https://sputniknews.com.tr/20240130/grip-oldu-burnu-dustu-milyonda-2-kiside-gorulen-aplastik-anemi-nedir-belirtileri-neler-1080187363.html
Grip oldu, burnu düştü: Milyonda 2 kişide görülen aplastik anemi nedir, belirtileri neler?
Grip oldu, burnu düştü: Milyonda 2 kişide görülen aplastik anemi nedir, belirtileri neler?
İtfaiyeci genç adam, sıradan bir grip sonrası milyonda sadece 2 kişide görülen hastalık nedeniyle burnunu kaybetti. Geçirdiği enfeksiyon sebebiyle burnunu... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T13:18+0300
2024-01-30T13:18+0300
2024-01-30T13:18+0300
yaşam
burun
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enfeksiyon
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ABD'li Brandon Boothby (31) basit bir grip enfeksiyonu geçirirken, belirtileri aniden şiddetlenmeye ve değişmeye başladı. İlk başlarda ne olduğunu anlayamayan aile, değişimleri gördükçe korkmaya başladı ve bir şeylerin yolunda gitmediğini anladı. Brandon, giderek daha da kötüleşti ve hızlıca kilo kaybetmeye başladı.Hastaneye gittikten sonra yapılan testler, aplastik anemi olarak bilinen bir otoimmün rahatsızlığı olduğunu ortaya çıkardı. Brandon, "Bu o kadar ciddi bir hastalık ki etrafınızdaki biri hapşırdığında ölümcül bir enfeksiyon kapabilirsiniz" bilgisini paylaştı.Brandon'ın sahip olduğu hastalığın tedavisinde, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar, kemoterapi, kan ve kemik iliği nakilleri işe yarayabiliyor. Brandon da kemik iliği donörünü beklerken, kısa süre sonra burnu kaşınmaya ve sonunda da canı acımaya başladı. Bunlara ek olarak ateşi de yükselince hastaneye geri döndü ve doktorlar ona ölümcül bir mantar enfeksiyonu teşhisi koydu.Brandon, "Burnumdaki enfeksiyon sebebiyle nefes almak zor değildi ancak daha kötü olan ağrı ve şişlikti" şeklinde konuştu. Doktorlar, mantarı durdurmak ve yıkıcı izlerini yok etmek için 5 ameliyat yapmak zorunda kaldı. Burnunda başlayan enfeksiyon hızla yukarı doğru ilerliyordu ve sol gözüne sıçramak üzereydi. Gideceği bir sonraki yer de beyni olacaktı ve bu da Brandon’ın ölümü demekti.İki hafta boyunca burnu kurtarmaya çalıştıktan sonra doktorlar, mantarı durdurmak ve hayatını kurtarmak için göz yuvasının bir kısmıyla birlikte burnunu da komple almaları gerektiğine karar verdi. Brandon'a da protez bir burun takıldı. Aplastik anemi nedir?Aplastik anemi, vücudun yeterli miktarda kan üretemediği durumda ortaya çıkan ciddi bir kan hastalığı olarak bilinir. Bu durum kişiyi yorgun, enfeksiyonlara ve kontrolsüz kanamaya daha yatkın hale getirir. Her yaşta görülebilen bir durum olan aplastik anemi, aniden ortaya çıkabilir ve müdahale edilmediğinde zamanla kötüleşebilir. Uzmanlar aplastik anemiyi tedavi edebilir ancak tek tedavi kök hücre naklidir.Aplastik anemi belirtileri neler?Aplastik anemi belirtileri halsizlik, yorgunluk, ciltte döküntü şeklinde görülür. Bu hastalık durumunda beyaz kan hücre (nötropeni), kırmızı kan hücre (anemi) düşüklüğü ve trombosit sayısında azalma gibi durumlara rastlanır. Aplastik anemi belirtileri haftalar ve aylar içerisinde gelişir, dolayısıyla vücuttaki değişiklikleri hemen fark edilmeyebilir. Aplastik aneminin görülen en yaygın belirtileri şöyle sıralanır:Bazı aplastik anemi belirtileri diğer hastalıkları taklit edebilir. Uzun süreler hastaysanız ve sürekli çok yorgun hissediyorsanız bir uzman doktorlar görüşmeniz gerekebilir.
https://sputniknews.com.tr/20240130/dunyayi-bekleyen-yeni-tehlike-zombi-virusu-nedir-belirtilerineler-1080177351.html
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aplastik anemi nedir, aplastik anemi belirtileri neler, aplastik anemi ne demek
aplastik anemi nedir, aplastik anemi belirtileri neler, aplastik anemi ne demek
Grip oldu, burnu düştü: Milyonda 2 kişide görülen aplastik anemi nedir, belirtileri neler?
