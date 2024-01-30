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Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Zombi virüsü nedir, belirtileri neler?
Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Zombi virüsü nedir, belirtileri neler?
Zombi virüsü ya da tam ismiyle zombi geyik virüsü ile ilgili bilim insanlarından korkutan uyarılar gelmeye devam ediyor. Ayrıca bilim insanları, Kuzey... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T10:35+0300
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Zombi virüsü alarmı tüm dünyada tedirginlik yaratıyor. Kuzey Kutbu'ndaki artan sıcaklıklar, bölgenin yer altındaki donmuş toprak tabakasını eritiyor. Bu erime on binlerce yıl boyunca uykuda kaldıktan sonra hayvan ve insan sağlığını tehlikeye atabilecek virüsleri harekete geçiriyor.Öte yandan İngiltere merkezli The Guardian'ın haberine göre, ABD'nin kuzey eyaletlerinden Wyoming'deki Yellowstone parkında, geyiklerde zombi hastalığı görülmeye başladı. Canlıları, ağzı salyalı, uyuşuk, tökezlemiş ve boş bakışlarla bırakan hastalık 800 geyikte görüldü. Bilim insanları tüm hükümetleri hastalığın yayılımına karşı hazırlıklı olmaları için uyarıyor.Bir ABD federal kurumu olan Fish &amp; Wildlife'ın eski hayvan sağlığı şefi ve veteriner Dr. Thomas Roffe, ekosistemi ABD kıtasındaki en büyük ve en çeşitli hayvan popülasyonuna sahip olan Yellowstone parkında keşfedilen bu hastalığın önemli bir kamu uyandırma çağrısını temsil ettiğini söyledi.Zombi geyik hastalığı nedir?Zombi geyik hastalığı ilk olarak 1967 yılında Colorado'da bir geyikte tanımlanmıştır. Bu hastalık kronik zayıflama hastalığı (CWD) olarak da bilinen bir prion hastalığıdır. CWD, merkezi sinir sistemini enfekte eder ve hayvanlarda agresif semptomlar ve koordinasyon eksikliğine neden olur.Zombi geyik virüsü belirtileri nelerdir?Zombi geyik hastalığının belirtileri genellikle hastalığın ileri aşamalarında ortaya çıkar ve şunları içerebilir:Hastalığı yok etmek mümkün değilKonu özelinde bir diğer uzman Dr. Cory Anderson ise şu ifadeleri kullandı:'Duyarlı konakçılar bulmaya zorlarlar'Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde fahri tıp ve genomik profesörü Jean-Michel Claverie, Sibirya'dan topladığı örnekleri yeniden dirilterek 'zombi virüsleri' olarak tanımladığı virüslerin risklerini anlamaya çalışıyor. PLOS Computational Biology'de yayınlanan çalışmada, "Modern konakçılar da birlikte evrimsel geçmişleri sırasında eski patojenlerden kaçmış ve muhtemelen evrimleşmiş dirençlerini korumuş olabilirler, böylece istilacıları duyarlı konakçılar bulmaya zorlarlar" deniyor.Bununla birlikte ekip, modern konakçıların dirençlerini kaybetmiş olabilecekleri varsayımında da bulundu.
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zombi virüsü nedir, zombi virüsü 2024, zombi virüsü gerçek mi, çıktı mı, zombi geyik hastalığı belirtileri, zombi geyik hastalığı etkeni, zombi geyik hastalığı gerçek mi, zombi geyik hastalığı insana bulaşır mı, zombi geyik hastalığı ne zaman çıktı, zombi geyik hastalığı insan
zombi virüsü nedir, zombi virüsü 2024, zombi virüsü gerçek mi, çıktı mı, zombi geyik hastalığı belirtileri, zombi geyik hastalığı etkeni, zombi geyik hastalığı gerçek mi, zombi geyik hastalığı insana bulaşır mı, zombi geyik hastalığı ne zaman çıktı, zombi geyik hastalığı insan

Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Zombi virüsü nedir, belirtileri neler?

