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https://sputniknews.com.tr/20240213/bakan-acikladi-35-bin-saglikci-atamasinda-takvim-belli-oldu-1080680249.html
Bakan açıkladı: 35 bin sağlıkçı atamasında takvim belli oldu
Bakan açıkladı: 35 bin sağlıkçı atamasında takvim belli oldu
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 bin sağlıkçının atamasına ilişkin takvimin başladığını açıkladı. Kılavuzu bu hafta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T12:21+0300
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sağlık bakanı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Yeni sağlık çalışanı istihdamının olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine Bakan Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam, gücümüze güç katacak." ifadesini kullandı.Personel alımına ilişkin bir tarihin olup olmadığına yönelik soruyu cevaplayan Bakan Koca, şunları kaydetti:'Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71'Bir gazetecinin, "Hastanelerde özellikle yoğun bakımlarda yaşanan yer sorunu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Koca, "Özellikle yoğun bakım kapasitelerimizi zorlayan yoğunluk geride kaldı. 3-4 hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 iken bu durum İstanbul özelinde yüzde 83'e çıkmıştı. Bugün itibarıyla Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71." cevabını verdi.İstanbul için yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 71 olduğu bilgisini paylaşan Koca, "Normale döndüğümüzü söyleyebilirim. Servis yatakları açısından zaten bir sorunumuz yoktu. Şu an için servis yataklarının doluluk oranı ise Türkiye genelinde yüzde 63, İstanbul özelinde ise yüzde 65." diye konuştu.Bakan Koca, bu konuda en büyük gayreti sağlık çalışanlarının gösterdiğini vurgulayarak, teşekkürlerini iletti.
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fahrettin koca, sağlık bakanı, sağlık, atama
fahrettin koca, sağlık bakanı, sağlık, atama

Bakan açıkladı: 35 bin sağlıkçı atamasında takvim belli oldu

12:21 13.02.2024 (güncellendi: 12:43 13.02.2024)
© AA / Metin AktaşFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AA / Metin Aktaş
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 bin sağlıkçının atamasına ilişkin takvimin başladığını açıkladı. Kılavuzu bu hafta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) göndermek istediklerini belirten Koca, ''Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar.'' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yeni sağlık çalışanı istihdamının olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine Bakan Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam, gücümüze güç katacak." ifadesini kullandı.
Personel alımına ilişkin bir tarihin olup olmadığına yönelik soruyu cevaplayan Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Takvim bugün itibarıyla başladı. Personel alımı imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun."

'Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71'

Bir gazetecinin, "Hastanelerde özellikle yoğun bakımlarda yaşanan yer sorunu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Koca, "Özellikle yoğun bakım kapasitelerimizi zorlayan yoğunluk geride kaldı. 3-4 hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 iken bu durum İstanbul özelinde yüzde 83'e çıkmıştı. Bugün itibarıyla Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71." cevabını verdi.

İstanbul için yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 71 olduğu bilgisini paylaşan Koca, "Normale döndüğümüzü söyleyebilirim. Servis yatakları açısından zaten bir sorunumuz yoktu. Şu an için servis yataklarının doluluk oranı ise Türkiye genelinde yüzde 63, İstanbul özelinde ise yüzde 65." diye konuştu.

Bakan Koca, bu konuda en büyük gayreti sağlık çalışanlarının gösterdiğini vurgulayarak, teşekkürlerini iletti.
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