İtfaiyeci genç adam, sıradan bir grip sonrası milyonda sadece 2 kişide görülen hastalık nedeniyle burnunu kaybetti. Geçirdiği enfeksiyon sebebiyle burnunu tamamen kaybeden adam, masum bir kaşıntının ardından başına gelenleri anlattı.
ABD'li Brandon Boothby (31) basit bir grip enfeksiyonu geçirirken, belirtileri aniden şiddetlenmeye ve değişmeye başladı. İlk başlarda ne olduğunu anlayamayan aile, değişimleri gördükçe korkmaya başladı ve bir şeylerin yolunda gitmediğini anladı. Brandon, giderek daha da kötüleşti ve hızlıca kilo kaybetmeye başladı.
Hastaneye gittikten sonra yapılan testler, aplastik anemi olarak bilinen bir otoimmün rahatsızlığı olduğunu ortaya çıkardı. Brandon, "Bu o kadar ciddi bir hastalık ki etrafınızdaki biri hapşırdığında ölümcül bir enfeksiyon kapabilirsiniz" bilgisini paylaştı.
Brandon'ın sahip olduğu hastalığın tedavisinde, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar, kemoterapi, kan ve kemik iliği nakilleri işe yarayabiliyor. Brandon da kemik iliği donörünü beklerken, kısa süre sonra burnu kaşınmaya ve sonunda da canı acımaya başladı. Bunlara ek olarak ateşi de yükselince hastaneye geri döndü ve doktorlar ona ölümcül bir mantar enfeksiyonu teşhisi koydu.
Brandon, "Burnumdaki enfeksiyon sebebiyle nefes almak zor değildi ancak daha kötü olan ağrı ve şişlikti" şeklinde konuştu. Doktorlar, mantarı durdurmak ve yıkıcı izlerini yok etmek için 5 ameliyat yapmak zorunda kaldı. Burnunda başlayan enfeksiyon hızla yukarı doğru ilerliyordu ve sol gözüne sıçramak üzereydi. Gideceği bir sonraki yer de beyni olacaktı ve bu da Brandon’ın ölümü demekti.
İki hafta boyunca burnu kurtarmaya çalıştıktan sonra doktorlar, mantarı durdurmak ve hayatını kurtarmak için göz yuvasının bir kısmıyla birlikte burnunu da komple almaları gerektiğine karar verdi. Brandon'a da protez bir burun takıldı.
Aplastik anemi, vücudun yeterli miktarda kan üretemediği durumda ortaya çıkan ciddi bir kan hastalığı olarak bilinir. Bu durum kişiyi yorgun, enfeksiyonlara ve kontrolsüz kanamaya daha yatkın hale getirir. Her yaşta görülebilen bir durum olan aplastik anemi, aniden ortaya çıkabilir ve müdahale edilmediğinde zamanla kötüleşebilir. Uzmanlar aplastik anemiyi tedavi edebilir ancak tek tedavi kök hücre naklidir.
Aplastik anemi belirtileri neler?
Aplastik anemi belirtileri halsizlik, yorgunluk, ciltte döküntü şeklinde görülür. Bu hastalık durumunda beyaz kan hücre (nötropeni), kırmızı kan hücre (anemi) düşüklüğü ve trombosit sayısında azalma gibi durumlara rastlanır. Aplastik anemi belirtileri haftalar ve aylar içerisinde gelişir, dolayısıyla vücuttaki değişiklikleri hemen fark edilmeyebilir. Aplastik aneminin görülen en yaygın belirtileri şöyle sıralanır:
Normalden daha uzun süren sık viral enfeksiyonlar
Daha kolay kanama ya da morarma
Ten renginin normalden daha soluk olması
Bazı aplastik anemi belirtileri diğer hastalıkları taklit edebilir. Uzun süreler hastaysanız ve sürekli çok yorgun hissediyorsanız bir uzman doktorlar görüşmeniz gerekebilir.