10:35 30.01.2024
© AFP 2023 / Thomas SamsonParis'te zombi geçidi
Paris'te zombi geçidi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AFP 2023 / Thomas Samson
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Zombi virüsü ya da tam ismiyle zombi geyik virüsü ile ilgili bilim insanlarından korkutan uyarılar gelmeye devam ediyor. Ayrıca bilim insanları, Kuzey Kutbundaki donmuş toprakların erimesinin ardından 'antik zombi virüslerinin' felaket boyutunda bir küresel salgını tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Peki, zombi virüsü nedir, belirtileri neler?
Zombi virüsü alarmı tüm dünyada tedirginlik yaratıyor. Kuzey Kutbu'ndaki artan sıcaklıklar, bölgenin yer altındaki donmuş toprak tabakasını eritiyor. Bu erime on binlerce yıl boyunca uykuda kaldıktan sonra hayvan ve insan sağlığını tehlikeye atabilecek virüsleri harekete geçiriyor.
Öte yandan İngiltere merkezli The Guardian'ın haberine göre, ABD'nin kuzey eyaletlerinden Wyoming'deki Yellowstone parkında, geyiklerde zombi hastalığı görülmeye başladı. Canlıları, ağzı salyalı, uyuşuk, tökezlemiş ve boş bakışlarla bırakan hastalık 800 geyikte görüldü. Bilim insanları tüm hükümetleri hastalığın yayılımına karşı hazırlıklı olmaları için uyarıyor.
Bir ABD federal kurumu olan Fish & Wildlife'ın eski hayvan sağlığı şefi ve veteriner Dr. Thomas Roffe, ekosistemi ABD kıtasındaki en büyük ve en çeşitli hayvan popülasyonuna sahip olan Yellowstone parkında keşfedilen bu hastalığın önemli bir kamu uyandırma çağrısını temsil ettiğini söyledi.

Zombi geyik hastalığı nedir?

Zombi geyik hastalığı ilk olarak 1967 yılında Colorado'da bir geyikte tanımlanmıştır. Bu hastalık kronik zayıflama hastalığı (CWD) olarak da bilinen bir prion hastalığıdır. CWD, merkezi sinir sistemini enfekte eder ve hayvanlarda agresif semptomlar ve koordinasyon eksikliğine neden olur.

Zombi geyik virüsü belirtileri nelerdir?

Zombi geyik hastalığının belirtileri genellikle hastalığın ileri aşamalarında ortaya çıkar ve şunları içerebilir:
Kilo Kaybı: Enfekte hayvanlar zamanla aşırı derecede zayıflar ve bu durum "wasting" (atrofi) olarak adlandırılır.
Koordinasyon Eksikliği: Hareketlerde belirgin koordinasyon kaybı ve dengesizlik gözlemlenebilir.
Davranış değişiklikleri: Hastalığı kapan hayvanların davranışlarında anormallikler görülebilir.
Salgılar ve su içme: Aşırı salya salgılama ve su içme davranışında artış meydana gelebilir.
Yeme problemleri: Yemek yeme zorluğu yaşanabilir.
Göz ve kulak duruşu değişiklikleri: Gözlerde donukluk ve kulaklarda anormal duruş görülür.
Fiziksel durumda bozulmalar: Genellikle kürklerde bakımsız bir görüntü ve matlaşma meydana gelebilir.
Hareketsizlik: Hareket etmeme veya normal aktivite seviyelerinde belirgin düşüş.

Hastalığı yok etmek mümkün değil

Konu özelinde bir diğer uzman Dr. Cory Anderson ise şu ifadeleri kullandı:
"Her zaman ölümcül, tedavi edilemez ve son derece bulaşıcı bir hastalıkla karşı karşıyayız. Ne bulaştığı hayvanlardan ne de kirlettiği ortamdan onu yok etmenin etkili ve kolay bir yolunun olmaması da endişemizi artırıyor."

'Duyarlı konakçılar bulmaya zorlarlar'

Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde fahri tıp ve genomik profesörü Jean-Michel Claverie, Sibirya'dan topladığı örnekleri yeniden dirilterek 'zombi virüsleri' olarak tanımladığı virüslerin risklerini anlamaya çalışıyor. PLOS Computational Biology'de yayınlanan çalışmada, "Modern konakçılar da birlikte evrimsel geçmişleri sırasında eski patojenlerden kaçmış ve muhtemelen evrimleşmiş dirençlerini korumuş olabilirler, böylece istilacıları duyarlı konakçılar bulmaya zorlarlar" deniyor.

Bununla birlikte ekip, modern konakçıların dirençlerini kaybetmiş olabilecekleri varsayımında da bulundu.
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