https://sputniknews.com.tr/20240130/dunyayi-bekleyen-yeni-tehlike-zombi-virusu-nedir-belirtilerineler-1080177351.html

Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Zombi virüsü nedir, belirtileri neler?

Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Zombi virüsü nedir, belirtileri neler?

Zombi virüsü ya da tam ismiyle zombi geyik virüsü ile ilgili bilim insanlarından korkutan uyarılar gelmeye devam ediyor. Ayrıca bilim insanları, Kuzey... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T10:35+0300

2024-01-30T10:35+0300

2024-01-30T10:35+0300

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Zombi virüsü alarmı tüm dünyada tedirginlik yaratıyor. Kuzey Kutbu'ndaki artan sıcaklıklar, bölgenin yer altındaki donmuş toprak tabakasını eritiyor. Bu erime on binlerce yıl boyunca uykuda kaldıktan sonra hayvan ve insan sağlığını tehlikeye atabilecek virüsleri harekete geçiriyor.Öte yandan İngiltere merkezli The Guardian'ın haberine göre, ABD'nin kuzey eyaletlerinden Wyoming'deki Yellowstone parkında, geyiklerde zombi hastalığı görülmeye başladı. Canlıları, ağzı salyalı, uyuşuk, tökezlemiş ve boş bakışlarla bırakan hastalık 800 geyikte görüldü. Bilim insanları tüm hükümetleri hastalığın yayılımına karşı hazırlıklı olmaları için uyarıyor.Bir ABD federal kurumu olan Fish & Wildlife'ın eski hayvan sağlığı şefi ve veteriner Dr. Thomas Roffe, ekosistemi ABD kıtasındaki en büyük ve en çeşitli hayvan popülasyonuna sahip olan Yellowstone parkında keşfedilen bu hastalığın önemli bir kamu uyandırma çağrısını temsil ettiğini söyledi.Zombi geyik hastalığı nedir?Zombi geyik hastalığı ilk olarak 1967 yılında Colorado'da bir geyikte tanımlanmıştır. Bu hastalık kronik zayıflama hastalığı (CWD) olarak da bilinen bir prion hastalığıdır. CWD, merkezi sinir sistemini enfekte eder ve hayvanlarda agresif semptomlar ve koordinasyon eksikliğine neden olur.Zombi geyik virüsü belirtileri nelerdir?Zombi geyik hastalığının belirtileri genellikle hastalığın ileri aşamalarında ortaya çıkar ve şunları içerebilir:Hastalığı yok etmek mümkün değilKonu özelinde bir diğer uzman Dr. Cory Anderson ise şu ifadeleri kullandı:'Duyarlı konakçılar bulmaya zorlarlar'Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde fahri tıp ve genomik profesörü Jean-Michel Claverie, Sibirya'dan topladığı örnekleri yeniden dirilterek 'zombi virüsleri' olarak tanımladığı virüslerin risklerini anlamaya çalışıyor. PLOS Computational Biology'de yayınlanan çalışmada, "Modern konakçılar da birlikte evrimsel geçmişleri sırasında eski patojenlerden kaçmış ve muhtemelen evrimleşmiş dirençlerini korumuş olabilirler, böylece istilacıları duyarlı konakçılar bulmaya zorlarlar" deniyor.Bununla birlikte ekip, modern konakçıların dirençlerini kaybetmiş olabilecekleri varsayımında da bulundu.

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