https://sputniknews.com.tr/20240117/hakkaride-mercek-bulutu-goruntulendi-1079759314.html
Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi
Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi
Hakkari semalarında oluşan mercek bulutu, karlı dağlarla güzel görüntüler oluşturdu. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T23:45+0300
2024-01-17T23:45+0300
2024-01-17T23:45+0300
multimedya
bulut
hakkari
gökyüzü
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Hakkari'de gökyüzünde meydana gelen mercek bulutu görüntüleri kaydedildi. Mercek bulutu, 2 bin metre ile 5 bin metre arasındaki irtifada oluşur. Bulutu oluşturan hava hızlı hareket etse de mercek bulutları uzun süre aynı konumda kalıyormuş gibi görünebilir.
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bulut, hakkari, gökyüzü, фото
bulut, hakkari, gökyüzü, фото
Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi
Hakkari semalarında oluşan mercek bulutu, karlı dağlarla güzel görüntüler oluşturdu.
Hakkari'de gökyüzünde meydana gelen mercek bulutu görüntüleri kaydedildi.
Mercek bulutu, 2 bin metre ile 5 bin metre arasındaki irtifada oluşur. Bulutu oluşturan hava hızlı hareket etse de mercek bulutları uzun süre aynı konumda kalıyormuş gibi görünebilir.
© AA / Sayim Harmancı Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi
Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi
© AA / Sayim Harmancı Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi
Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi
© AA / Sayim Harmancı Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi
Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi
© AA / Sayim Harmancı Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi
Hakkari'de mercek bulutu görüntülendi