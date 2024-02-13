https://sputniknews.com.tr/20240213/avustralya-kirmizi-ates-karincalariyla-mucadele-butcesini-1-milyar-dolara-cikardi-1080683734.html

Avustralya, kırmızı ateş karıncalarıyla mücadele bütçesini 1 milyar dolara çıkardı

Avustralya, kırmızı ateş karıncalarıyla mücadele bütçesini 1 milyar dolara çıkardı

Sputnik Türkiye

Avustralya'da kırmızı ateş karıncalarıyla mücadele için ayrılan bütçeyi 1 milyar dolara yükselten yerel ve federal hükümet, Queensland eyaletindeki karınca... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T13:24+0300

2024-02-13T13:24+0300

2024-02-13T14:58+0300

dünya

karınca

ilaçlama

avusturalya

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ABC News'ün haberine göre, Avustralya yerel ve federal hükümetleri, vatandaşların yaşam kalitesini düşürdüğü gerekçesiyle kırmızı ateş karıncalarıyla mücadeleye ayrılan bütçeyi iki katına çıkaracaklarını açıkladı.Avustralyalı yetkililer, 500 milyon dolarlık ek yatırımla bütçeyi toplam 1 milyar dolara yükseltti.Yetkililer, bütçeyle Queensland eyaletindeki kırmızı ateş karıncası istilasını 2032'ye kadar ortadan kaldırmayı amaçladıklarını kaydetti.Yılda ortalama 8,6 milyon kişi ateş karıncaları tarafından ısırılıyorÜlkede yılda ortalama 8,6 milyon kişinin ateş karıncaları tarafından ısırıldığını belirten yetkililer, 43 ila 174 bin kişinin ısırılma sonrasında alerjik reaksiyon göstererek tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.Ulusal Ateş Karıncası İmha Programı yöneticisi Ashley Bacon, sürdürülen programın ateş karıncalarının yıllık yayılma hızını 4 kilometreyle sınırlandırdığını aktardı.Bacon, aynı türün bir yılda katettiği mesafenin ABD'de 48, Çin'de 80 kilometreye çıkabildiğini ve söz konusu ülkelerde istilayı önlemek için milyarlarca dolar harcandığını vurguladı. Söz konusu program kapsamında, tespit edilen kırmızı ateş karıncası yuvaları zehirlenerek yayılmacı türün çoğalması engelleniyor.Ülkeye limandan girdikleri yayıldığı tahmin ediliyorAraştırmacılar, Güney Afrika kıtasına özgü kırmızı ateş karıncalarının kıtaya 23 yıl önce ülkenin batısındaki Brisbane Limanı'ndan girerek Yeni Güney Galler eyaletinin kuzeyi ve Queensland eyaletinin güneyindeki bölgede yayıldığını tahmin ediyor. Boyutları 2,4 ila 6,0 milimetre olan tür, ısırdığında salgıladığı feromon ile tüm sürünün aynı anda saldırmasına neden oluyor.

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karınca, ilaçlama, avusturalya