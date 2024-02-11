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Adalet Bakanı Tunç: AK Parti Küçükçekmece seçim saldırısına yönelik 12 şüpheli gözaltına alındı
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https://sputniknews.com.tr/20240211/yazar-furuzan-91-yasinda-hayatini-kaybetti-1080624281.html
Yazar Füruzan 91 yaşında hayatını kaybetti
Yazar Füruzan 91 yaşında hayatını kaybetti
Türk edebiyatının usta isimlerinden Füruzan 91 yaşında yaşamını yitirdi. Roman, öykü, şiir, gezi yazısı gibi edebiyatın farklı türlerinde eserler ortaya koyan... 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T14:46+0300
2024-02-11T14:49+0300
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edebiyat
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Füruzan, Türk edebiyatına bıraktığı çok çeşitli ve çok sayıda eserin ardından 91 yaşında hayatını kaybetti. Yazarın vefat haberini Yapı Kredi Yayınları sosyal medya adresinden "Yüreğiyle bakmasını bilen” büyük yazar Füruzan aramızdan ayrıldı. Acımız derin" notuyla duyurdu.Füruzan kimdir?İstanbul'da, 29 Ekim 1939 tarihinde dünyaya gelen Füruzan ilk kitabı olan Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikaye Armağanı’nı kazandı. 12 Mart dönemini anlattığı ilk romanı Kırk Yedi’liler ile 1975 TDK Roman Ödülü’nü kazandı. 1975’te bir sanatçılar programıyla (D.A.A.D.) çağrıldığı Batı Berlin ’de bir yıl kalarak işçiler ve sanatçılarla röportajlar yaptı. Ropörtajlarını Yeni Konuklar adlı kitabında topladı. Dokuz Çağdaş Türk Öykücüsü adlı antolojisini ve Türkiye Çocukları adlı çocuk kitabını da Berlin'de hazırladı. 1988'de yayımlanan ikinci romanı Berlin'in Nar Çiçeği'nde de Almanya'daki göçmenlerin hayatını işledi.Bosna Savaşı esnasında Balkanlar'ı kapsayan yolculuğunun izlenimlerini İşte Bizim Rumeli ve yeni baskısı Balkan Yolcusu kitaplarında paylaştı. Ah Güzel İstanbul öyküsünden uyarlanan aynı isimdeki filmde 1981’de Ömer Kavur ile birlikte senaryosuna imza attı.1982'de yayımladığı Gecenin Öteki Yüzü kitabında yer alan ve kitapla aynı adı taşıyan öykü, 1986'da TRT tarafından dizi olarak çekildi ve en iyi dizi seçildi. 1988-1989’da Benim Sinemalarım adlı öyküsünü senaryolaştıran yazar, çevre tasarımcısı Gülsün Karamustafa ile birlikte aynı adla eserini sinema filmi olarak çekti. Füruzan, Redife'ye Güzelleme, Kış Gelmeden ve Sevda Dolu Bir Yaz adlı öykülerini ise oyunlaştırmıştır. Kış Gelmeden ve Sevda Dolu Bir Yaz Ankara Devlet Tiyatroları tarafından sahnelendi.Füruzan'ın ilk ve tek şiir kitabı ise 1991'de yazdığı Lodoslar Kenti oldu.Öyküleri Fransızca, İspanyolca, Rusça, Farsça, İtalyanca, Japonca, İngilizce, Bulgarca ve Boşnakça'ya çevrildi.
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füruzan öldü mü, füruzan kaç yaşında öldü, füruzan nereli, füruzan eserleri, füruzan gerçek adı, füruzan soyadı
füruzan öldü mü, füruzan kaç yaşında öldü, füruzan nereli, füruzan eserleri, füruzan gerçek adı, füruzan soyadı

Yazar Füruzan 91 yaşında hayatını kaybetti

14:46 11.02.2024 (güncellendi: 14:49 11.02.2024)
© Fotoğraf : Sosyal medyaFüruzan
Füruzan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2024
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Türk edebiyatının usta isimlerinden Füruzan 91 yaşında yaşamını yitirdi. Roman, öykü, şiir, gezi yazısı gibi edebiyatın farklı türlerinde eserler ortaya koyan Füruzan soy ismini hiç kullanmadı. Füruzan'ın yaşama veda etmesinin ardından eserleri, nereli olduğu, gerçek isminin ne olduğu ise merak edilen sorulardan bazıları oldu.
Füruzan, Türk edebiyatına bıraktığı çok çeşitli ve çok sayıda eserin ardından 91 yaşında hayatını kaybetti. Yazarın vefat haberini Yapı Kredi Yayınları sosyal medya adresinden "Yüreğiyle bakmasını bilen” büyük yazar Füruzan aramızdan ayrıldı. Acımız derin" notuyla duyurdu.

Füruzan kimdir?

İstanbul'da, 29 Ekim 1939 tarihinde dünyaya gelen Füruzan ilk kitabı olan Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikaye Armağanı’nı kazandı.
12 Mart dönemini anlattığı ilk romanı Kırk Yedi’liler ile 1975 TDK Roman Ödülü’nü kazandı.
1975’te bir sanatçılar programıyla (D.A.A.D.) çağrıldığı Batı Berlin ’de bir yıl kalarak işçiler ve sanatçılarla röportajlar yaptı. Ropörtajlarını Yeni Konuklar adlı kitabında topladı.
Dokuz Çağdaş Türk Öykücüsü adlı antolojisini ve Türkiye Çocukları adlı çocuk kitabını da Berlin'de hazırladı. 1988'de yayımlanan ikinci romanı Berlin'in Nar Çiçeği'nde de Almanya'daki göçmenlerin hayatını işledi.
Bosna Savaşı esnasında Balkanlar'ı kapsayan yolculuğunun izlenimlerini İşte Bizim Rumeli ve yeni baskısı Balkan Yolcusu kitaplarında paylaştı.
Ah Güzel İstanbul öyküsünden uyarlanan aynı isimdeki filmde 1981’de Ömer Kavur ile birlikte senaryosuna imza attı.

1982'de yayımladığı Gecenin Öteki Yüzü kitabında yer alan ve kitapla aynı adı taşıyan öykü, 1986'da TRT tarafından dizi olarak çekildi ve en iyi dizi seçildi.
1988-1989’da Benim Sinemalarım adlı öyküsünü senaryolaştıran yazar, çevre tasarımcısı Gülsün Karamustafa ile birlikte aynı adla eserini sinema filmi olarak çekti.
Füruzan, Redife'ye Güzelleme, Kış Gelmeden ve Sevda Dolu Bir Yaz adlı öykülerini ise oyunlaştırmıştır.
Kış Gelmeden ve Sevda Dolu Bir Yaz Ankara Devlet Tiyatroları tarafından sahnelendi.
Füruzan'ın ilk ve tek şiir kitabı ise 1991'de yazdığı Lodoslar Kenti oldu.
Öyküleri Fransızca, İspanyolca, Rusça, Farsça, İtalyanca, Japonca, İngilizce, Bulgarca ve Boşnakça'ya çevrildi.
Alev Alatlı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
TÜRKİYE
Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti
2 Şubat, 14:01
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