlı dağlarla güzel görüntüler oluşturdu. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
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Hakkari'de gökyüzünde meydana gelen mercek bulutu görüntüleri kaydedildi. Mercek bulutu, 2 bin metre ile 5 bin metre arasındaki irtifada oluşur. Bulutu oluşturan hava hızlı hareket etse de mercek bulutları uzun süre aynı konumda kalıyormuş gibi görünebilir.
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bulut, hakkari, gökyüzü, фото
bulut, hakkari, gökyüzü, фото

Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi

23:45 17.01.2024
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Hakkari semalarında oluşan mercek bulutu, karlı dağlarla güzel görüntüler oluşturdu.
Hakkari'de gökyüzünde meydana gelen mercek bulutu görüntüleri kaydedildi.
Mercek bulutu, 2 bin metre ile 5 bin metre arasındaki irtifada oluşur. Bulutu oluşturan hava hızlı hareket etse de mercek bulutları uzun süre aynı konumda kalıyormuş gibi görünebilir.
© AA / Sayim HarmancıHakkari'de mercek bulutu görüntülendi
Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi - Sputnik Türkiye
1/4
© AA / Sayim Harmancı
Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi
© AA / Sayim HarmancıHakkari'de mercek bulutu görüntülendi
Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi - Sputnik Türkiye
2/4
© AA / Sayim Harmancı
Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi
© AA / Sayim HarmancıHakkari'de mercek bulutu görüntülendi
Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi - Sputnik Türkiye
3/4
© AA / Sayim Harmancı
Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi
© AA / Sayim HarmancıHakkari'de mercek bulutu görüntülendi
Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi - Sputnik Türkiye
4/4
© AA / Sayim Harmancı
Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi
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