https://sputniknews.com.tr/20240213/bankacilar-merkez-tecrubesi-fark-edildi-1080671547.html
Bankacılar: ‘Merkez’ tecrübesi fark edildi
Bankacılar: ‘Merkez’ tecrübesi fark edildi
Sputnik Türkiye
Dün Merkez Bankası Başkanı Karahan ile bir araya gelen bankacılar, "Dr. Fatih Karahan ise bizde, buram buram ‘Ben bu işi biliyorum’ algısına neden oldu"... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T09:29+0300
2024-02-13T09:29+0300
2024-02-13T09:29+0300
ekonomi
fatih karahan
merkez bankası
ekonomi
banka
bankacılık
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, dün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu Üyesi banka genel müdürleri ile bir araya geldi.Hürriyet gazetesinden Sefer Levent'e konuşan toplantıya katılan isimlerin sözleri şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240208/merkez-bankasi-rezervleri-1354-milyar-dolara-geriledi-1080540844.html
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fatih karahan, merkez bankası, ekonomi, banka, bankacılık
fatih karahan, merkez bankası, ekonomi, banka, bankacılık
Bankacılar: ‘Merkez’ tecrübesi fark edildi
Dün Merkez Bankası Başkanı Karahan ile bir araya gelen bankacılar, "Dr. Fatih Karahan ise bizde, buram buram ‘Ben bu işi biliyorum’ algısına neden oldu" açıklamasında bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, dün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu Üyesi banka genel müdürleri ile bir araya geldi.
Hürriyet gazetesinden Sefer Levent'e konuşan toplantıya katılan isimlerin sözleri şöyle:
"Hafize Gaye Erkan oldukça tecrübeli, işini iyi bilen bir isimdi. Merkez Bankacı değildi ama hızlıca öğrenip konusuna hakim olan zeki biriydi. Dr. Fatih Karahan ise bizde, buram buram ‘Ben bu işi biliyorum’ algısına neden oldu. Çünkü Karahan merkez bankacılığını iyi bilen çok tecrübeli bir isim. Teknik bilgisi, altyapısı çok sağlam.”