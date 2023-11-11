https://sputniknews.com.tr/20231111/sadece-erkekleri-ve-zararli-bocekleri-olduren-bir-virus-kesfedildi-1077286454.html

Sadece erkekleri ve zararlı böcekleri öldüren bir virüs keşfedildi

Sadece erkekleri ve zararlı böcekleri öldüren bir virüs keşfedildi

Japon bilim insanları tesadüfen sadece erkekleri öldüren yeni bir virüs keşfettiklerini açıkladı. 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T09:47+0300

2023-11-11T09:47+0300

2023-11-11T09:47+0300

yaşam

japon

japonya

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araştırma

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Japon bilim insanları uzun zamandır yaptıkları çalışmaların sonucu aldı. Tırtıllar üzerinde gerçekleştirilen çalışmada virüsün, sadece erkekleri öldürmek üzere evrimleştiği bilgisine ulaşıldı. İngiliz bir uzman bu virüsle beraber zararlı böcek popülasyonunun azalacağını düşünüyor. Bu kapsamda keşfedilen yeni virüsün DNA'sı ve hareketleri incelendi.Japonya Ulusal Tarım ve Gıda Araştırma Örgütü'nden araştırmacı ve çalışmanın yazarlarından biri olan Daisuke Kageyama, "Yakın gelecekte bunun gibi çok daha fazla vakanın keşfedileceğini umuyorum" dedi.Virüs nasıl keşfedildi?Minami Kyushu Üniversitesi'nde araştırma teknisyeni olan Misato Terao, virüsün tesadüfen bulunduğunu kaydetti. Terao, üniversitenin terasında hava alırken tırtılların bitkileri daha farklı şekilde kemirdiğini gördü, ve bu tırtılları böcek fizyoloğu uzmanı Yoshinori Shintani'nin laboratuvarına bıraktı.Shintani, tırtıllar üzerinde yaptığı çalışmalarda böceklerin hepsinin ilginç bir şekilde dişi olduğunu fark etti. Çalışma alanındaki erkek tırtıllarla bu dişileri çiftleştiren Shintani, 13 nesil sonra bile bu tırtılların büyük çoğunluğunun dişi olduğunu yalnızca 3 adet erkek tırtılın hayatta kaldığını belirledi. Shintani, bu durumla birlikte ellerinde 'erkek katili' bir virüsün olduğunu hemen anladı.İlaç etki etmiyorYaptığı testlerde ilaçların virüsü ortadan kaldırmadığını da kayıtlara geçiren Shintani bu virüse SIMKV adını verdiklerini bildirdi. Virüsü daha sonra taşıyıcı olmayan erkeklere enjekte eden Shintani, bu tırtılların kısa bir süre içinde yaşamını yitirdiğini gördü. Cinsiyet dengesizliği nedeniyle tamamen tesadüfen fark edilen bu virüsün ılıman iklim nedeniyle ortaya çıktığı söyleniyor.Dişileri neden öldürmüyorGeçmiş tecrübelerine dayanarak tırtıl hücrelerinin sitoplazmasını inceleyen Shintani bu anlaşılamayan mikropların anneden çocuklarına geçtiğini belirledi. Virüsün tırtılların üremesine müsade ettiğini ancak erkekleri 'işe yaramaz bir hale' soktuğunu kaydeden Shintani, dişilerin doğal seçilimde büyük bir avantaj kazandığını açıkladı.

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japon, japonya, bilim, erkek, böcek, böcek ilacı, ölüm, virüs, araştırma