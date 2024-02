https://sputniknews.com.tr/20240213/binali-yildirimdan-siyanur-iddialariyla-ilgili-aciklama-kimyasal-ayri-bir-yerde-depolaniyor-1080702493.html

Binali Yıldırım'dan siyanür iddialarıyla ilgili açıklama: Kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor

Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kayması sonrası siyanür iddialarıyla ilgili "Bu konuda da... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

Binali Yıldırım, Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin, "Alan, aşağı yukarı belli ama geniş bir alan. En az 300 dönümlük bir alan. Bir iki kepçeyle girilip alınacak bir şey değil. Milyon metreküp mertebesinde bir toprak hareketinden bahsediyoruz" dedi.Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı da olan Yıldırım, toprak kaymasının meydana geldiği bölgede gazetecilere, saat 14.30 sıralarında büyük miktarda toprak hareketinin olduğunu söyledi.Toprak kaymasının yayıldığı alanın birkaç yüz dönüm olduğunu ifade eden Yıldırım, "Yani yığma yapılan bölge, açık maden sahası. Açık maden sahasından yığma yapılan mahalin her iki tarafına doğru bir kayma var. Olay anından itibaren yapılan çalışmalar sonucunda büyük miktarda arkadaşların sahadan uzaklaştırıldığı ancak kaymanın olduğu istikamette hayli uzakta bulunan bir tarafta 8, diğer tarafta 1 çalışanımızın bu toprak hareketinden etkilendiği ve toprak altında kaldığı değerlendiriliyor. Sayı toplam 9 kişi, tespit bu yönde" diye konuştu.Yıldırım, bölgenin kontrol altında olduğunu belirterek, çalışmaların yapıldığı alanın ışıklandırıldığını anlattı.Ekiplerin çalışmalarına değinen Yıldırım, şöyle konuştu:Yıldırım, siyanür iddialarına ilişkin ise "Bu konuda da özellikle ben arkadaşlara sordum. Aslında bu ayrıştırma yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada herhangi bir şey yok, ne heyelan ne de başka bir hareket. Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta olmadığı düşünülüyor ama 'ola ki zehirleyici bir madde olabilir' diye, binde bir ihtimal bile olsa arkadaşlar membranla tedbir alıyor." ifadelerini kullandı.Toprak kaymasının meydana geldiği alanın büyüklüğünden bahseden Yıldırım, "Alan aşağı yukarı belli ama geniş bir alan. En az 300 dönümlük bir alan. Bir iki kepçeyle girilip alınacak bir şey değil. Milyon metreküp mertebesinde bir toprak hareketinden bahsediyoruz. Onun için de sabırla yoğun bir çalışma yapılması gerekiyor. Arkadaşlar da elde olan bütün imkanları sonuna kadar kullanarak bir an önce bu çalışanlarımıza ulaşmanın gayreti içindeler. Geçmiş olsun, ümit ederiz ki bir an önce canlarımıza erişiriz" dedi.

