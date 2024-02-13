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Binali Yıldırım'dan siyanür iddialarıyla ilgili açıklama: Kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor
Binali Yıldırım'dan siyanür iddialarıyla ilgili açıklama: Kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor
Sputnik Türkiye
Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kayması sonrası siyanür iddialarıyla ilgili "Bu konuda da... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T22:36+0300
2024-02-13T22:36+0300
binali yıldırım
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erzincan
siyanür
toprak kayması
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Binali Yıldırım, Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin, "Alan, aşağı yukarı belli ama geniş bir alan. En az 300 dönümlük bir alan. Bir iki kepçeyle girilip alınacak bir şey değil. Milyon metreküp mertebesinde bir toprak hareketinden bahsediyoruz" dedi.Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı da olan Yıldırım, toprak kaymasının meydana geldiği bölgede gazetecilere, saat 14.30 sıralarında büyük miktarda toprak hareketinin olduğunu söyledi.Toprak kaymasının yayıldığı alanın birkaç yüz dönüm olduğunu ifade eden Yıldırım, "Yani yığma yapılan bölge, açık maden sahası. Açık maden sahasından yığma yapılan mahalin her iki tarafına doğru bir kayma var. Olay anından itibaren yapılan çalışmalar sonucunda büyük miktarda arkadaşların sahadan uzaklaştırıldığı ancak kaymanın olduğu istikamette hayli uzakta bulunan bir tarafta 8, diğer tarafta 1 çalışanımızın bu toprak hareketinden etkilendiği ve toprak altında kaldığı değerlendiriliyor. Sayı toplam 9 kişi, tespit bu yönde" diye konuştu.Yıldırım, bölgenin kontrol altında olduğunu belirterek, çalışmaların yapıldığı alanın ışıklandırıldığını anlattı.Ekiplerin çalışmalarına değinen Yıldırım, şöyle konuştu:Yıldırım, siyanür iddialarına ilişkin ise "Bu konuda da özellikle ben arkadaşlara sordum. Aslında bu ayrıştırma yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada herhangi bir şey yok, ne heyelan ne de başka bir hareket. Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta olmadığı düşünülüyor ama 'ola ki zehirleyici bir madde olabilir' diye, binde bir ihtimal bile olsa arkadaşlar membranla tedbir alıyor." ifadelerini kullandı.Toprak kaymasının meydana geldiği alanın büyüklüğünden bahseden Yıldırım, "Alan aşağı yukarı belli ama geniş bir alan. En az 300 dönümlük bir alan. Bir iki kepçeyle girilip alınacak bir şey değil. Milyon metreküp mertebesinde bir toprak hareketinden bahsediyoruz. Onun için de sabırla yoğun bir çalışma yapılması gerekiyor. Arkadaşlar da elde olan bütün imkanları sonuna kadar kullanarak bir an önce bu çalışanlarımıza ulaşmanın gayreti içindeler. Geçmiş olsun, ümit ederiz ki bir an önce canlarımıza erişiriz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240213/haluk-levent-duyurdu-bir-isci-gocukten-kendi-imkanlariyla-cikti-1080701364.html
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binali yıldırım, erzincan, siyanür, toprak kayması
binali yıldırım, erzincan, siyanür, toprak kayması

Binali Yıldırım'dan siyanür iddialarıyla ilgili açıklama: Kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor

22:36 13.02.2024
© AA / Barış YalçınkayaBinali Yıldırım
Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AA / Barış Yalçınkaya
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Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kayması sonrası siyanür iddialarıyla ilgili "Bu konuda da özellikle ben arkadaşlara sordum. Aslında bu ayrıştırma yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada herhangi bir şey yok, ne heyelan ne de başka bir hareket" açıklamasını yaptı.
Binali Yıldırım, Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin, "Alan, aşağı yukarı belli ama geniş bir alan. En az 300 dönümlük bir alan. Bir iki kepçeyle girilip alınacak bir şey değil. Milyon metreküp mertebesinde bir toprak hareketinden bahsediyoruz" dedi.
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı da olan Yıldırım, toprak kaymasının meydana geldiği bölgede gazetecilere, saat 14.30 sıralarında büyük miktarda toprak hareketinin olduğunu söyledi.
Toprak kaymasının yayıldığı alanın birkaç yüz dönüm olduğunu ifade eden Yıldırım, "Yani yığma yapılan bölge, açık maden sahası. Açık maden sahasından yığma yapılan mahalin her iki tarafına doğru bir kayma var. Olay anından itibaren yapılan çalışmalar sonucunda büyük miktarda arkadaşların sahadan uzaklaştırıldığı ancak kaymanın olduğu istikamette hayli uzakta bulunan bir tarafta 8, diğer tarafta 1 çalışanımızın bu toprak hareketinden etkilendiği ve toprak altında kaldığı değerlendiriliyor. Sayı toplam 9 kişi, tespit bu yönde" diye konuştu.
Yıldırım, bölgenin kontrol altında olduğunu belirterek, çalışmaların yapıldığı alanın ışıklandırıldığını anlattı.
Ekiplerin çalışmalarına değinen Yıldırım, şöyle konuştu:
"Çevre ışıklandırması yapıldı. Termal cihazlarla sinyal alma, yani göçük altında olduğu tahmin edilen ve düşünülen arkadaşlara ulaşmak için gereken çalışmalar şu anda yapılıyor. Yoksa milyon metreküpe varan bir kütlenin her yerinde aramak hem zaman kaybıdır hem de sonuç almak çok kolay değildir. Bunlar yapıldıktan sonra noktasal bir şekilde madencilerimize, çalışanlarımıza erişmek için bütün ekipler, valimizin koordinasyonunda AFAD, UMKE, bakanlık görevlileri çalışmalarını sürdürecek. Tabi ki ümidimiz burada çalışan kardeşlerimizin ve hemşehrilerimizin sağ salim kurtarılmasıdır. Bunun için zamanla adeta yarışılarak olağanüstü bir gayret gösterilmekle beraber, olayın büyüklüğünü dikkate aldığımızda şartların bizden yana olmadığını söylemekte fayda var."
Yıldırım, siyanür iddialarına ilişkin ise "Bu konuda da özellikle ben arkadaşlara sordum. Aslında bu ayrıştırma yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada herhangi bir şey yok, ne heyelan ne de başka bir hareket. Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta olmadığı düşünülüyor ama 'ola ki zehirleyici bir madde olabilir' diye, binde bir ihtimal bile olsa arkadaşlar membranla tedbir alıyor." ifadelerini kullandı.
Toprak kaymasının meydana geldiği alanın büyüklüğünden bahseden Yıldırım, "Alan aşağı yukarı belli ama geniş bir alan. En az 300 dönümlük bir alan. Bir iki kepçeyle girilip alınacak bir şey değil. Milyon metreküp mertebesinde bir toprak hareketinden bahsediyoruz. Onun için de sabırla yoğun bir çalışma yapılması gerekiyor. Arkadaşlar da elde olan bütün imkanları sonuna kadar kullanarak bir an önce bu çalışanlarımıza ulaşmanın gayreti içindeler. Geçmiş olsun, ümit ederiz ki bir an önce canlarımıza erişiriz" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak kayması meydana geldi. En az 9 kişinin toprak altında kaldığı ifade edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
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