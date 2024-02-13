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https://sputniknews.com.tr/20240213/bankacilar-merkez-tecrubesi-fark-edildi-1080671547.html
Bankacılar: ‘Merkez’ tecrübesi fark edildi
Bankacılar: ‘Merkez’ tecrübesi fark edildi
Sputnik Türkiye
Dün Merkez Bankası Başkanı Karahan ile bir araya gelen bankacılar, "Dr. Fatih Karahan ise bizde, buram buram ‘Ben bu işi biliyorum’ algısına neden oldu"... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, dün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu Üyesi banka genel müdürleri ile bir araya geldi.Hürriyet gazetesinden Sefer Levent'e konuşan toplantıya katılan isimlerin sözleri şöyle:
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fatih karahan, merkez bankası, ekonomi, banka, bankacılık
fatih karahan, merkez bankası, ekonomi, banka, bankacılık

Bankacılar: ‘Merkez’ tecrübesi fark edildi

09:29 13.02.2024
© AA / Emin SansarTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AA / Emin Sansar
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Dün Merkez Bankası Başkanı Karahan ile bir araya gelen bankacılar, "Dr. Fatih Karahan ise bizde, buram buram ‘Ben bu işi biliyorum’ algısına neden oldu" açıklamasında bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, dün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu Üyesi banka genel müdürleri ile bir araya geldi.
Hürriyet gazetesinden Sefer Levent'e konuşan toplantıya katılan isimlerin sözleri şöyle:
"Hafize Gaye Erkan oldukça tecrübeli, işini iyi bilen bir isimdi. Merkez Bankacı değildi ama hızlıca öğrenip konusuna hakim olan zeki biriydi. Dr. Fatih Karahan ise bizde, buram buram ‘Ben bu işi biliyorum’ algısına neden oldu. Çünkü Karahan merkez bankacılığını iyi bilen çok tecrübeli bir isim. Teknik bilgisi, altyapısı çok sağlam.”
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
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