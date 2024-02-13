https://sputniknews.com.tr/20240213/best-model-of-turkey-kurucusu-erkan-ozerman-hayatini-kaybetti-1080695096.html

Best Model of Turkey kurucusu Erkan Özerman hayatını kaybetti

Best Model of Turkey kurucusu Erkan Özerman hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T17:45+0300

2024-02-13T17:45+0300

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türkiye

erkan özerman

öldü

son dakika

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Türk tasarımcı ve organizatör Erkan Özerman bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özerman bir süredir kanser ile mücadele ediyordu.2022 yılında pankreas kanseri tekrar nükseden ve karaciğerine yayılan Erkan Özerman, konuk olduğu programda hastalığını şans eseri öğrendiğini anlatarak "Hayatımın sonunu yaşıyorum" demişti.Erkan Özerman kimdir? 1938 yılında İstanbul'da doğan Erkan Özerman, Galatasaray Lisesi'nin ardından eğitimi Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'nda tamamladı. Özerman çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yapmıştır.Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu oldu. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde bulundu. 1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.

https://sputniknews.com.tr/20240211/yazar-furuzan-91-yasinda-hayatini-kaybetti-1080624281.html

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