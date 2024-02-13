https://sputniknews.com.tr/20240213/bakan-simsekten-yatirimcilara-temkinli-olun--1080674511.html

Bakan Şimşek'ten yatırımcılara: 'Temkinli olun'

Bakan Şimşek'ten yatırımcılara: 'Temkinli olun'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal okuryazarlık düzeyi düşük yatırımcıların sermeye piyasalarında temkinli olması konusunda uyardı. Şimşek, bu tür... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T10:48+0300

2024-02-13T10:48+0300

2024-02-13T10:48+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

yatırım

türk lirası

ekonomi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcılar için finansal okuryazarlığın önemine ilişkin değerlendirmede bulundu.Finans teknolojisindeki hızlı değişim ve dönüşüm, yeni finansal enstrümanlar, ponzi sistemi gibi hususların finansal bilginin önemini artırdığına işaret eden Şimşek, dünyada da pek çok ülkenin toplumsal finansal okuryazarlık bilincini yükseltmeye yönelik faaliyetler yürüttüğünü söyledi.Şimşek, ülkelerin kalkınma stratejisi açısından yurt içi tasarruf oranlarının artırılması ve tasarrufların finansal piyasalar aracılığıyla reel sektör firmalarına doğrudan aktarılmasının önemli bir unsur olduğuna dikkati çekerek, "Ülke çapında, finansal eğitim ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasıyla bir yandan bireysel yatırımcıların sağlıklı yatırım kararları vererek finansal piyasalara aktif katılımı sağlanabilecek, diğer yandan farkındalığı yüksek bireyler vasıtasıyla tasarruflar, finansal piyasalara istikrarlı yatırım kaynağı olarak aktarılabilecek. Finansal okuryazarlık düzeyinin gelişmesi, finansal sahtekarlıklara olan zafiyeti azaltıyor, doğru yatırım kararlarının alınabilmesinin önünü açıyor." diye konuştu.Türkiye'de de finansal okuryazarlık seviyesinin artırılması gerektiğini vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:'Savunmasız kalan yatırımcı zarara uğruyor'Şimşek, finansal okuryazarlığın artırılması yoluyla hane halkı ve firmaların tasarruf yapma farkındalığının artırılacağını ifade ederek, "Son yıllarda özellikle finansal okuryazarlık düzeyi düşük bireysel yatırımcıların foreks, kripto varlıklar ve borsa alanlarında yüksek kar beklentisiyle hareket ettiği ve yüksek risk aldığı gözleniyor. Tüyo ve duyum adı altında yanıltıcı ve yanlış yönlendirmelere karşı savunmasız kalan söz konusu yatırımcıların zarara uğradığı görülüyor. Düşük finansal okuryazarlık seviyesindeki bireylerin risk yönetimi yapmakta zorlandıkları, yatırım ürünlerine ilişkin sınırlı bilgi birikimine sahip oldukları, yatırım ürünlerinin karakteristiklerini ve risk seviyelerini ölçemedikleri, şirket finansallarını okuyamadıkları biliniyor." dedi.Finansal okuryazarlık konusunda atacakları adımların önemine işaret eden Şimşek, şunları söyledi:

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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, yatırım, türk lirası, ekonomi